El exministro de Trabajo entre 2003 y 2015, Carlos Tomada, cuestionó la Ley Bases y aseguró que la reforma laboral que propone “no resuelve ninguno de los problemas del mundo de trabajo” que tiene Argentina. Además, cuestionó que los cambios que propone Javier Milei no avanzan sobre temas claves como “la precariedad, los salarios bajos y el aumento de los llamados autónomos”.

Al contrario, sostuvo que “busca combatir el crecimiento de la informalidad transformándola en informalidad legal”. Como ejemplo, cuestionó el “invento” de que un trabajador autónomo pueda tener cinco personas en relación de dependencia.



“Es una infamia. Si pensamos que el 55 por ciento de los trabajadores están en empresas de menos de cinco personas, imaginémonos que de un día para el otro toda esa gente puede quedar legalmente sin derechos”, denunció.

Entonces, “ese argumento de que porque no lo tienen no se lo doy”, respecto a los derechos laborales, dijo, “es siniestro”. Para Tomada se debe promover que los trabajadores tengan cada vez más derechos y no menos.

“Es el mismo argumento con el que utilizan los cambios tecnológicos como amenaza. No como avance. Para decir que con los cambios tecnológicos hay que suprimir derechos”, siguió en esta línea.

Finalmente, respondió de manera tajante ante los dichos de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que días atrás en un comunicado cuestionó la reforma laboral por considerarla poco flexibilizadora. “Me parece una vergüenza. Yo los conozco. En 12 años los he tratado. Tienen opinión. Pero que pongan por escrito en términos de exigencia mayor flexibilidad y precariedad, me parece espantoso. Me parece que debería haber habido una respuesta”, finalizó.