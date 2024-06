La nueva adaptación de HBO de los libros de Harry Potter contrató a Francesca Gardiner como showrunner y productora ejecutiva y a Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. Tanto Gardiner como Mylod fueron ganadores del Emmy por su trabajo en la exitosa serie de HBO Succession. La serie ganó el premio "Outstanding Drama" en tres ocasiones (2020, 2022 y 2023), mientras que Mylod también ganó el Emmy a la Mejor Dirección para un Drama en 2023 por el crucial episodio "Connor's Wedding".

Recientemente se anunció que la nueva serie de Harry Potter, que cuenta con la escritora J. K. Rowling entre sus productores ejecutivos, ha sido rebautizada como Original de HBO en lugar de Original de Max. Se espera que llegue a las pantallas en 2026. En un comunicado, HBO afirma que la nueva serie será "una fiel adaptación de la querida serie de libros de Harry Potter", con "un nuevo reparto para liderar una nueva generación de fandom, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos que los fans de Harry Potter han amado durante más de veinticinco años".

El comunicado también promete: "Cada temporada acercará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para su visionado en todo el mundo." Gardiner y Mylod tienen una larga trayectoria en HBO. Además de su premiado trabajo en Succession, Gardiner también trabajó en His Dark Materials, mientras que Mylod ha dirigido episodios de Game of Thrones, The Last of Us y Entourage.

Anteriormente se anunció que la adaptación de Harry Potter se convertirá en una "serie de una década" en la que cada temporada se basará en uno de los siete libros y "contará con un nuevo reparto". En abril, el director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, declaró: "Estamos encantados de dar al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una forma totalmente nueva. Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed perdurables por el Mundo de los Magos". "Esta nueva serie de Max Original profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años". Añadió que Rowling estará involucrada para "asegurar que se mantiene fiel a su material original".

En un comunicado, Rowling dijo: "El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy deseando formar parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que sólo ofrece una serie de televisión de larga duración."

La productora de Rowling, Brontë Film and TV, que recientemente declaró una caída de beneficios del 74%, trabajará en asociación con HBO Max. Warner Bros produjo las ocho películas originales basadas en la serie de libros, que generaron más de 7.700 millones de dólares en la taquilla mundial.