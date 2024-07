Los dos llegaban de una semana difícil. El primer resultado de la era Felipe Contepomi no había sido el mejor. El equipo no había rendido como se esperaba, y las formaciones fijas fueron el gran punto en contra en Mendoza, para la derrota 28-13, que en el resumen fue justa.

Francia, en cambio, aprovechó cada error argentino y sacó claras diferencias, tanto en Cuyo como en Montevideo, cuando entre semana derrotó a Uruguay con categoría. Pero todo lo bueno que habían realizado en la cancha se vio opacado por los temas policiales conocidos, que dejaron nada menos que al seleccionado francés en la tapa de los diarios con dos detenidos por violación.

Así llegaban a la revancha de Liniers, en el segundo partido de la serie y con la patada de Santiago Carreras que dio comienzo al partido. Los Pumas fueron al ataque de movida tratando de imponer su ritmo. Un error dejó a Francia con el balón y la pelota otra vez fue en campo argentino. Errores por ambos lados en los primeros minutos, y Los Pumas tuvieron para sumar un penal, pero prefirieron jugarla y desperdiciaron su chance.

A los nueve minutos Francia aprovechó la única que tuvo y Serin llegó al try ante la floja defensa argentina. La conversión de Hastoy puso el 7-0. Y allá fue otra vez el equipo de Felipe Contepomi, que generó algunas chances pero no las puso concretar. Hasta que a los 17 minutos, Kremer y Matera se acercaron y apareció “Lolo” Bello para apoyar su primer try en Los Pumas, y el primero para los de Felipe. La conversión de Santiago Carreras dejó el score igualado en siete tantos.

Se emparejó el partido y ahí si Los Pumas pasaron a dominarlo. Llegaron los cambios en ambos equipos, y el local aprovechó un scrum bien trabajado con Molina, Kremer y Oviedo para llegar a conseguir un try penal, y pasar al frente por primera vez en el partido: 14-10, en 30 minutos.

Pero Los Pumas no se conformaron y fueron por más, y consiguieron a tres del final, tras una gran jugada que comenzó con el ahora capitán Pablo Matera para Bazán Vélez, este con pase a Moroni y redoble para que aparezca Santiago Carreras, para apoyar un buen try que él mismo convirtió para dejar el score 21-10 y cerrar la primera parte.





Un segundo tiempo irregular pero con mejor actitud





El equipo de Galthié salió a jugarse. Un penal de Hastoy desde el vestuario achicó la diferencia y puso el 21-13. Y luego los errores sucesivos de Bazán Vélez y Delguy que Francia no perdonó. Apoyaron Gailleton con una veloz corrida y Théo Attisogbe que aprovechó la duda de Delguy, para marcar su segundo en dos partidos ante Argentina y poner el 25 a 21 para Les Blues.

Pero con amor, Los Pumas fueron a buscarlo otra vez y Thomas Gallo se convirtió en la figura. Llegó al try antes de los 20 minutos y puso el 26-25. La patada de Santiago Carreras no fue buena, y en la siguiente jugada un 50/22 puso a Los Pumas en posición de ataque nuevamente. Todo era así. Con la ciclotimia del seleccionado nacional que seguía mostrando una buena y otra mala. Pero apareció otra vez y cantó, el Gallo tucumano, que apoyó un nuevo try y dejó las cosas 33-25, ahora con la acertada conversión de Santiago Carreras.

Los últimos minutos fueron quizás los mejores del equipo de Contepomi, porque se plantaron y no dejaron crecer a un Francia que ya no pudo.

Los Pumas ganaron la revancha con actitud y jugando algo más prolijo. Sin sobrarle demasiado cambiaron la cara, tuvieron algunas figuras como Matera, Kremer y Gallo que dejaron la bandera en alto, y dijeron presente para empatar la seria y conseguir el triunfo esperado.





La síntesis del partido:





33 Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Lautaro Bazán Vélez, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Cordero.

Entrenador: Felipe Contepomi

25 Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Mickaël Guillard, 5. Baptiste Pesenti, 6. Lenni Nouchi, 7. Judicaël Cancoriet, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré.

Entrenador: Fabián Galthié

Los Tantos: Primer tiempo: 9, minutos try de Serin convertido por Hastoy (F); 17m, try de Bello convertido por Santiago Carreras (LP); 24, penal de Hastoy (F); 29m, try penal (LP) y 37 try de Santiago Carreras convertido por él mismo (LP).

Cambios: 22 minutos, Ignacio Ruíz por Montoya, y 26m, Demba Bamba por Colombe (F).

Segundo tiempo: 1 minuto, penal de Hastoy (F); 5, 10 tries de Gailleton y Attisogbe el primero convertido por Hastoy (F); 18 y 26 tries de Gallo el segundo convertido por S. Carreras (LP);



Cambios: en el inicio, Thomas Gallo por Vivas (LP); Posolo Tuilagi y Romain Briatte por Pesenti y Joseph (FR); 5m, Gonzalo Bertranou por Bazán Vélez (LP); 7m, Lucio Sordoni, y Matías Alemanno por Bello y Molina (LP); 15m, Pedro Rubiolo Y Tomás Albornoz por Paulos y Delguy (LP), 17m. Sébastian Taofifenua por Gros (F); 22m, Teddy Baubigny y Killian Tixeront por Guillard y Serin (F); 28, Matías Orlando por Santiago Carreras (LP), y Baptiste Jauneau y Léo Berdeu por Hastoy y Barlot (F).

Amarilla: 16 minutos, Colombe (F).



Estadio: José Amalfitani (Vélez Sarsfield).



Referee Principal: Andrew Brace (IRFU).

Público asistente: 31.952 espectadores.