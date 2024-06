Este lunes comenzó el juicio que pretende determinar si hubo una defraudación al Estado a través del programa Fútbol para Todos (FPT), que se desarrolló a partir de 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los acusado son los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el exvicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y dirigentes de la AFA.

El tribunal encargado de determinar si hubo o no delito lo integran Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg. En la sala de audiencias estuvieron presentes Aníbal Fernández y Mariotto, que fue procesado por haber sido el excoordinador del program FPT. En tanto que Capitanich participó vía Zoom. También están acusados el ex titular de la AFA Luis Segura, Sergio Marchi de Futbolistas agremiados y Natale Rigano, ex CEO de Iveco. La jornada se utilizó para leer el dictamen de elevación a juicio y las cuestiones preliminares.

En 2014 comenzó a instruirse la investigación que estuvo a cargo de la jueza María Romilda Servini que, recién en 2018, la elevó a juicio oral. En esa oportunidad la jueza sostuvo “buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma”. Aún así, la jueza consideró responsables a los jefes de Gabinete.