El Museo Marc (Parque de la Independencia) festejará sus 85 años el próximo martes (9 de julio), de 11 a 21, con la inauguración de dos exposiciones temporarias, shows de bandas y djs en vivo en la explanada, actividades para las infancias, estampa de remeras, propuestas gastronómicas y una torta gigante. Se inaugurarán dos exposiciones temporarias ese día, a las 16. “Un museo y un club. Normas de convivencia” está compuesta por diez obras producidas por once artistas integrantes del colectivo El Club. Esta propuesta curada por Analía Solomonoff forma parte del Programa de Arte Contemporáneo que lleva adelante el museo.

Al mismo tiempo, se presenta “La cultura, el arte y el estado. Colecciones provinciales”, una selección de tres obras del patrimonio del Ministerio de Cultura santafesino que, gracias a políticas estatales de larga data, son custodiadas por museos y escuelas artísticas de la provincia, destacándose por ser de extraordinario valor y que trascienden el ámbito nacional.

De esta manera, la institución fundada en 1939 por Julio Marc y dependiente del Ministerio de Cultura provincial "sigue en el camino de celebrar la diversidad y la pluralidad, con el propósito de revelar de manera crítica la historia de los habitantes y territorios de Sudamérica, Argentina y de la provincia de Santa Fe, poniendo en relación nuestro pasado con los problemas y demandas sociales del presente", aseguran desde el Museo.



La tarde empezará antes de las inauguraciones. Desde las 24 habrá programación musical, con la presentación del Mateo Fuertes Trío. A las 15 será el turno de la banda Bubis Vayins, y desde las 18 comienza el show de Cuerpo Control, integrado por los DJs Laurita Gosh y Beresi. También desde las 14, La Estampa Pretérita Imperfecta trabajará con serigrafía en vivo sobre remeras, láminas o totes que el público puede traer, a partir de una ilustración alusiva al aniversario del museo realizada por el artista Andrés Yeah

En cuanto a las actividades para las infancias, desde las 11 al cierre se podrá participar de “El club del marco”, una propuesta para crear imágenes a partir del juego con texturas, transparencias, colores y opacidades. Está destinado a niñas y niños a partir de los 4 años, abierta a todo público, sin inscripción, con cupo limitado por orden de llegada.

En tanto, a las 12 será el turno de “Museo de emociones. Narración, lectura y producción filosófica”, un taller para leer, imaginar y pensar juntos, que en este caso estará dedicado a la celebración y el festejo, con la realización de bonetes. Estará coordinado por María Belén Campero y Mónica Colomer, y está destinado a las infancias de 6 a 12 años, sin inscripción y con cupo limitado por orden de llegada.

La programación también incluye, a las 13 y a las 15, llevar adelante “Las formas del barro”, una exploración a partir de la colección arqueológica del museo. La actividad está orientada a las infancias y público en general, sin inscripción previa pero con cupo limitado por orden de llegada.

En cuanto a la muestra Un museo y un Club, la curadora relató: "Durante un año el Museo Marc fue habitado por El Club, un colectivo de amigxs artistas. Como parte del festejo del 85° aniversario del museo se les propuso conocer la colección, recorrer las salas, espacios de talleres y oficinas, explorar el lugar, investigar los rincones. El encuentro podría derivar en una publicación, un evento, una experiencia, finalmente llegó la muestra. La consigna que el museo propuso fue establecer un diálogo con las obras y sus marcos, los objetos de las vitrinas y reserva, la arquitectura del lugar, con las lecturas obligadas de la historia de la ciudad", describió Solomonoff.



Un museo y un club. Normas de convivencia es la exposición de diez obras que fueron producidas por once artistas que proponen repensar la colección de un museo histórico. Pero no sólo eso. "La muestra nos cuenta una y varias historias. El tiempo de un espacio compartido entre un colectivo de artistas y trabajadoras y trabajadores de un museo. Fue el encuentro, la amistad, el conflicto, la gestión de un espacio público y otro autogestivo, la colaboración, los problemas de cada unx que por momentos son de todxs, la charla y la voluntad de la escucha, las dinámicas de trabajo colaborativo, los calendarios y presupuestos, el expediente, los pagos, el deseo, el cansancio, el perderse y volver, el dejarse afectar. El café por la mañana, un mate por la tarde", enumera la curadora, quien señaló que la muestra "propone repensar la colección de un museo histórico. Todo eso y no sólo eso".

Integran El Club Ariel Costa, Germán Gentile, Marina González Buvinic, Nazareno Marengo, Estrella Mergá, Nabila Misirli, Cristian Osuna, Candela Roselló, Lourdes Tomaghelli, Jazmín Varela y Ami Ybarra.

Por su parte, el director del Museo, Pablo Montini, se refirió a la otra muestra, La cultura, el arte y el estado. Colecciones provinciales. "Las primeras políticas culturales en Santa Fe, en un contexto conservador, fueron diseñadas a fines de la década de 1930 por el pedagogo Juan Mantovani, uno de los ministros más activos en favor de la institucionalización de la cultura en la provincia. En su gestión, de 1938 a 1941, acompañó la formación del Museo Histórico de Rosario, ideó la creación del Histórico de Santa Fe, propuso la ampliación del Rosa Galisteo, promovió la formación de las escuelas de arte provinciales y dispuso presupuesto para la incorporación de obras en las colecciones de estos museos", hace un recorrido histórico Montini, quien recordó que "dentro de su plan cultural, el Estado ocupaba un lugar destacado: no tenía derechos y no debía regentear al arte porque paralizaba su desarrollo. Sí tenía deberes en cuanto a la promoción cultural para el estímulo de sus hacedores y también debía enriquecer sus colecciones, que le pertenecían al pueblo. Lo que no podía hacer era olvidarse de incluir al 'arte nuevo'".

Gracias a estas políticas estatales, los museos y las escuelas artísticas de la provincia se destacan hoy por custodiar obras de arte de extraordinario valor --continúa Montini-, que trascienden el ámbito nacional. "La selección realizada para esta exposición revela parte de esta riqueza artística. Resulta muy difícil encontrar obras de una artista de la vanguardia española en una colección pública argentina.Tampoco es fácil contar con un retrato de dos de los promotores del arte moderno en nuestro país. Menos aún, tener una escultura de uno de los artistas más reconocidos en la historia del arte occidental producida en y para una escuela de arte provincial".