Tal como adelantara el martes el ministro de Educación José Goity, ayer el titular de la cartera de Trabajo Roald Báscolo confirmó que la semana próxima convocarán a una reunión paritaria a los trabajadores estatales, entre ellos los que nuclean a la docencia, Amsafe, Sadop, UDA y Amet. La intención sindical es "la recuperación de los salarios "que hoy están por debajo de la inflación", según afirmó ayer Rodrigo Alonso, secretario de Amsafe provincial. En tanto, el titular de la cartera educativa ya había anticipado la idea de realizar una propuesta "bimensual". Sin embargo, además de lo salarial, Alonso exigió la devolución del descuento del día por el paro del 8 de mayo, al que consideró como "una medida injusta", porque "estábamos reclamando, entre otras cosas, que el gobierno provincial cumpla con la paritaria que se había firmado en 2023 y todavía nos están debiendo el 22,4% de enero".

"Ante la próxima paritaria, la primera expectativa es que se presente una propuesta que tenga en cuenta dos características. Aspiramos, en primer lugar, a tener una oferta que vaya en línea con la inflación, pero que también contemple un recupero del poder adquisitivo que hemos perdido durante el primer semestre", remarcó Alonso.

"Como tanto hablan los funcionarios de 'mirar para adelante', entonces queremos que la propuesta -al menos- iguale a la inflación", amplió el dirigente, retomando unas declaraciones del titular de la cartera educativa en ocasión del descuento por el paro del 8 de mayo, sobre el cual el gremio sigue reclamando su devolución. "Tienen que devolver ese día, está muy mal descontado", criticó Alonso.

"Pero también miramos hacia atrás -destacó el titular de Amsafe-. Y ahí nos encontramos con que, a pesar de que hay algunas declaraciones que intentan expresar que el salario le ganó a la inflación, cuando uno ve los datos del propio Instituto Provincial de Estadística y Censo, nos encontramos con una inflación acumulada los primeros cinco meses del año del 71%, mientras que el aumento salarial fue del 32% a mayo y un 36% a junio. O sea, está claro que hubo una pérdida de poder adquisitivo del salario".

Consultado sobre si el pedido de arranque será entonces de esa diferencia porcentual, Alonso respondió: "Lo que pedimos es un aumento que iguale y vaya en línea con la inflación, y recupere el poder adquisitivo". Actualmente, el salario de un maestro que recién se inicia es de 530.000 pesos, mientras que un docente de grado con la máxima antigüedad está en el orden de los 725.000 pesos.

Asimismo, recordó que el gobierno tiene una "deuda" con el magisterio que es el tramo de enero, del 22,4%, previsto en el acuerdo paritario 2023, sellado con la anterior gestión. "Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir con su contrato electoral, que no lo está haciendo, y que proponía tres cosas. Dijo que iba a respetar la paritaria y todavía tiene una deuda de enero. Dijo que iba a haber una cláusula gatillo y no hubo ninguna. Y tercero, que los docentes no íbamos a perder poder adquisitivo y lo estamos perdiendo, dicho por los propios datos oficiales del gobierno de provincia", destacó.

Cabe recordar que el ministro Goity, había adelantado que convocaría en breve a los sindicatos docentes para comenzar discutir salarios. La paritaria será entre la semana que viene o tras el receso invernal, y la Casa Gris apunta a llegar una recomposición bimensual con los maestros. "Aspiramos a que sea bimensual, pero hay cuestiones técnicas que estamos evaluando para ser sometidas a la discusión paritaria", dijo este martes Goity a LT8. El ministro aseguró que en lo que va del año, las actualizaciones salariales estuvieron a la altura de la inflación, pero que "hubo un desfasaje sobre la última parte del gobierno nacional anterior y el inicio de la gestión actual", pero que aspiran "a recomponer los salarios para que esos acuerdos puedan tener una duración mayor en el tiempo".

"Arrancamos la gestión con muchas dificultades y parte de las mismas tenían que ver con el recorte de fondos, por eso estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Educación para revertir esta situación", dijo Goity respecto del ajuste financiero realizado por el gobierno nacional desde diciembre.

Por su parte desde Sadop Rosario su secretario Martin Lucero, también marcó la cancha: "Si se está trabajando en una propuesta salarial se tiene que apuntar a un 15 o 20% de aumento respecto del mes de junio, no podemos aceptar incrementos respecto de marzo porque ya la inflación ha cambiado mucho y la provincia nos debe plata ".

De cara a la próxima paritaria de julio, para Martín Lucero "hay que discutir la naturaleza del presentismo o premio por asistencia, porque solamente lo recibe un porcentaje muy pequeño de gente y si pusiera en la mesa de discusión podría significar un aumento para toda la docencia y de manera mucho más equitativa". Para Lucero, no se puede legitimar "que le paguemos el 20 de cada mes un premio a la maestra que no está ni embarazada ni enferma", porque de esta forma "el Ministerio de Educación se convierte en una pequeña Forestal".