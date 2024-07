Si llora Messi, llora un país. Si ríe Messi, ríe toda la Argentina. Eso quedó muy claro este domingo, durante la final de la Copa América 2024 que la Selección Argentina disputó contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Cuando a los 62 minutos el 10 se tiró sobre el césped y pidió el cambio, los corazones de millones de argentinos quedaron en suspensión por un momento y en el estadio se hizo un silencio sepulcral. ¿Por qué tantas personas lloraron cuando lo vieron llorar a él en el banco de suplentes? ¿De qué está hecho ese hilo que une a Messi con el pueblo argentino?

Algo de esto explora The Messi Experience, la propuesta inmersiva que recorre la biografía de Leo y, al mismo tiempo, la memoria emotiva de un país. Es la vida de uno de los mejores jugadores de la historia pero, como todas, registra luces y sombras, momentos altos y obstáculos en el camino a la gloria. Esta final tuvo su propia épica y la curva emocional quedó impresa en los dos rostros de Messi que rápidamente se viralizaron en redes: la congoja desconsolada a raíz de una lesión y, minutos después, la sonrisa de oreja a oreja por el bicampeonato.

Lo más interesante de la experiencia es el cruce entre lo individual y lo colectivo. Si algo tiene el fútbol es esa capacidad para trascender barreras y unir masas humanas más allá de las diferencias sociales, económicas, políticas o culturales. A lo largo de un recorrido con nueve instalaciones en el Luna Park, el público se conecta con la biografía de Lionel Andrés Messi pero también con los momentos más icónicos de la historia deportiva (y no solo) de Argentina. En The Messi Experience el fútbol se narra como vivencia íntima y colectiva: la biografía de un chico nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 habla también de cómo cambiaron rotundamente las vidas de cuarenta millones de argentinos cuando el 18 de diciembre de 2022 la Selección capitaneada por Messi ganó la Copa del Mundo después de 36 años.

El lema que da la bienvenida es "un sueño hecho realidad”, y en el ingreso recomiendan: “Olviden de dónde vienen y pongan su identidad en modo avión. Desde ahora, serán un niño pequeño sudamericano y con un gran sueño: ser campeón del mundo. Estarán dentro de su memoria, sentirán sus frustraciones y sus logros”. La primera zona, Regreso a la Gloria, propone empezar por el final: el día en el que cinco millones de argentinos coparon las calles de Buenos Aires para recibir “a un héroe y sus soldados en un país donde el fútbol es religión”. Con pantallas, creaciones en IA, el hitazo de “Muchachos” y varias banderas, se recrea el evento masivo del 20 de diciembre de 2022 y se ofrece la perspectiva que tuvo el 10 desde el micro de la AFA.

El Punto de Partida es la estación más sensible porque se remonta a la infancia de Leo y recrea la habitación pequeñita que tenía en Rosario en 1995, además del potrero donde hizo sus primeros goles. Allí están sus juguetes, los pósters de sus ídolos, los banderines, la pelota, sus botines, las fotos familiares, los trofeos; una dimensión humana que muchas veces se pierde de vista cuando se habla del héroe y habilidades que podrían ser las de un extraterrestre. Esa posta muestra las primeras caídas, el papel trascendental de su abuela (quien lo llevaba a los entrenamientos) y los raspones que terminaron siendo "lecciones para el futuro”. Un teléfono reproduce el llamado que lo cambiaría todo: la oferta del Barcelona. El Ascenso de Messi se enfoca en el viaje del 10 hacia un nuevo continente y su llegada a una ciudad que marcaría un antes y un después en su carrera.

La Cuenta Pendiente es un acto de justicia en sí mismo. Con pantallas, un escritorio y varios micrófonos que recrean un estudio de televisión, se recuerda la malicia de esos periodistas deportivos que hoy se deshacen en elogios pero que años atrás fueron lapidarios. “Acá el problema es Messi. Nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina. Para mí no tiene que jugar más en la Selección después del Mundial. ¡Que se vaya!”, comenta uno. “Es un fracaso. No tiene alma. Lo que pasa con Messi es que no corre una. ¿A quién le parece un pecho frío?”, chicanea otro. Hoy esos comentarios suenan ridículos e injustos, pero demuestran lo fácil que es sentarse en el púlpito a criticar y lo difícil que es construir una carrera como la de Lionel Messi.

La Última Oportunidad aborda el gran desafío que Leo enfrentó a sus 34 años, cuando todos se preguntaban si esa sería su última Copa América y si estaba cerca su último Mundial. La posta invita a entrenar “el cuerpo y la mente con el mejor jugador de la historia” e incluye varios juegos y actividades que ponen a prueba la precisión. El discurso final recrea la intimidad sagrada de un vestuario y pone el foco en el liderazgo de Messi, una dimensión que fue consolidándose en los últimos años. Un avatar creado con IA proclama una arenga motivacional y, quizás por esas condiciones de producción, genera cierta distancia porque no hay comparación con el Messi de carne y hueso capaz de lanzar frases inolvidables como “andá pa’llá, bobo” (un registro documental hubiese sido mucho más efectivo).

La última instalación es la más emotiva de todas porque hace un repaso por la historia futbolística de Messi a través de la voz y los textos de Hernán Casciari, y pone el acento en la épica de la final contra Francia en el Mundial de Qatar 2022. En un recinto circular con pantallas gigantes, sonido envolvente, animaciones, archivo histórico de los momentos más destacados en la carrera de Messi y una Copa del Mundo de grandes dimensiones (ideal para la foto) en el centro de la escena, el público podrá revivir algunas postales de lo que fue la final más tensa y con más emociones de la historia; antes de la salida, también está la chance de llevarse una selfie con Leo. The Messi Experience es una buena oportunidad para disfrutar en familia de una propuesta interactiva durante las vacaciones y celebrar al capitán argentino que, con espíritu amateur, siempre quiso estar en la cancha y dio todo por la camiseta.

* The Messi Experience podrá verse hasta el 31 de agosto en el Estadio Luna Park (Av. Madero 420) y las entradas se pueden adquirir a través de Ticket Portal.