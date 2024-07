La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá con un gobierno que busca profundizar una reforma laboral que apunta directo a derechos adquiridos de los trabajadores. Así lo confirmó el secretario Julio Cordero, que en la previa a la reunión avisó que la administración de Javier Milei no abandonó el espíritu del mega DNU 70/23, cuyo capítulo laboral frenó la Justicia del Trabajo, y que buscará profundizar la reforma laboral que contiene la Ley Bases. Desde la central obrera ya habrían definido que el que se sentará en la mesa del Consejo de Mayo, en nombre del sindicalismo, será Gerardo Martínez, de la UOCRA.

La convocatoria al triunvirato de la central sindical se realizó en el marco de la propuesta de transformar en leyes el decálogo que Milei impuso en el Pacto de Mayo (que rubricaron 18 gobernadores) y uno de cuyos puntos es una nueva reforma laboral. Mientras, el Gobierno libertario trabaja en el Congreso con sus aliados más próximos en avanzar con los artículos que quedaron en el camino del proyecto laboral de la UCR -que se incorporó a la ley Bases-, entre ellos declarar actividades esenciales múltiples ramas de la actividad industrial y de servicios que limitan el derecho a huelga, eliminar el aporte solidario de los trabajadores a sus gremios y la “ultraactividad” de la Convenciones Colectivas de Trabajo, y hasta regular la democracia interna de los sindicatos.

“El Gobierno no frenó y ahora salió la ley de bases, que es la base de algo que tiene que empezar de nuevo mediante un diálogo social, maduro y rico. Nosotros vamos a seguir adelante aunque haya presentaciones judiciales y siempre por el camino democrático y del diálogo civilizado de las instituciones. Ahora, si alguien piensa que va a poder frenar lo que el pueblo argentino votó como un cambio en las últimas elecciones, eso no va a pasar. No se va a frenar”, sostuvo el ex abogado de Techint y actual secretario de Trabajo sobre la continuidad de la política laboral del Gobierno en la previa a la reunión con al CGT.



La mesa chica de la Central Sindical discutió hace menos de una semana cómo continuar su plan de lucha, la estrategia judicial frente a la reimplantación del Impuesto a las Ganancias que volverán a pagar casi un millón de trabajadores, y también resolvió pedirle una reunión a Cordero para transmitirle sus reclamos y preocupaciones por el rumbo económico del Gobierno, sumado a algunas cuestiones puntuales como los aportes del Estado a las prestaciones especiales de las obras sociales sindicales.

Ante la señal sindical, el secretario de Trabajo adelantó su jugada y convocó al triunvirato cegetista –Rodolfo Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Pablo Moyano (Camioneros)-- para hoy. Cordero admite que la reunión de “agenda abierta” también tendrá sobre la mesa otros temas, entre ellos Ganancias. “El resto de los trabajadores miran y dicen: ‘Si ustedes están ganando más, colaboren en esta etapa’, se justificó el funcionario, aunque agregó que aún así está evaluando exenciones para algunos casos. Pero evitó cualquier mención a la rebaja a Bienes Personales, que favorece a los sectores más ricos del país y que fue incluido –-al igual que Ganancias— en el paquete fiscal que acompañó a ley Bases.

No hubo declaraciones publicas de los popes de la CGT en la previa al encuentro pautado para hoy a las 13 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo de la avenida Leandro Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver cuál será la postura de los dirigentes de la principal central sindical de la Argentina tras la reunión con Cordero. Pero sobre todo, que es lo que decidirá el Consejo Directivo convocado para el 25 de julio, donde los gremios mas combativos irán con la postura de retomar el plan de lucha frente a la crítica situación socio económica que produjeron las políticas de Milei.