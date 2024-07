El 17 de mayo en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo del Ejército, en el cierre de un curso, 35 egresados sufieron quemaduras después de que les arrojaran cal viva en la cara. La escena, que parece tener todos los elementos de un “rito de iniciación”, por la que hay militares procesados, tuvo lugar en la guarnición militar de la localidad correntina de Paso de los Libres. La noticia empezó a circular en redes y portales muy cerca de la fecha en la que se cumplía el segundo aniversario de la muerte, también en la provincia de Corrientes, de Matías Chirino, subteniente cordobés de 22 años del Ejército que murió por “broncoaspiración”, luego de la noche de junio de 2022 en la que lo obligaron a comer y beber en exceso y lo sometieron a una serie de desafíos físicos destinados a humillar a los militares recién recibidos. Fue el marco de lo que los mismos integrantes de las fuerzas conocen como “cena de bautismo”. Hasta hace no tanto también se los llamaba “bailes”. Chirino, como tantos otros, fue abandonado a su suerte desmayado y sin abrigo. Ninguno de sus compañeros lo auxilió y murió solo.

Los rituales de festejo informal en el mundo militar, los que están por fuera de las ceremonias institucionales, fueron prohibidos por una resolución emitida por el entonces Ministro de Defensa Jorge Taiana en 2022 a raíz del caso Chirino. En julio de ese año se prohibieron los festejos y ceremonias de iniciación, y el consumo de alcohol, en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Pero su ilegalidad no les impide estar legitimados en algunos sectores del ejército y de las FFAA que son partícipes de ellas, algunos integrantes de las fuerzas todavía creen que esos rituales sirven para forjar el carácter, marcar distinciones, distribuir poder, prestigio y lealtad.

Lo curioso del caso de los paracaidistas, la noticia que volvió a poner en agenda este tema, es que parece no haber sido la clásica escena de abuso de poder de los superiores sobre un grupo de subalternos, sino más bien una broma pesada o un error. Se comenta sotto voce hacia el interior de la fuerza, que todo fue un chiste que se desbandó y que terminó ganando una notoriedad por fuera de los planes de quienes la llevaron adelante. "Todo indica de debe haber sido ignorancia y falta de control porque desde que tengo uso de razón y llevo más de 30 años años en el paracaidismo, siempre se hizo con harina y sidra. No es un ámbito en el que se den este tipo de maltratos”, cuenta, desde el interior del Ejército, una persona que desea mantener el anonimato.

Aparentemente, habría estado todo “preparado para tirar harina, pero alguien cambió la bolsa y puso cal. O se confundieron. No deja de ser gravísimo. Pero eso podría explicar que después les hayan tirado agua (lo cual intensifica las quemaduras): era para limpiarlos porque pensaban que era harina”, asegura un retirado de la fuerza. Sin embargo uno de los 35 miembros del Ejército quemados con cal aseguró ante distintos medios que él y sus compañeros vienen padeciendo amenazas y no pueden hablar de lo ocurrido.

Daniel Grimes, ex oficial del Ejército de 38 años, participó varias veces de esas ceremonias, de las reguladas y de las informales. En relación a lo que pasó en Corrientes, para Grimes no aplica la categoría de “ceremonia de iniciación”. “Nosotros hacemos lo mismo que cuando alguien se recibe de la Facultad y le tiran huevos y harina. En el curso de paracaidistas después del último salto se reúne a la patrulla y algún instructor le tira harina y sidra. Yo lo viví y es una ceremonia emotiva. Lo de Corrientes era eso pero algo salió mal”, relató para este diario. Grimes adhiere a la hipótesis de que hubo una equivocación o una broma: “son demasiado profesionales los paracaidistas para que pase algo así adrede”.

Cómo hacer un uniformado

Grimes distingue entre las celebraciones programadas y las que no. En una programada no es raro que los superiores obligen a los subalternos a meterse adentro de una pileta en invierno. “Así vivís la experiencia de ver cómo reaccionás a la presión, al frío, al hostigamiento. No me parece mal. Si hay un plan de hostigamiento preparado y vigilado, es una cosa. Eso sí pasa y es legal. Algo muy distinto es emborracharse y decir ‘vamos a meternos a la pileta porque somos duros’. Y de eso también está lleno y los llamamos ‘cabeza de termo’, que no se preocupan por el subalterno. Y todo empeora cuando a eso se le agrega abuso de poder”.

Matías Chirino

Los más jóvenes, que llegan a la unidad después de pasar cuatro años encerrados en el colegio militar, “de pronto viven solos, tienen un grupo de compañeros de su edad en un lugar donde no hay mucho control”. Ese contexto para Grimes explica en parte “excesos” como los que llevaron a Matías Chirino a la muerte en 2022, después de una ceremonia “en la que se excedieron con el alcohol, cosas que suelen pasar mucho entre el personal militar aunque no siempre terminan así de mal”.

En Córdoba, en un curso para paracaidistas el año pasado, falleció un suboficial porque los forzaron a nadar sin traje de neoprene y sin botes de seguridad cerca. Esos casos para Grimes son fronterizos: “¿Hace falta para un curso de paracaidistas nadar sin traje en un lago? Habría que evaluarlo con el jefe de curso. El mismo año en el que falleció Chirino, falleció también un cabo por caer a una pileta vacía durante una ceremonia de bautismo”.

