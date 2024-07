Caputo en la isla de la fantasía

Por Leandro Renou

"Economía es una de las pocas profesiones donde uno puede errarle, errarle, errarle y seguir hablando con casi la misma autoridad. Si sos abogado y perdes todos los juicios, no te contrata más nadie; si sos médico, operas mal y no te contratan más. Aca dicen cualquier cosa y arrancan de cero con la misma autoridad". La frase corresponde a Luis Caputo, que es economista, ministro de Economía de Javier Milei y ex ministro y banquero en la era de Mauricio Macri.