Entre los miles de productos que licencia Hello Kitty, hay algunos más bien singulares como su bebida espumante, un tren bala y hasta un robot con su emblemática hebilla rosa. Programada para cantar, bailar y conversar, la figura debe ignorar la leyenda urbana que revolotea por Internet y le borroneó la ternura a la gatita diseñada Yuko Shimizu en 1974. A la protagonista de Sunny también le regalan algo bonito y con un trasfondo truculento Made In Japan. El próximo 10 de julio Apple TV+ estrenará los primeros dos episodios de esta entrega con tantos artilugios y chirimbolos como ese sistema humanoide que decora su título. Comedia negrísima, visualmente destellante acerca de una residente estadounidense en Kioto entre el duelo, yakuzas tecnológicos y un misterio a descubrir sobre lo que le pasó a su familia.

Si hay algo que detesta Suzie (Rashida Jones) son los robots. Su mamá murió por culpa de una de estas entidades mecánicas pensadas para asistir a las personas. Paradójicamente, eligió aislarse en el país que hizo de esa tecnología uno de sus orgullos. Allí conocería a Masa Sakamoto (Hidetoshi Nishijima de Drive My Car) con quien se casaría y tendría un hijo. Por eso su repulsión y sorpresa cuando recibe a Sunny para atravesar la reciente pérdida de ambos tras un accidente aéreo. Desconcierto doble al descubrir que su marido no fabricaba heladeras, sino que su expertise eran los robots de último modelo. Su "testamento" viene con este producto programado especialmente para las necesidades de la viuda. “Sunny sabe que odias las bananas, te gusta correr y que te costó hacer amigos en Japón”, le dice un emisario de ImaTech. ¿La primera respuesta de Suzie? Mandarlo a cagar y querer tirar el regalo de un puente.

Que el personaje principal sea una residente estadounidense en Kioto, y no haya podido adaptarse totalmente a la cultura del lejano oriente, le suma aún más extrañamiento a su periplo personal. Suzie es de las que responde al trauma con hielo y no se siente cómoda en ese horizonte inminente lleno de bots domésticos como en Los supersónicos. La mujer gradualmente va a volverse bastante íntima de su nueva compañía. Es más, dentro de Sunny podría haber respuestas a varios secretos que presenta la trama. Hay lugar para una suegra hierática (Judy Ongg), androides asesinos y una organización demasiada interesada en el trabajo de Masa. El pasado del ingeniero nipón y Mrs. Sakamoto, a su vez, brota por medio de unos flashbacks bastante oníricos. “Es genial poder estar sumergida en algo que sea tan complejo y con drama interno, que habite en su propio mundo súper original y que no se parece a nada de lo que he hecho”, manifestó la actriz vista en The Office y Parks & Recreations, reconocible por su vis cómica con permanente cara de póker.

Desde las primeras escenas es evidente el tono descarado de la propuesta. Como una vistosa lámpara de lava, Sunny juega con la tragedia, el humor y el thriller tecnológico. Creada por Katie Robbins, Sunny es un prototipo en sintonía con la productora A24 en su estilo visual y temático. La casa matriz de otras películas y series adeptas al desparpajo como The Curse y The Sympathizer, también recuerda a películas que contaban con personajes mecánicos entrañables como los de Robot & Frank (Jake Schreier; 2012) y la animada Grandes héroes (Don Hall, Chris Williams; 2014). Sunny es de esa clase de hijos del trabajo duro, impoluta, potencialmente dañina para la sociedad, es cierto, pero capaz de enamorar y aprender a hacerle fuck you a su propia dueña.

Programados

* La segunda temporada de Tulsa King ya tiene fecha de estreno asegurada para el 15 de septiembre por Paramount+. Más golpes mafiosos de la pesada mano de Sylvester Stallone en la piel de Dwight “El General” Manfredi. El hombre que tras salir de prisión fundó un imperio en Oklahoma, sólo para que las bandas rivales empiecen a reclamar sus derechos. Por otro lado, la plataforma de streaming anunció más incorporaciones a dos de sus producciones en camino. Sarah Michelle Gellar se sumó al rodaje de Dexter: pecado original, mientras que Jeffrey Wright hará lo propio en The Agency, el thriller de espionaje político encabezado por Michael Fassbender y producido por Geoge Clooney.

* Hogwarts vuelve a abrir sus puertas. Max anunció que habrá una serie basada en el universo de Harry Potter con dos hacedores de Succession al mando. Francesca Gardiner será la showrunner, y Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá múltiples episodios de la serie que retomará las historias y los personajes de J.K. Rowling.

* Europa Europa estrenará una nueva versión de Anna Karenina el próximo lunes a las 22. Según sus responsables la miniserie compuesta de dos episodios reinterpreta la historia de Tolstói desde ángulos y personajes usualmente dejados de lado en otras adaptaciones.

* Lo bueno si es breve es, siete veces bueno. Flixxo, la plataforma de streaming de contenido independiente, tiene novedades para su biblioteca. Además de microseries, ahora sumó a su catálogo realizaciones de siete segundos a través de su alianza con el Festival 7Siff.

El personaje

Colter Shaw de Tracker (Justin Hartley). Un experto en supervivencia extrema recorre los Estados Unidos para ayudar a ciudadanos y a las fuerzas del orden a cambio de cobrar recompensas. Suerte de John Rambo con mejor esteticista, y sin estrés postraumático, que solo cobra cuando tiene éxito con sus acciones. Y de yapa anda a los besos con varias chicas en distintos rincones del país. Un trabajo inusual “y muy copado”, según afirma el sujeto. Desde el próximo miércoles podrá vérselo por Disney+.