Grimes está totalmente en desacuerdo con las ceremonias informales de hostigamiento. A él lo han hecho dormir a la intemperie o lavar los autos a los oficiales más antiguos. Pero nada más grave que eso. “Y después de unos años, cuando estuve del otro lado, nosotros proponíamos ciertas actividades para hacerles hacer a los nuevos y eso tenía que ser aprobado: podía ser dormir en carpa en el fondo del cuartel, o comer en una mesa distinta. Los problemas surgen cuando no hay una organización, control y hay alcohol, ahí surgen los abusos de autoridad”.

Para Grimes a partir de la prohibición en 2022 de las ceremonias de bienvenida y de tomar el alcohol en las unidades, las experiencias de violencia y abuso de autoridad disminuyeron.

La idea de que el sufrimiento físico extremo va a convertir a policías y militares en mejores profesionales, para Mariana Galvani --licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Ciencias Sociales y autora de Cómo se construye un policía (Ed. Siglo XXI)--, nada aporta al buen desempeño profesional. “En ningún momento para ser un buen militar tenés que estar expuesto a que te tiren cal en la cara, ni para ser un buen policía tenés que estar expuesto a un ejercicio extenuante. Sí tenés que poder resolver algunas cuestiones, ser un buen investigador y, en tal caso, tener alguna aptitud física para poder estar unas cuantas horas parado y ese tipo de cuestiones”.

Entre policías, por lo menos, el tema de los rituales muchas veces aparece asociado en el relato a un pasado que era mejor, “en el que había un verdadero entrenamiento, ‘te templaban verdaderamente el carácter’, eras un ‘verdadero oficial de policía’”, dice Galvani.

Masculinidad y sacrificio

Los rituales de pasaje --que combinan pedagogía del dolor, deshonra y cierto tipo de exacerbación de la sexualidad y de los roles de género-- no son exclusivos del universo militar. Son comunes también en otros ámbitos en los que la modulación de lo que se entiende por masculino está en juego: como el deporte, las despedidas de soltero, los viajes de egresados. Detrás de estas prácticas está la idea de llevar el cuerpo “hasta lo último”, extenuarlo lo máximo posible. Porque el hombre es fuerte y aguanta.

Para Sabrina Calandro, doctora en Antropología y especialista en temas de seguridad y defensa, en la denominación "rituales" hay una evocación a prácticas tribales que están vinculadas con la construcción de círculos de poder. “El ritual es la forma en la que se constituye el pasaje de la niñez a la adultez. A partir de un ritual se constituyen sujetos que pasan a ser considerados, adultos, guerreros, etc. Entonces en estos ámbitos los rituales tienen que ver con lo mismo: con formas de construcción y distribución de poder”.

Hasta hace poco era usual que los gendarmes del último grado de la escuela les hicieran llevar las ollas calientes sin guantes a los de primer año. Los militares muchas veces estructuran sus prácticas sobre la humillación que luego ejercen sobre otros. Las "ceremonias" son formas de distribuir ventajas y privilegios vinculadas con la identificación con lo masculino. Tienen una fuerte carga sexualizada, con pruebas de fuerza, de virilidad, exhibición anclada a lo corporal, la violencia sexual, la humillación.

Reventar o no reventar al subalterno

No todo el mundo dentro de las fuerzas defiende o hace la vista gorda ante los rituales. Sin bien las instituciones militares y de seguridad funcionan con la idea de formación a través del sacrificio y la disciplina, de modo que sus integrantes puedan subordinarse en un momento extremo como una guerra, para Sabina Frederic, doctora en Antropología y ex ministra de Seguridad de la Nación, dentro de la institución militar existen distintas formas de entender el sacrificio: “Están quienes creen que someter a los subalternos a sufrimiento extremo prepara a los militares para la guerra, pero también hay otra línea (más profesional y con mayor distancia con el pasado) que cree que los militares pueden ser entrenados sin que eso ponga en riesgo su integridad o su vida en tiempos de paz”.

Frederic, en diálogo con Página12, describe aquello como una tensión interna dentro de las fuerzas: “Ningún manual dice que hay que reventar al subalterno, al contrario, hay que cuidarlo. Los que egresaron en los 80 padecieron todo tipo de torturas de superiores. Muchos quedaron dañados, con lesiones crónicas. Esa visión se fue modernizando parcialmente.”

Frederic relativiza también la idea de que existe un pacto de silencio alrededor de estas prácticas: "Las denuncias son mucho más frecuentes de lo que se cree. No es que haya dejado de existir esa idea de que ‘si hablás, sos un blando’, pero más que pactos de silencio, diría que hay un sistema de lealtades que ya no funciona exactamente como antes. Y las denuncias funcionan porque hay un sector que no está de acuerdo con esto, y que es el mismo que por ejemplo no quiere meterse en seguridad interior ni en la lucha contra el narcotráfico”.

Los rituales de pasaje marcan el tránsito de civil a policía, y de civil a militar. El peligro reside en que para pasar el umbral los que están adentro deciden “hasta dónde tenés que dejar que te hagan para dejarte entrar". En ese marco los “superiores someten a recién graduados a las pruebas más vejatorias...”. El problema para la investigadora Mariana Galvani en todo caso no es el ritual de pasaje en sí (al fin y al cabo, también lo son los cumpleaños de 15, los casamientos, los bautismos), sino cuando el ejercicio de la violencia es el pilar.