La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Eduardo Rodríguez, con quien, entre otros temas, trató sobre la posibilidad de continuar con el apoyo de médicos de la isla durante al menos el primer año de su administración.



"(Nos reunimos) con el Canciller cubano, saben que Cuba es una nación hermana y hablamos, por ejemplo, del apoyo que nos están dando con los médicos cubanos, poderlo mantener para el próximo año y de algunos otros temas importantes de la relación México-Cuba", indicó Sheinbaum a medios en la noche del martes.

El rol de Pemex en el gobierno de Sheinbaum

La futura presidenta de México también contó que, con quien tocó temas como la valoración de la empresa y el aumentó en la producción."Nos reunimos para ver un valoración de Pemex, de la parte física, de cómo va estar la refinería Olmeca -en Dos Bocas, estado de Tabasco- y de otros temas relacionados con la empresa", expuso. Sobre si Romero Oropeza podría estar en su administración al frente de la petrolera mexicana, Sheinbaum dijo que ese tema "todavía ni siquiera lo estamos definiendo"., la petrolera más endeudada del mundo y que el mandatario prometió rescatar, aunque las calificadoras insisten en que es el mayor riesgo para las finanzas del Gobierno mexicano.

La campaña misógina

Este martes al mediodía,a través de ella, al cuestionar "si seguirían diciendo lo mismo, si no fuera mujer quien va a gobernar"."Habría que preguntarse si, a quien hubieran elegido hubiera sido un hombre, estarían con esta narrativa de que no va a gobernar Claudia Sheinbaum", respondió la próxima gobernante.Preguntada por un periodista en rueda de prensa sobre "la campaña misógina" en su contra, en la que críticos y opositores la han llamado "copia" y "títere" de López Obrador,La exjefa de Gobierno de Ciudad de México señaló que existe "esta idea de que las mujeres no son capaces de gobernar a México", pero aseguró que, como mantuvo como lema a lo largo de su campaña.