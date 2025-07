RODRIGO PEIRETTI: LA RED BROADWAY

Si sos fan de las canciones de Broadway no se puede faltar al show participativo interpretado por el músico, actor y bailarín Rodrigo Peiretti, especialmente creado para quienes aman las historias de los espectáculos de Broadway, sus musicales más icónicos y las canciones que los inmortalizaron. Un encuentro con el público en donde su protagonista cuenta todo sobre las primeras obras de Broadway y sobre los personajes LGTB en sus guiones. Entrada al sombrero consciente. Sábado 12 de julio a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

¡SI QUIERO! SEGUIR LUCHANDO

Este sábado llega una jornada de festejo del amor y la igualdad para celebrar los 15 años de Matrimonio Igualitario en Argentina. Hoy, en un contexto en donde los derechos vuelven a estar en disputa, se vuelven a levantar las banderas para que cada derecho logrado sea celebrado, sostenido y defendido. Entrada gratuita con reserva en festejamosjuntos.eventbrite.com.ar. Están invitadas todas las personas sin importar estado civil, identidad u orientación: lo único necesario es el deseo de decir una vez más: ¡Sí, quiero seguir luchando! Organiza: 100% Diversidad y Derechos, CHA - Comunidad Homosexual Argentina y Frente Orgullo y Lucha. Sábado 12 de julio a las 20 en el Multiespacio Gascón 104, Gascón 104.

TERTULIAS

Viejas Locas. Se viene un encuentro de potencias alocadas con la participación de Esther Díaz, Maiamar Abrodos, Alejandro Modarelli y Ariel Osiris, con un especial cierre musical a cargo del cantante Walter Romero. Entrada a colaboración. Sábado 12 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Dj Karen + Carlos Alfonsin. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Róisín Murphy y su "Róisín Machine", el viernes en el mismo horario con Thievery Corporation y "The Richest Man In Babylon" y el sábado, también a las 19, con Gorillaz y "Demon Days". El sábado a las 21 llega Artlab en Vivo! con Guuse + Xolef. Jueves 10 a las 19, viernes 11 a las 19 y a las 23 y sábado 12 de julio a las 19 y a las 21 en Artlab, Roseti 91.

Feriado de Tertulia. La compañía teatral-musical Carmelitas regresa a Buenos Aires con invitaciones a las funciones de Travesía Reciclada -Homenaje a Federico García Lorca- y al show de La Simbiótica Cumbia. Este miércoles estará dedicado a Carmelitas versión Chill & Living con la presentación del libro "Rareza Silvestre" de Gemma Ríos y el show musical de Carmín Lupe junto a Ray Berti. Miércoles 9 de julio a las 17 en La Libre, Chacabuco 917.

CINE

Boletín interno. Función única de la película de Meri Franco Mao: Meri busca pistas sobre Osvaldo, su padre, militante y referente del Partido Obrero en Argentina e investiga la primera denuncia de violencia de género en esa organización. Las derivas por el archivo político y personal dialogan con el retrato de su madre, Flavia. Le directore reconstruye su historia familiar que es, a su vez, la historia del partido y la historia política del país. Desde la incomodidad de seguir queriendo a un padre que se revela monstruoso, el film es un testimonio sobre las crisis personales y políticas que conectan tres generaciones de militantes revolucionarios. Sábado 12 de julio a las 20 en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

PODCAST

Mierda y Perlas. Ya se puede escuchar el nuevo podcast de cinco episodios surgido a partir de una charla entre Naty Menstrual y Mati Montano. Los episodios recorren su relación materna, la prostitución travesti, la obscenidad, el deseo y la paja. Disponible en Spotify: Mierda y Perlas.

TEATRO

Piel de encaje. Drag, tango y derechos que desafían las normas y celebran la diversidad con el unipersonal de teatro musical interpretado en vivo por Eduardo "Pacha" Paglieri, arreglos y música original de Carlos Ledrag y dramaturgia y dirección de Fernando Alegre. Funciones: sábados a las 21 en La Gloria Teatral, Yatay 890.

Sangre y Carne. Celebrando 12 años de La Ultraconstelada, continúan las funciones del unipersonal inspirado en textos de Alejandro Urdapilleta por Cristian Ava y Tigra de fuego. Espectáculo a la gorra. Viernes 11 de julio a las 22:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Marúnica. Reportaje a una pintora española. Con texto y actuación de Cecilia Hopkins y dirección de Ana Alvarado estrenó la obra que recorre palabra, imagen y movimiento en un retrato vanguardista y contracultural de la vida y la obra de Maruja Mallo, marginada artista gallega del surrealismo. Funciones: viernes a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.

