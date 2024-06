Mientras la venta de Adam Bareiro a River está cada vez más fría, San Lorenzo abrochó su primer refuerzo: el extremo Matías Reali dejó Independiente Rivadavia de Mendoza y se hizo la revisación médica este martes para sumarse al club de Boedo.

"Le di mi palabra a (Leandro) Romagnoli que iba a jugar en San Lorenzo. Es un paso muy importante para mí, estoy contento y agradecido a San Lorenzo por fijarse en mí y espero estar a la altura de este club", declaró el atacante de 26 años a los periodistas presentes en la puerta de la clínica.



"Romagnoli me dijo que utiliza esa característica de jugadores y es importante que me llame para decirme que me quiere. Interiormente siempre me imagine estando acá. Es un equipo grande y jugar una copa internacional es cumplir un sueño, quiero que salga todo bien", agregó el zurdo -ambidiestro para algunos, ya que maneja muy bien la derecha- que fue una de las figuras en el ascenso de Independiente a Primera y quien suma un gol y cuatro asistencias en la máxima categoría.



Como San Lorenzo está en una muy mala situación económica desde hace años y tiene una friolera de inhibiciones por levantar, la operación se concretó a través de un par de grupos empresarios que compraron la ficha del jugador y lo acercaron al Ciclón. El monto pagado por los privados a los mendocinos fue por 1,8 millones de dólares y resta saber si San Lorenzo comprará al jugador cuando fortalezca sus arcas.

Se espera que esto sea pronto ya que en las últimas horas se cerraron los últimos detalles de la venta del lateral Agustín Giay al Palmeiras: 7,5 millones dólares por el 75% del pase, pero en cuotas.

Por el contrario, la operación que está prácticamente caída por el momento es la de Bareiro a River. La cosa estaba cerrada pero San Lorenzo dio marcha atrás y pidió más dinero, cosa que en Núñez no cayó bien. Esta transferencia estaba conectada con la llegada de Milton Giménez a Boedo desde Banfield, por lo que la transferencia del delantero también está frenada.

San Lorenzo, de muy mal andar en la Liga Profesional (se ubica 26º sobre 28 equipos con apenas un punto en cuatro partidos), tiene por delante los octavos de final de la Libertadores y la Copa Argentina. En la primera se medirá con Atlético Mineiro el 13 y 20 de agosto, mientras que en la segunda jugará con Vélez con fecha a definir.