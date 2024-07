En las últimas horas, las elecciones a gobernador de Tokio, Japón, son tendencia en las redes sociales y entre la opinión pública, pero no precisamente por el debate de políticas públicas sino por los candidatos que están en la contienda. Es que entre los 56 candidatos que aspiran a gobernar la capital nipona figuran desde personas nudistas hasta cosplayers del Joker o un luchador de sumo. Los excéntricos personajes se hicieron popular tras aparecer en la televisión pública NHK, que destina tiempo de aire para exhibir las propuestas de todos los candidatos.

Uchino Airi, de 31 años, es la candidata por el Partido para la Protección del Pueblo de la NHK, que se opone al cobro de impuestos para financiar la televisión pública. Pero al momento de aparecer en público, lejos de anunciar sus propuestas, la candidata se quitó la blusa en medio de la transmisión. Incluso llamó a sus seguidores a que la agregaran en la aplicación de mensajería Line.



“Mi nombre es Airi. Uchino Airi. Si me conoces, yo te conozco. Si no me conoces, por favor, recuérdame. (...) Ah, hace calor, estoy nerviosa, acalorada y preocupada”, mencionó Airi para después quitarse su camisa. El desnudo estaba prohibido en la televisión nipona, por lo cual quedó con una bikini color piel para hacer pasar ese efecto.

Por su parte, el político Yosuke Kawai, de 43 años, apareció en la televisión vestido con la ropa del personaj de El Joker, la película de superhéroes que hizo popular Joaquin Phoenix. Su mensaje lo emitió entre risas, levantando su silla y colocándola en el escritorio. Medios locales aseguran que no es la primera vez que compite en unas elecciones, ya que en un anterior proceso intentó gobernar la prefectura de Chiba.



La elección

Más allá de estas "escenas surrealistas", lo cierto es que el próximo domingo 7 de julio se llevarán a cabo las elecciones para definir al próximo gobernador de Tokio.



La actual mandataria, Yuriko Koike, busca un tercer mandato con el apoyo del Partido Liberal Democrático, el Komeito, el Partido Democrático para el Pueblo y la formación regional Tomin First no Kai, que fundó Koike.1

La principal oponente de Koike es la diputada Renhō Saito, que ha recibido el apoyo del Partido Democrático Constitucional de Japón, el Partido Comunista de Japón y el Partido Socialdemócrata.

En tanto, Shinji Ishimaru, exalcalde de Akitakata, y Toshio Tamogami, exoficial de las Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, también son candidatos pero sin apoyo de los principales partidos.