Víctor, vení a buscar los discos (Un espectáculo de boleros...ponele). Últimas funciones de la experiencia sensible y visual, con músicos en vivo, para dejarse llevar y salir cantando: Juan, recientemente separado de Víctor, luego de muchos años de pareja y con sus cincuenta años cumplidos descubre que su ex se dejó los discos de boleros y le exige que vaya a buscarlos. A la espera del posible regreso de Víctor, Juan busca dar lugar a nuevos amores. Con humor y música en vivo, los boleros se suceden entre relatos y personajes. Domingo 13 de julio a las 16:30 en el Patio de Actores, Lerma 568.

RECITALES

Walter Romero. El cantante y performer Walter Romero realizará un show en vivo en el programa “Ritual Tango”, con la conducción de Marina Combis. Miércoles 9 de julio a las 19 por streaming de YouTube: Pista Urbana.

El regreso de Nihilisa. Nihilisa se presenta en vivo después de 6 años y la acompaña en el escenario las bandas Purpubel y Las Grasas Trans. Sábado 12 de julio a las 20 en el Centro Cultural Víctor Jara, 24 de noviembre 2273.

LIBROS

Guía de Trato Digno para una Atención Respetuosa de la Identidad de Género. Este viernes se presenta la "Guía de Trato Digno para una Atención Respetuosa de la Identidad de Género", con inscripción previa en el link de la bio de Instagram de @idealmatanza y @lacasadelohanay. Viernes 11 de julio a las 10 en Villegas 2405, San Justo.

TALLERES

La antesala del reino. Segunda edición del taller de creatividad dictado por la cantante, guitarrista y compositora Vale Cini a realizarse los sábados 19 y 26 de julio de 17 a 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873. Dos encuentros dirigidos para quienes deseen explorar la construcción de canciones, para quienes quieran también descubrir y generar diálogo con su propia creatividad, instalar nuevos recursos y modelar el entorno con nuevas herramientas para estimular la creatividad en la vida cotidiana. No hace falta ser músique. Actividad a la gorra consciente. Toda la información e inscripciones escribiendo a [email protected]

Taller de pauta en Instagram. Destinado a emprendedorxs, comunicadorxs, artistas, productorxs y todo aquel que quiera hacer difusión de un producto, servicio, taller o flecha, en lo que es la plataforma de Instagram, para obtener herramientas para invertir en tus redes de forma estratégica. Taller al sombrero. Sábado 12 de julio de 17 a 19 en la Tribu Mostra, Lambaré 873.

FESTIVALES

El presente es no binarie. Festival para celebrar el Día Internacional del Orgullo No Binario con arte, visibilidad y comunidad. Habrá muestras de artes visuales, música en vivo, poesía, conversatorios y feria autogestiva. Entrada libre y gratuita. Domingo 13 de julio desde las 14 en el Bachillerato Mocha Celis, Av. Jujuy 748.

CONVOCATORIAS

Asterisco. Se encuentra abierta la convocatoria para la edición 2025 de Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ que se desarrollará entre el 16 y 25 de octubre. La convocatoria está destinada a largos, cortos y películas en proceso. Hay tiempo hasta el 5 de septiembre. Formulario de inscripción a la preselección en bio de Instagram: @festivalasterisco

Concurso de poesía Néstor Perlongher. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Lectura y en el marco del Plan Bonaerense de fortalecimiento del libro y la lectura abrió la convocatoria para la 2° edición del Concurso de Poesía Néstor Perlongher, destinado a poetas bonaerenses a partir de 16 años. Se puede participar hasta el 20 de julio. Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por Alicia Genovese, Osvaldo Bossi y Valeria Tentoni. Bases y condiciones en institutocultural.gba.gob.ar

MARCHA

III Marcha No Binarie. Se viene la tercera edición de la marcha bajo las consignas "Los discursos de odio no son opinión, ¡matan!", "Existimos desde antes del CIS-tema" y "¡Abortá el binarismo colonial!" Se presentan con sus shows en vivo Fifí Tango, Invisibles Folclore, DJ Galga Tropikalia, Matías Muñoz, La Banda de Les Mostres, Plástica Fantástica y Furia Percusión. Estarán presentando y animando Laurent Tropikalia LaBeija, Toki, Angrela Martínez y Ene 007. Lunes 14 de julio desde las 15 en Plaza de Mayo.