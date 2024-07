Eva Longoria aseguró que está totalmente de acuerdo con el rodaje de una nueva serie de Amas de casa desesperadas. La serie policíaca protagonizada por Longoria, de 49 años, Teri Hatchett, Marcia Cross, Felicity Huffman, Dana Delany y Nicollette Sheridan, se estrenó en 2004 y tuvo una duración de ocho temporadas, con 180 episodios, antes de ser cancelada en 2012.

En su intervención en el programa Loose Women, para promocionar su nueva serie Land of Women, Longoria dijo: "Todo el mundo me pregunta cien veces al día si vamos a hacer un reboot y ¡yo sería la primera en firmar!. Estaría en Wisteria Lane ahora mismo esperando al equipo porque me encantó mi época en esa serie, me encantaron todas las mujeres. Y echo de menos a Gaby, echo de menos estar en su piel".

"Hablo con muchas de las chicas mucho tiempo", añadió la estrella de The Young and the Restless sobre su relación con sus antiguas compañeras de reparto. "Fueron una parte tan importante de mi vida... Siempre estaré tan agradecida a esas mujeres que me tomaron bajo su ala y me mostraron el camino".