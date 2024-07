QUIERO VER ► Este viernes 12/7 a las 18 estrena en Balcarce 1767 la muestra gratuita Casa, sobre el derecho a la vivienda, que reúne trabajos fotográficos del grupo Memoria Colectiva (que entre otrxs integra Leandro Teysseire, fotoperiodista de Página|12) y está organizada por el CELS, Ni Una Menos e Inquilinos Agrupados.



FESTIVALIPSIS ► Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La perra que los parió, Julio y Agosto (la banda de Santiago Adano, una de las personas detenidas), Sudor Marika, La Piba Berreta y Saga.hfk participarán esta tarde de la concentración y el festival solidario por la liberación de lxs detenidxs por las protestas de la Ley Bases (Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez continúan en reclusión), desde las 15 en Plaza de Mayo.



MUCHO TEXTO ► La feria de libros usados Los Libros en la Calle anuncia fecha con lecturas, charlas y participación de distintas librerías, para el domingo 14/7 desde las 14 en Plaza Italia ► Laura Klein, Kari Ardizzone y Claudio Gómez leerán en el ciclo de poesía Estallará la isla, con aportes musicales en directo de Cecilia Centurión, el lunes 15/7 en Je Suis Lacan, gratis ► Y vuelve el Premio Futurock de Novela, que este año otorgará un premio de $3.500.000, tendrá en su jurado a Alan Pauls, Julián López y Carla Maliandi, y mantiene convocatoria abierta hasta el 18/8.



ALTA TEMPORADA ► La estrella de la TV yanqui Conan O'Brien estrenó su serie viajera Conan O'Brien Must Go, que en su primera temporada incluye visita a la Argentina (Max) ► Pero si lo que buscás son series de ficción, tenés la filial zombie neoyorquina The Walking Dead: Dead City (desde el lunes 15/7 por AMC y Flow) y la 3ª temporada de la saga gastronómica El oso (desde el miércoles 17/7, Disney+) ► Y si preferís unos clásicos animados, se vienen la 12ª de Futurama (29/7, Disney+) y la 35ª de Los Simpson (31/7, Disney+).



PANTALLAZOS ► La pica histórica entre los cracks del tenis Roger Federer y Rafa Nadal dispara el documental Strokes of Genius, desde el sábado 13/7 en OnDirecTV ► Una situación de acoso escolar, familia disfuncional y homofobia disparan la peli japonesa Monster, con dirección de Hirokazu Koreeda y música de Ryuichi Sakamoto, que llegará el lunes 15/7 a Mubi ► Un mito rocker argentino inspira Tango feroz, la leyenda de Tanguito, el clásico nac&pop de Marcelo Piñeyro que tendrá funciones en el Centro Cultural San Martín los jueves, viernes y sábados de julio, y que el 19/7 subirá a la plataforma Mubi.

SIGUEN GIRANDO ► Después de cinco años sin shows, Paulo Londra anuncia regreso a los escenarios en España: tocará este miércoles 17/7 en la sala RazzMatazz, de Barcelona ► El trío Munay Ki Dub inicia su tour británico, con seis toques en Londres, Leicester y Dorset entre julio y agosto ► Y Benjamín Amadeo extiende su Gira Salvadora con fechas en Neuquén, La Plata, Rosario, Santa Fe, Tandil, Mar del Plata, Montevideo y el Teatro Gran Rex (24/8).



TENGAMOS SESSION ► Qué Mal Te Sale Vivir registró en el Estudio Municipal de Moreno su sesión en directo Psychedelic Sessions, convertida en EP ► Lobel estrenó su Almagro Studio Session, EP audiovisual que incluye refinado dueto pop con Vale Acevedo ► David Tagger sumó como invitado a León Gieco para la live session de sus temas En el fondo del mar y Dulces sueños ► La marplatense Evelyn Garrido compartió la canción No te quedes, tercera entrega de su saga de grabaciones en formato acústico ► Y Luz Gaggi registró versiones de su disco debut Altar para el live EP Pierdo el amor.

PASAME LA DATA ► El Programa Ibermúsicas, que coordinan el Instituto Nacional de la Música y la Secretaría de Cultura, anunció convocatoria abierta hasta el 1/10 para solicitudes de financiamiento para el sector musical, para la circulación, la programación internacional, las residencias de trabajo artístico o de investigación, y también para proyectos en modalidad virtual ► Sale colaboración entre la UTN y la franquicia KRÜ Esports, del Kun Agüero: la nueva Diplomatura en Esports, con un programa formativo especializado para esta industria en expansión ► Y también hay Taller de video instalación y cine expandido en DAC, con inscripción gratuita hasta el 21/7.



CICLODELIA ► El ciclo Noches Capitales ya confirmó cuatro de sus seis jornadas en el Hipódromo de La Plata: el 6/9 estarán El mató a un policía motorizado, Bestia Bebé y Carmen Sánchez Viamonte; el 7/9 serán Cuarteto de Nos, Isla Mujeres y Rocco Posca; el 14/9 les tocará a Dillom, K4 y Nenagenix; y el 20/9 a Peces Raros, Franzizca y Eze Ramírez ► El ciclo Martec del Centro Cultural San Martín prepara la instalación sonoro-visual inmersiva Ushuaia, con grabaciones de campos de Tierra del Fuego y composiciones electrónicas de Rocío Morgenstern, Magalí Suescun, Matías Azulay y Laila Méliz (jueves 18/7) y la muestra inmersiva Corpus Nexus, que propone un universo de videojuegos con el cuerpo humano como interfaz (del jueves 18 al domingo 28/7).

JOYSTICK DIVISION ► PES 6, una de las mejores versiones de videojuegos de fútbol de todos los tiempos, es el campo en el que se medirán 16 influencers y miembros de la comunidad FITCHIN este viernes 12/7, para definir al ganador del Trofeo de las Américas, que se podrá seguir por el canal de X de FITCHIN y el de Twitch de Guishorro.

HACELA SIMPLE ► Yo puse las canciones en tu playlist: hacele lugar a las de Motivos Olvidables (Alarmas), Mimi Rose (Casa), Avepez (Domingo), El Doctor + Homer el Mero Mero (Adelantado), Javox + Matías J. Olmedo (Tiempo), Daraluz (Mi propia trampa), Ratones Paranoicos (Rock 'n' roll total), Hipnótica (Otra vez), Olivia Wald (En la cara), Gonzalex Romero (Cuando corre la sangre), Plastilina (Taylor), Francesca (Nublado), Sensafilo + Guadalupe Mol (Contradicción), Jacinta Fischer (Acá), Angela Torres (Castigo), Dani Pérez + Amelia (Sin nombre), Alan Trezz + Pepo San Martín (Industria nacional), AZU (Spin off - No es real), Juan Glumberg (Libres), Helena Otamendi (Todo cambia y Deriva), Alma Zarza (UAH) y Constelar (Piedad).





