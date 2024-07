Cuatro días después de haber regresado al país, Javier Milei ya está armando otra vez las valijas. Y a las apuradas. En Casa Rosada confirmaron de manera sorpresiva que el Presidente viaja este mismo jueves a una cumbre de megamillonarios en Idaho, Estados Unidos. Será la undécima gira por el exterior que realice en lo que va de su mandato. La última había sido por Brasil, adonde llegó para fotografiarse con Jair Bolsonaro, y había concluido este mismo lunes. Como ya ocurrió durante casi todas sus salidas anteriores, será sin agenda oficial. Tal como reveló Página/12, Milei lleva acumuladas más de 120 mil millas de vuelo, el equivalente a cinco vueltas completas al globo, y unos 50 días fuera de la gestión. Menos mal que, como él mismo dijo, no le gusta viajar.

Billions

El destino elegido esta vez es la ciudad de Sun Valley (Valle del Sol), una localidad turística del oeste norteamericano, famosa por sus montañas de picos nevados. Hasta allí no sólo se va a esquiar, sino que también, cada año, durante el verano del Norte, se congregan multimillonarios de todo el mundo vinculados a los medios, la industria cultural y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Es una suerte de “campamento” privado (de acampar no tiene nada, pero se lo conoce como "campamento de verano para multimillonarios"), cuyo temario se mantiene en estricto “secreto” para la prensa, dado que allí se concretan muchos negocios cuyos pormenores se filtran años después, como la compra de The Washington Post por parte del CEO de Amazon, Jeff Bezos, hace más de una década. Sólo accede una pequeña élite empresarial y, a veces, algunos presidentes. Fue el caso de Mauricio Macri, quien fue invitado en 2016. Otro argentino que es habitué es el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Milei, por supuesto, no se la podía perder.

El Presidente y su comitiva (que se completa, según trascendió, por su hermana Karina, Luis “Toto” Caputo y el jefe de Asesores Económicos, Demian Reidel) tendrán la oportunidad de codearse con empresarios de la talla de Tim Cook, dueño de Apple, Mark Zuckerberg, de Meta y Sundar Pichai, de Google, que según las crónicas norteamericanas desembarcan cada año en ese valle para jugar a repartirse el mundo.

Milei estará feliz: muchos de los invitados tienen negocios importantes en el campo de la inteligencia artificial, un área que considera clave a la hora de traer inversiones al país. Se espera que este año aterrice allí Sam Altman, el CEO de Disney que está a la vanguardia en materia de IA, según se especula en los medios estadounidenses. El Presidente había llegado a decir, tras su discurso en el Latam Economic Forum, hace más de un mes, que iba a implementar la IA para la gestión cotidiana del Estado, de la mano de Google. La mala para él es que presumiblemente no asistirá su ídolo Elon Musk.

El “campamento” de este año estará, obviamente, cruzado por las elecciones presidenciales de EEUU, en la que los magnates con los que Milei se topará juegan fuerte, tanto en términos de propaganda como de financiamiento de las campañas de demócratas y republicanos. El alineamiento del libertario al respecto ya está cantado desde el vamos.

Otra vez, ¿quién paga la cuenta?

Tal como reveló este medio, Milei llevaba gastados hasta mayo de este año (al momento de completar sus primeras ocho giras por el exterior) más de 650 millones de pesos de las arcas públicas, en su mayoría para asistir a eventos privados, recibir premios a título personal, presentar sus libros o participar de conferencias y actos de la ultraderecha global, como el caso de la Conferencia de Acción Conservadora, de la participó ya dos veces, una en Washington, en febrero, donde se careó tras bambalinas con Donald Trump, y la última en Camboriú, donde hizo lo propio con Jair Bolsonaro.

Hasta ahora, los viajes más costosos de Milei fueron la primera de sus visitas a Madrid, del 16 al 20 de mayo, con un gasto de más de 193 millones de pesos contando alojamiento, viáticos y combustible e impuestos de la flota presidencial; su cuarto viaje a principios de ese mismo mes a Los Ángeles, California, que costó casi 200 millones de pesos en todo concepto; y el que realizó a Miami en abril (el primero a bordo del avión presidencial) que insumió otros 100 millones de las arcas públicas.