Mientras el Gobierno vende que hay una recuperación de la economía, los datos muestran la foto inversa, la de una realidad cruda en la que mayor parte de la población no puede acceder ni a los bienes básicos. El último informe de la consultora Scentia, al que accedió en exclusiva Página I12, refleja que en junio las ventas en supermercados, comercios chicos y chinos de todo el país se desplomaron 12,5 por ciento interanual, casi tres puntos más abajo de la caída del 10 por ciento que había reportado mayo. El escenario es inédito: desde que Javier Milei es gobierno, hubo seis meses consecutivos de caída en las ventas en el sector, cosa que no pasa desde los años de Mauricio Macri. En los meses de Milei, la caída del consumo acumula una baja de 8,5 por ciento. "Estos son los claros signos de recuperación que menciona Caputo, que nosostros no vemos", chicaneó un dueño de varios supermercados pyme en el Conurbano.

Lo interesante del dato es que no está atrasado, es una postal del presente que contrasta con la idea de una recuperación, o bien de que se haya frenado la caída de la economía. Esta cifra, teniendo en cuenta la caída de la industria y la construcción, consagra un año que tendrá una baja del PBI muy importante.

Un dato extra: con una inflación del 250 por ciento que dejó Sergio Massa, en la última parte del Gobierno de Alberto Fernández, se habían acumulado, medido con el mismo índice, siete meses seguidos de alza en las ventas. Hoy, con 4 por ciento de inflación, hay una caída total del gasto, lo que muestra que más allá de la performance del IPC, la liberación total de precios que ordenó Milei dejó al poder adquisitivo del salario y las jubilaciones con menos potencia de la que ya tenían en el gobierno anterior.

Los números de Scentia son elocuentes: desde que devaluó Milei en diciembre, el consumo pasó de crecer 7,7 en noviembre del 23 a subir sólo 1,4 por ciento en el mes de la devaluación. En enero, ya se puso en negativo bajando 3,5, para caer 4 puntos en febrero, 7,4 en marzo, 13,7 en abril, 10 en mayo y el 12,5 de junio.

En el interior del país, mucho peor

El 12,5 de caída a nivel país tiene algunas particularidades. La primera es que en el interior el desplome del consumo es muy superior a la media. Según Scentia, las ventas bajaron 17,2 en las provincias, y un 5,1 por ciento en el AMBA. Esto es curioso porque, en general, la tendencia venía inversa. Se explica por precios más altos en el interior y el golpe de la caída de la obra pública, que dejó sin empleo a muchísima gente y afectó a la economías que rodeaban a esa obras.

Otro de los puntos relevantes es que ya no hay explicación de a dónde está yendo el consumo o, mejor dicho, es casi una obviedad que no está yendo a ningún lado. Las ventas en hipermercados cayeron 10,3; pero se desplomaron 14,6 en comercios chicos y barriales. Muchos especulaban, el año pasado, que las ventas crecían por la inflación y las promos de los super, y que por eso bajaban en los locales barriales. Hoy, no crecen ni en un lado ni en el otro, y ya no existe el plan Precios Cuidados. Es más, si se miden ventas de comercios barriales por regiones, cayeron casi 22 puntos en los locales barriales del interior.

No se salvan ni los caramelos

Del total de rubros del consumo, en junio hubo caídas muy grandes en todos. No se salvaron ni los dulces y caramelos: el rubro Impulsivos, esos productos que se ponen cerca de las cajas de pagos, cayó 21 por ciento, un nivel récord.

En este contexto, Alimentación cayó 7,9 en ventas; Bebidas Sin alcohol 16,2; casi 20 puntos se derrumbó la venta de bebidas con alcohol. Un 11,3 por ciento bajó Higiene, un 12,1 Merienda, y un 12,4 Limpieza del Hogar.

En los comercios barriales, en tanto, las ventas de bebidas cayeron 26,7 por ciento, un número que no se ve en décadas.