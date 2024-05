Tom Quintans tiene la serenidad y precisión de un ninja del indie para definir lo que le gusta y lo que no le gusta en la música y en la vida. El cantante, compositor y guitarrista de Bestia Bebé no se va por las ramas y tiene statements para repartir. Sentado en un bar de Boedo, su barrio de siempre, habla con El NO sobre el presente de su banda, que nació en 2012 y el año pasado publicó su quinto álbum, Vamos a destruir.

Rock de guitarras, momentos de trash metal o de kraut, letras irónicas y un estado luminoso compositivo: Vamos a destruir es una nueva vuelta de tuerca en el universo de Bestia Bebé. El rock and roll pasó de moda, uno de sus singles, es un hit instantáneo, algo así como un tema para reírse de sí mismos, que también juega con la ironía, ya que su nuevo álbum es un disco de rock y suena a presente.

El metal acompañó siempre la vida de Tom, que tenía bandas que duraban muy poco: "Nos juntábamos con mi hermano -Felipe "Pipe" Quintans, productor y músico de 107 Faunos, Súper 1 Mundial y Go-Neko!- y amigos toda la noche a tocar metal sin parar. Una vez intentamos hacer la discografía de Metallica entera; eran pedacitos de tema, pero llegamos bastante lejos", cuenta Quintans, mientras prepara el show de este viernes 3/5 en el Teatro Vorterix.

¿Por qué no fueron para ese lado, lo tomaban en broma?

No me sale, no me sale bien componer heavy metal. Lo intenté, tengo riffs y cosas para hacer un disco de metal, pero no me gusta lo que hago y siento que lo otro es lo que me sale bien también. Es un subgénero muy masticado, es difícil hacer algo novedoso de metal. De todos modos, nadie toca heavy metal, solo los heavies. Está mal visto, fíjate en los festivales. Es un género al que no se le dio mucha bola en Argentina.

Lo metalero del disco de Bestia Bebé surge a partir del primer tema que compusieron, El verano, y no sólo a nivel sonido, también a nivel estético. "Nunca lo habíamos usado en Bestia Bebé, siempre intenté y nunca me gustó como quedaba. A partir de esa canción, que tenía esa cosa medio heavy, con Pipe intentamos buscarle un hilo conductor y lo encontramos ahí. Hay un solo de una canción de una banda de heavy metal conocida, pero cambiado. También hay guitarras armonizadas, cosas muy típicas del metal, tipo Iron Maiden. Y para la tapa venía haciendo unos flyers y afiches con calaveras y monstruos, me cerraba con el concepto. Faltaba el título que tenía que ser algo también medio metalero, pero terminó saliendo de la canción Vamos a destruir que no tiene nada que ver con la destrucción en sí; es como un grito de guerra, vamos a romper todo."

Padre de mellizos en plena pandemia, Tom tiene una vida con otro nivel de intensidad ahora, y eso lo traslada al disco: "Cambió mi vida en muchas cosas, eso se ve reflejado también en las letras, eso es lo que me nutre. No escribo sobre el cosmos, las naves espaciales o historias muy ficticias, sino que la mayoría de las letras que hago son sobre las cosas que me pasan, o pensamientos, o de gente que me rodea".

Los nuevos ritmos

"Todos enloquecían como vos/ Con ese ritmo tropical/ Que nos vino a destruir/ Y todo llegó a su fin", dice Bestia Bebé en el disco y da cuenta, en tono irónico, de la transformación que vivió la escena musical en los últimos aproximadamente ocho años. "Creo que el rock pasó de moda, pero se confunden y piensan que digo que el rock murió. Hay muchos comentarios en los videos: 'el rock murió por la música que hacen ustedes, muertos'. Yo me río, sabía que iban a decir eso. No me gustan las modas, me parecen una mierda, pero el rock no murió, sigue más vivo que nunca."

Parece que el trap y el reggaetón llegaron a la saturación

Es que así funcionan las modas, es poner tanto algo hasta que la gente se canse y ya está. Y quedan los que realmente les gusta eso. Así funciona: "Explotemos esto al máximo", y luego van a explotar otra cosa.

