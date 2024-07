Pasada la efervescencia de los festejos, dejada atrás la sensualidad de la nueva consagración, dentro de no más de treinta días, Lionel Scaloni deberá volver a convocar a la Selección Argentina. Después de la Copa América de los Estados Unidos, esperan entre septiembre, octubre y noviembre seis partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial tripartito de 2026.

Los flamantes bicampeones de América volverán a las canchas entre el 2 y el 12 de septiembre próximos con la sexta y séptima fecha de esa competencia en las que la Argentina será local ante Chile en el estadio Monumental de River y visitante otra vez ante Colombia. Luego, entre el 7 y el 17 de octubre, la Selección irá contra Venezuela (visitante) y Bolivia (local) y del 11 al 21 de noviembre ante Paraguay (en Asunción) y Perú (Buenos Aires). Las seis fechas restantes en el camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se completarán en marzo, junio y septiembre de 2025.

¿Qué quiere hacer Messi?

Más allá del calendario, la clasificación parece casi asegurada desde que Sudamérica tiene asignadas 6,5 plazas de las 48 que habrá en 2026. Por lo que Scaloni deberá aprovechar estos dos años para ajustar el plantel que asumirá la defensa del título mundial. Pero antes tendrá que saber, acaso antes que nadie, qué quiere hacer Lionel Messi: si va a acompañar a la Selección hasta el final de las Eliminatorias, si se va a bajar antes o si está dispuesto hacer un enorme esfuerzo físico y mental para jugar, a los 39 años, el sexto Mundial de su inigualable carrera.

Scaloni sumó su cuarto título como DT de la Selección, todos consecutivos. (AFP)

Más que jugar, el capitán y máximo referente del equipo luchó la Copa América. Físicamente llegó con lo justo. Y las lágrimas que expuso al mundo tras haber salido de la final ante Colombia con el tobillo izquierdo del tamaño de un melón, tal vez reflejen la conciencia de Messi de que cada vez le cuesta más estar dentro de una cancha porque el físico le responde cada vez menos. Y que muchas de las maravillas que hacía dentro de una cancha, ya no las puede hacer. El propio Leo ha adelantado que no cree que pueda llegar al Mundial en las mejores condiciones. Pero tampoco se ha descartado. La resolución del capitán de los campeones del mundo solo depende de él mismo y de nadie más. Mientras no diga basta, Scaloni lo seguirá llamando. Pero el final de su viaje maravilloso está cada vez mas cerca.

Los 10 inamovibles

Por otra parte la Copa América ha ratificado que Scaloni tiene una base consolidada de diez jugadores que llegará a la Copa del Mundo, salvo que el imponderable de una lesión o una baja inesperada de rendimiento los deje en el camino. "Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González formarán parte de todas las convocatorias de aquí en más e irán al Mundial.



De Paul y otro torneo consagratorio. Vs. Colombia, irremplazable. (AFP)

Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso también figurarán en los próximos llamados. Pero deberán revalidarse en sus clubes y en los minutos que vayan a tener en la Selección durante lo que queda de este año y todo el que viene. Vienen un paso por detrás del grupo anterior. En cambio, Paulo Dybala necesitará hacer un gran esfuerzo para volver a ser llamado. El crack de la Roma perdió prioridad por sus reiteradas lesiones que lo dejaron fuera de varias convocatorias (tuvo cinco en la temporada 23/24) y su crédito se redujo sustancialmente.

Cuestión de años

Por último y por su edad, a Franco Armani (37), Nicolás Otamendi (36), Marcos Acuña (32) y Germán Pezzella (33) les costará más llegar a la Copa del Mundo. Pero podrían hacerlo. En el caso de los arqueros, Juan Musso (Atalanta) y Walter Benítez (PSV Eindhoven) parecen estar en posición de volver a a ser citados para las Eliminatorias.

Di María dijo adiós. Messi y Otamendi, otros interrogantes. (AFP)

En cuanto a los juveniles que podrían crecer en la próxima etapa, a sus 19 años, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni pese a que tuvieron pocos minutos en la cancha siguen conservando la confianza del cuerpo técnico y volverán a ser tenidos en cuenta. Valentín Barco (20) y Leonardo Balerdi (25) quedaron afuera en el último corte y son alternativas de recambio en la defensa. Al igual que Franco Buonanotte (19), que podría regresar para las Eliminatorias.

Respecto de los jugadores que estarán en los Juegos Olímpicos de París, sólo Thiago Almada (que pasó a Botafogo de Río de Janeiro pero en 2025 iría al Olympique Lyon) tendría nuevas oportunidades. El resto de los jugadores, incluyendo los del medio local, por ahora no aparecen en los apuntes de Scaloni. Eso no significa nada a 23 meses de la próxima Copa del Mundo. Pero algo quiere decir apenas a treinta días de una nueva convocatoria.