1) Argentina es amplia favorita para derrotar a Ecuador el jueves en Houston y pasar a las semifinales de la Copa América. Pero no será sencillo llegar hasta allí. Los ecuatorianos jugarán acaso mas duramente de lo que lo hicieron en la previa de la Copa en Chicago, que de partido amistoso tuvo poco y nada. Y plantearan un fútbol físico, áspero, de roce y resistencia. Tienen jugadores jovenes y de buen pie para hacerlo mejor. Pero el técnico catalan Félix Sánchez Bas les atrasó la historia y propone lo mismo que proponían los ecuatorianos hace cuarenta años, El aguante no les resultó contra Venezuela, si ante México. Llevan las de perder contra los campeones de América y del mundo. Pero no se lo harán fácil.