¿Algo de lo nuevo te llama la atención? A veces hablás de Dillom en las entrevistas

Me encanta Dillom. Post Mortem me parece de los mejores discos de la historia de la música argentina. Me gusta cómo rapea, las letras, la producción que tiene me parece excelente y hace canciones, te las acordás. Tiene melodías, tiene todo.

Bestia Bebé siempre está en la búsqueda de canciones

Sí, el corazón de los discos siempre es una armonía con una melodía de voz arriba, es lo que siempre busco. Es lo que más me gusta a mí, soy muy de la canción.

Y también parece que hay una vuelta al indie con las bandas del nuevo pospunk, ¿no?

No sé si al indie: hay una vuelta a las guitarras. Al indie que tocan las bandas como las de Laptra, no. Porque se le llama indie a cualquier boludez. Ponés "indie" en Spotify y te aparece Bandalos Chinos o Conociendo Rusia, ¿y qué tiene que ver eso con Pavement o Guided by Voices? Nada. El género musical indie es otra cosa. Igual esas bandas tampoco son independientes. Se empezó a usar como en los '90 se usaba el término alternativo. Es indie porque no lo podés encasillar en los géneros clásicos, pero es un género en sí bastante marcado, es una discusión muy larga. Y no todas las bandas nuevas son de pospunk, tampoco. A algunos los hemos invitado a tocar, como por ejemplo Buenos Vampiros. Nos llevamos bien. También giramos con Winona Riders.

Considerando las diferencias etarias, ¿no te sentís un poco el padrino de ellos?

Ni en pedo. Es más, no sé a cuál de estas bandas les gusta Bestia Bebé.

¿Te has encontrado dando consejos?

Consejos no, pero hablo de nuestras experiencias. Igual cada uno tiene que hacer su camino, yo les puedo decir "mirá, les conviene hacer esto", pero vos hacé la tuya. No hay una verdad absoluta ni un camino único. Encima hay bandas que triunfaron, si querés poner ese verbo, por caminos diferentes, por discográfica, sin discográfica, haciendo prensa, no haciendo prensa. Hay caminos más fáciles. El camino de la independencia y de la autogestión es difícil porque tenés que hacer todo vos. A mí me encanta, pero no es para cualquiera, tenés que vivir para esto, dar todo. Es un modo de vida. Pero pienso que cada uno puede elegir la forma de laburo que más le cierre para su proyecto, para cada momento de la vida. No hay nada de malo, ni hay una sola forma.

El presente como filosofía

En 2023, además del nuevo disco, Bestia Bebé tocó en un show especial los temas de su álbum debut, que cumplió 10 años. El término "madurez" no le sienta cómodo para hablar del crecimiento de la banda en esta década. "Humanamente hablando, bajás un cambio en algunas cosas para tratar de que todos estén contentos, llevarnos bien, de no pelear por boludeces, por ejemplo cuando viajás. Tomamos las giras como un divertimento, nos encanta viajar e ir a tocar. Siempre la pasamos bien. Nos llevamos bien como amigos, no solo como músicos. Eso es lo más lindo. En este disco, musicalmente hablando… A mí no me gusta hablar de madurez en la música ni de evolución porque siento que si no lo otro, lo primero que hiciste, parece que es peor", explica. Y agrega: "Parece que cuanto más complejo es mejor y no. Para mí, la premisa de esta banda es cambiar porque así lo siento. No quiero sentir que estoy haciendo lo mismo que hice el disco anterior o lo que hice antes".

Los aniversarios no lo apasionan y está conforme con el presente de Bestia Bebé, que este viernes 3/5 presenta Vamos a destruir en el Teatro Vorterix. "No solemos hacer esos eventos para presentar un disco, no me gusta eso, los discos se van tocando y se van presentando. Es para promocionar, sirve, yo entiendo y reniego de esas cosas. Me juega en contra renegar de esas cosas."



¿De qué otras cosas renegás?

De eso de las bandas que cumplen 15 años, cumplen 20 años, cumplen 32 años. A mí no me gusta, ¿a quién carajo importa cuántos años cumple una banda?

Pero es como las personas, o los proyectos, que tienen aniversarios

Es márketing. No me gusta que las parejas cuenten años tampoco, estoy en contra de eso. "A ver cuántos años me aguanto a éste. Un año más, vamos a festejar…"





