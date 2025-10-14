El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo algo nublado y una humedad relativa del 88%, con viento del este y temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 24 grados.

El miércoles aumentará la nubosidad, soplará viento del norte y las temperaturas arrancarán en 16 grados y llegarán a los 26 grados.

El jueves el viento rotará hacia el este, continuará la nubosidad en aumento y el termómetro subirá un grado: la mínima será de 17 y la máxima de 27 grados. No se esperan lluvias ninguno de los tres días.