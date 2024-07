En una iniciativa conjunta, el gobierno provincial y el Banco Municipal de Rosario lanzaron los créditos hipotecarios Nido. Se trata de cuatro líneas de financiamiento para que los santafesinos puedan construir, adquirir o finalizar su hogar. Con una inversión de 8 mil millones de pesos, la Casa Gris busca fondear los créditos de la entidad bancaria local, que proyecta entregar préstamos por alrededor de 60 mil millones de pesos. “Nos permite ir con la tasa más baja de toda la oferta de créditos hipotecarios que tiene la Argentina”, aseguró el intendente Pablo Javkin. “Esto lo hacemos pensando en la clase media. La cuota es similar a lo que hoy se está pagando un alquiler de dos habitaciones en Rosario”, remarcó el gobernador Maximiliano Pullaro. Las cuotas serán en valor UVA que se actualizan en función de la inflación. “Entendemos que es una herramienta que, si se estabiliza la economía con salarios formales, puede ser una excelente forma de acceder a la vivienda”, evaluó el presidente del Banco Municipal, Claudio Forneris.

La presentación oficial se dio este jueves por la mañana en el Auditorio del Banco Municipal de Rosario. El acto, encabezado por Pullaro y Javkin, también contó con la presencia del ministro de Economía, Pablo Olivares; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli. En concreto, el sistema tendrá cuatro líneas de créditos por un total de 60 mil millones de pesos destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos. Está dirigido a todos los residentes de la provincia, previo al 30 de junio de 2024.

Para acceder al financiamiento, las personas deberán demostrar ingresos equivalentes a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil en el caso de los préstamos para vivienda, y de un salario mínimo, en el caso de los préstamos para la terminación. Una de las condiciones para calificar entre los beneficiarios es no poseer otras propiedades. Para la construcción de viviendas, el plazo de repago de los créditos es de 20 años, mientras que para la terminación, el plazo es de 5 años. Cada beneficiario podrá contar con un monto máximo de 100 millones de pesos para acceso a la vivienda y de 25 millones de pesos para la terminación. La cuota será en valor UVA más 4,2%, pero aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal podrán acceder a una cuota UVA más 3%.

Una de las novedades del préstamo es que contará con un sistema de codeudores de hasta tercer grado de consanguinidad, permitiendo sumar a padres, hijos, hermanos y otros familiares como garantía del cumplimiento de los pagos. Además, todos los departamentos de la provincia cuentan con un cupo asignado para el acceso a créditos, en función de la cantidad de habitantes. Como la cantidad de créditos disponibles es limitada, los postulantes que califiquen como aptos entrarán en un sorteo que se realizará por medio de la Lotería de la Provincia de Santa Fe. El cierre del listado se hará el último día hábil de cada mes y el sorteo será el quinto día hábil del mes siguiente. Quienes no resulten sorteados participarán al mes siguiente sin necesidad de volver a inscribirse.

La tasa más baja

En su discurso, Javkin celebró el lanzamiento de los créditos hipotecarios y destacó el esfuerzo del gobierno provincial en ese sentido. “Cuando hay orden y hay voluntad de no dejar las cosas como están, sino de buscar soluciones a los problemas y hacer, siempre aparecen respuestas”, expresó y agregó: “Nosotros no somos muy estruendosos y elegimos ese camino. Acá no hacemos anuncios. Esto que se presenta hoy acá es un hecho concreto. En un contexto de mucha dificultad, pero con decisiones muy claras”.

Luego, en conferencia de prensa, el intendente destacó las características de los préstamos que apuntan a “resolver un gran problema” que tiene la ciudad y la provincia, como el acceso a la vivienda. “Nos permite ir con la tasa más baja de toda la oferta de créditos hipotecarios que tiene la argentina de hoy”, expresó. Además, estimó que en esta primera tanda se entregarán alrededor de mil créditos hipotecarios: “Esto inicia una rueda donde el objetivo es ir multiplicándolo año a año, porque tanto el repago de los créditos como las nuevas inversiones que podamos hacer entre Provincia y Municipio lo van a hacer ir creciendo”.

En tanto, Pullaro inicio su discurso con un gesto político: pidió expresamente que suban al escenario “para la foto” los integrantes del PRO que estaban en primera fila. “Nosotros somos un frente político diverso e intentamos mostrar que lo que hicimos fue unirnos para hacer cosas importantes en la provincia de Santa Fe”, dijo. También hubo elogios para los dirigentes de la oposición que se hicieron presentes en el acto: “Para nosotros es muy importante, porque pretendemos que esto pueda ser una política pública de largo plazo. Y es importante que, en lo que entendemos que podemos estar todos juntos, mostremos esa unidad”.

El gobernador destacó que en siete meses la gestión “logró equilibrar las cuentas” del Estado, lo que posibilitó poner en marcha el programa de créditos: “La provincia de Santa Fe es la única en la Argentina que está licitando y armando planes y proyectos ejecutivos de obra pública a gran escala. No hay provincia que esté invirtiendo lo que estamos invirtiendo nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Primero porque nuestra provincia es inmensa y tiene un potencial económico superior al resto. Pero segundo, por la administración austera, que controla y está adelante de cada uno de los temas”.

Consultado por la prensa, Pullaro aseguró que el gobierno busca “aplicar una economía contracíclica” que permita seguir sosteniendo un nivel de gastos, pero también de crecimiento económico. “Esto lo hacemos pensando en la clase media. La cuota es similar a lo que hoy se está pagando un alquiler de dos habitaciones en Rosario”, explicó. “Un tercio de las personas que vive en ámbitos familiares están alquilando y realmente es mucho lo que el Estado debería invertir para resolver eso construyendo viviendas sociales. Por eso entendimos que podíamos armar una herramienta financiera que nos permita darle una escala mucho mayor”, añadió.

Por último, el gobernador detalló que la inversión de la provincia es de 8 mil millones de pesos, que junto al banco de capital permitirá llegar a 60 mil millones para prestar a las personas que cumplan con los requisitos establecidos. “En este primer paso pensamos en una escala de mil créditos, pero si esta herramienta empieza a funcionar la provincia va a seguir fondeando y pagando la tasa de interés, que es la más baja de Argentina”, finalizó.

El antecedente del UVA

También en rueda prensa, el director del Banco Municipal fue consultado respecto a las cuotas UVA que se actualiza mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de créditos tuvo su auge durante el macrismo y generó incertidumbre entre los beneficiarios que sufrieron una disparada de las cuotas producto de los vaivenes económicos del gobierno. “Estamos sobreendeudados porque hubo publicidad engañosa que prometía relación cuota-ingreso estable e inflación a la baja. Nos juntamos y alzamos nuestra voz”, remarca en sus redes sociales el colectivo nacional de hipotecados UVA, organizado para visibilizar esa situación.

“El UVA es la única herramienta que entendemos que hoy podemos llevar adelante por la inestabilidad de la economía. Las viejas épocas donde las tasas fijas en el largo plazo se licuaban, desestabilizaron el sistema y terminan quitándole liquidez. Entendemos que es una herramienta que, si se estabiliza la economía con salarios formales, puede ser una excelente forma de acceder a la vivienda”, explicó Forneris. “Este instrumento fue bastante demonizado, pero con otro momento donde los alquileres se actualizaban una vez por año. Hoy los alquileres también se actualizan por UVA, entonces el instrumento con el que compite es similar”, añadió.