Mariana Jazmín Alexandra Pistone, de 14 años de edad, se encuentra desaparecida desde 10 de julio último. Residía en la localidad de Fortín Dragones, junto a su abuela, salió para visitar a una amiga en Coronel Juan Solá (Estación Morillo) y no regresó. La fiscalía pidió a Interpol que active una alerta internacional ante indicios de que podría estar en la frontera o en Bolivia. En la provincia hay 14 personas extraviadas este año que todavía no han sido encontradas.



La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, emitió este lunes un oficio con carácter de “urgente” destinado a la División Asuntos Internacionales del Departamento (Interpol) de la Policía Federal Argentina, solicitando una notificación o alerta internacional “amarilla” para dar con el paradero de la adolescente, vista por última vez el 10 de julio en Dragones, en el departamento San Martín.



El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en otras ocasiones hubo denuncias y búsqueda de esta adolescente por extravío. El 10 de julio, Pistone pidió permiso para visitar a una amiga en Morillo, a 57 kilómetros. Desde entonces, se comunicó con una prima, enviando dos videos: uno en una terminal de ómnibus y otro dentro de un colectivo, sin mostrar si estaba acompañada. Personal del Grupo de Investigadores Sector 43 (DIZN-DGI) confirmó que la terminal pertenece a la localidad de Yacuiba, Bolivia. Esta ciudad boliviana está cercana a la frontera con Argentina, y a poco más de 283 kilómetros de Dragones.

Según dio a conocer el MPF, la madre de la adolescente informó que desconoce el paradero y las amistades de su hija. Además, detalló que notó que falta su DNI, lo que sugiere que podría estar viajando con esta identificación.

Por este motivo, Souto solicitó la colaboración del personal policial de Yacuiba, que tras verificar las listas de pasajeros de todas las empresas de transporte, indicó que no se encontraron registros de boletos a nombre de la adolescente o de su madre. También notificó a las operadoras de transporte y coordinaron la búsqueda con la patrulla caminera.

Por otra parte, la Dirección General de Ciberseguridad obtuvo información que sugiere que la chica podría estar en la frontera o en Bolivia.

Mariana Jazmín Pistone es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro largo, mide aproximadamente 1,70 metros, no tiene tatuajes. Al momento de su desaparición vestía una calza de colores, campera color crema, zapatillas negras, y llevaba una mochila azul. A quien pueda aportar alguna información sobre su paradero, se solicita comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o el destacamento policial más cercano.

Joven fue hallada en Yacuiba

En la ciudad de Salta también se encontraba desaparecida una joven de 19 años de edad Cecilia Guevara Vequiz, quien ya fue encontrada.

La Policía de Salta informó a Salta/12 que la joven se encontraba extraviada desde el 30 de junio pero la fuerza tomó intervención recién el 9 de Julio. "El día 11 de julio fue hallada en Yacuiba -Bolivia- con intervención de la Fiscalía Federal Tartagal y la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de Policía de Salta", precisó la institución.

La Gendarmería Nacional informó ayer que la joven era víctima de trata de personas en Yacuiba. Según denunció su familia, la joven había viajado tras recibir una promesa de trabajo engañosa de un hombre del país vecino.

La Gendarmería detalló que tras un trabajo de intercambio de información con las autoridades de Seguridad locales de Yacuiba se localizó el lugar donde la joven estaba privada de su libertad y regresarla a su hogar.

Más personas desaparecidas

Viviana Leonor Lubik, de 49 años, desapareció el 5 de marzo en la ciudad de Salta. Cuatro meses después, aún no se sabe nada de ella. Una amiga dijo que la vio por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico".



La amiga de Viviana dijo a Salta/12 que hasta la fecha no hay noticias de ella, y lamentó que la Policía la dejó de buscar. "Ya no la buscan ellos. Yo la busqué por todos lados y no tuve éxito", aseguró. La investigación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma.

Por otro lado, en el registro de Personas Extraviadas de la policía de Salta tan solo en 2024 se contabilizan 11.

Francisco Raúl Cansino, de 48 años, permanece desaparecido desde el 26 de junio. Julieta Maiten Soria, está desaparecida desde el 24 de junio, y al igual que en los otros casos publicados, faltan datos primordiales como la edad, tampoco hay detalles de las circunstancias en que desaparecieron estas personas. La policía sólo informa que Soria vestía un pantalón de jean corto, campera blanca con capucha, gorro de lana, pesa 65 kilos, mide 1,65 de altura, tiene ojos marrones y es de contextura delgada.



Fernando Rafael Cullell Brezny figura como extraviado desde el 1 de junio, se estima que tiene 42 años. Mide 1,8 de altura, tiene ojos verdes, contextura robusta y usaba cabello corto. Manuel Antonio Porozo Tenorio, falta desde el 17 de mayo, es de nacionalidad ecuatoriana, la información sobre él es escasa y la foto poco visible. Se indica que mide 1,7 de altura, tiene ojos negros y es de contextura delgada, además lucía cabello corto y no hay datos de la edad aproximada.



Antonella de los Ángeles Demetrio y José Luis Antonio Demetrio también figuran como desaparecidos. Aunque para ambos casos se publicó la misma fotografía donde se observa una mujer con un bebé, no hay mayores datos que el nombre. De ella solo se indica que vestía pantalón deportivo y campera negra y tenía un piercing en la boca.

Sara Constanza Alejandra López falta desde el 13 de abril, tiene 15 años de edad, vestía calza negra, zapatillas negras y campera verde oscura. Mide 1,6 de altura, tiene ojos negros, es de contextura delgada y usaba cabello corto.

Franco Alejandro Luna falta desde el 12 de abril. También están extraviados desde 2024, Sergio Darío Ibarra, de tan solo 2 años de edad, y Alexander Benjamin Ferreyra Da Silva, otro niño cuya edad no se difunde. José Antonio Orellana también figura extraviado, sería un hombre adulto.

En el registro oficial no figuran Viviana Lubik ni Mariana Pistone. Tampoco figura el joven Maximiliano Pastrana, oriundo de Tartagal, que desapareció mientras se encontraba trabajando de casero en una finca perteneciente a Roxana Castedo, ubicada en Comunidad Los Zotos, entre las ciudades de Yacuiba y Villamontes, en Bolivia. Con Lubik, Pistone y Pastrana la lista de personas desaparecidas en lo que va del año llega a 14.