Este viernes por la mañana, una intervención callejera en pleno centro de la ciudad, más precisamente en Plaza Pringles, sorprendió a las y los transeúntes con un juego de sensibilidad social que propuso repensar los modos de interacción cotidiana que tienen las personas en torno al paradigma que impera al hablar de consumos problemáticos. Se dio en el marco de la campaña “Acompañe No Castigue” y estuvo a cargo de la Asociación Civil Miradas, de larga trayectoria local en la promoción y debate para una nueva política de drogas.“La idea de esta actividad lúdica es visibilizar la situación de los consumos problemáticos y acompañar a quienes no tienen las herramientas para hacerlo”, dijo Mónica Lenoci, presidenta de Miradas, al tiempo que destacó que la vulnerabilidad social que padecen muchas personas “necesita tiempo y no estigmatización”.

Por tal motivo, con este juego, se propusieron -subrayó Lenoci- “visibilizar las situaciones en las que, como sociedad, acompañamos, apoyamos y ayudamos a quienes lo necesitan y tomar conciencia de cuando no lo hacemos, para dejar de castigar”.

La consigna que este año levantan más de 100 organizaciones de Argentina es: “Si el Estado castiga en lugar de acompañar, entonces no es libertad”. La actividad tuvo lugar en la semana en que se conmemora el "Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas". Cada 26 de junio Naciones Unidas refuerza la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas. Muchos gobiernos celebran sus contribuciones a la “guerra contra las drogas” sin embargo, como admite la propia ONU, “esta guerra” no ha conseguido reducir el consumo y ha generado numerosas consecuencias negativas.

Desde distintas organizaciones civiles hace años se creó la campaña “Acompañe No Castigue”, reclamando la protección de derechos vulnerados y por la erradicación de políticas punitivas hacia consumidores. “Creemos que es fundamental impulsar el debate sobre la necesidad de una nueva política de drogas. Que no penalice a usuarias y usuarios. Que contemple la plena vigencia de los derechos humanos. Que ponga el foco en las personas y no en las sustancias. Que no criminalice. En definitiva, que acompañe y no castigue”, resumieron desde la citada Asociación Civil.

Miradas viene trabajando hace años en aportar ideas y diseños para una nueva política de drogas, respetando los derechos de las y los usuarios. En esa tarea lleva a cabo la organización de talleres, campañas de visibilización de la problemática, y promoción del involucramiento y la participación ciudadana. En 2023, para impulsar el “Acompañe No Castigue” de ese año, Miradas realizó una intervención en el frente de la Escuela de Educación Técnica Número 342 “Luis Pasteur”.