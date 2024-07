Este lunes por la mañana Javier Milei arribará al país después de su gira número 11 desde que asumió la presidencia. El mandatario participó de una cumbre de empresarios en Sun Valley, Estados Unidos, donde abrió las puertas del país para que los multimillonarios del mundo vengan en busca de recursos sin demasiadas restricciones o requisitos. Sin embargo, más allá de prometer todas las facilidades, hasta ahora el Presidente no hizo un solo anuncio de inversiones. Una vez en la Argentina, cuando aterrice el avión privado que alquiló para viajar --que costó al Estado argentino unos 280 mil dólares-- el mandatario y el ministro de Economía, Luis Caputo, deberán hacer frente al complejo escenario social y económico que cada día es más acuciante. En ese marco, esta semana distintos funcionarios del Gobierno se reunirán con los sectores con los que, según dicen, quieren dialogar para avanzar en leyes que vuelvan concretos los diez puntos del Pacto de Mayo. Uno de ellos, la CGT.

En principio, el Consejo de Mayo quedará oficializado mediante un decreto firmado por el Presidente que saldría este lunes. Esa mesa, en la que habrá un representante del gobierno, de los empresarios, de los sindicalistas, de los gobernadores y dos del Congreso, se juntará una vez por mes y la idea es que empiecen a trabajar en los puntos número ocho y nueve del pacto que se firmó en Tucumán el 9 de julio. Es decir, en una reforma laboral y en una reforma previsional. En ese contexto, el martes el secretraio de Trabajo, Julio Cordero, se reunirá con la CGT --que no participó de la firma del Pacto de Mayo-- para intentar convencerlos de avanzar en línea con lo que quiere el gobierno, más allá de que en la Ley Bases ya se aprobó una reforma laboral.

“La gente ya no pide más un paro, no quiere más paro. El paro justamente paraliza”. Ese fue el sofisticado razonamiento que el secretario de Trabajo esbozó en una entrevista radial que dio este domingo. Lo hizo en la previa del encuentro que él tendrá el martes a las 13, en la sede de la Av. Leandro Alem 650 CABA, con la CGT. A ese mitin no asistirá, sin embargo, el triunvirato completo de la central sindical porque uno de los secretarios generales, Pablo Moyano, ya anunció que no participará de la reunión.

Cordero confirmó que convocó a la central obrera el martes para discutir sobre la necesidad de una "modernización laboral" y, en línea con las declaraciones disparatadas dijo: "Cuando uno piensa en el sindicalismo, lo que piensa es que cuando el empleador hace algo que no corresponde, lo manifiestan, lo expresan, e inclusive tienen el derecho de huelga. Pero, por otro lado, cuando el trabajador hace algo que no corresponde se lo tienen que decir”. Hace tan solo unos días, la CGT se había reunido en la sede de UPCN para analizar el escenario actual, evaluar la posibilidad de un nuevo paro general y allí también definieron pedir una audiencia a Cordero, que es la que finalmente se concretará este martes.



En Casa Rosada, en tanto, intentarán llevar la discusión con los sindicatos al plano del Consejo de Mayo para no escuchar los reclamos que tienen los secretarios generales en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y despidos masivos. Desde Balcarce 50 ya confirmaron que el enviado a la mesa del consejo por parte del gobierno será el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que fue uno de los organizadores del pacto y también de los negociadores por la Ley Bases y el paquete fiscal, pero también aclararon que no se meterán en el proceso de selección del resto de los representantes y que darán cerca de 30 días para que eso quede conformado de manera definitiva.

Algunos gobernadores consideran que será necesario sentar en esa mesa de debate para la conformación de nuevas leyes a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. No pareciera ser la idea del oficialismo. También habrá una discusión similar en las cámaras de Senadores y Diputados. Es prácticamente imposible que todos los bloques puedan elegir a un solo diputado y un solo senador que los represente y defienda intereses tan diversos. En el transcurso de la semana, además, Francos se reunirá con los bloques aliados en el Congreso de La Nación y tratará de ver qué ocurrirá en ese sentido.

Tampoco hay definición sobre qué harán los sindicalistas y los empresarios. Es muy factible que por los sindicatos vaya a esas reuniones un miembro de la CGT, que podría ser Gerardo Martínez, de la Uocra. Si bien su sindicato es uno de los más afectados por la recesión económica, el sindicalista es uno de los más cercanos al gobierno. En cuanto al sector empresarial se da casi por descontado que el elegido será algún integrante del "grupo de los seis" que incluye a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a la Unión Industrial Argentina (UIA).