El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, rechazó de plano la inactiva del Gobierno de Javier Milei para bajar a 13 años la edad de imputabilidad. Además, calificó la propusta de “demagogia punitiva”, y afirmó que está basada en datos falsos y que en lugar de encerrar a los menores se debe trabajar sobre las vulnerabilidades.



Slokar dijo en declaraciones a la 750 que “no se puede ser indiferente ante la crueldad”. y le reclamó a todo el arco político que “aunque el focus (group) dé otra cosa, eso no puede autorizar a nadie a no poner el cuerpo. Lo que se evidencia es una regresión enorme en materia de Derechos Humanos”.

Para el juez del máximo tribunal penal del país, “el peor delito es el hambre”, y el Gobierno nada está haciendo en esta materia. Por eso, denunció con contundencia sobre la gestión liberal-libertaria: “Parece que no alcanza con hambrear, algunos quieren criminalizar las infancias. A los más vulnerados. Los que están sometidos al más brutal desamparo”.



Slokar aseguró además que todos los días se “tropieza” con historias desgarradoras, con menores que se enfrentan al sistema penal “cada vez más pobres, sin referencias familiares, sin contención afectiva ni educación, y presos de todos los consumos”.

Por eso llega el cuestionamiento, el selectivo foco que pone el Gobierno sobre esta población: “En vez de atender las causas, ahora el propósito es dedicarse a encerrar. No construir hospitales, escuelas. Solo construir cárceles. Solo política penal, sin política social”.

Pero no solo eso, sino que también es una decisión tomada sobre datos que no la sustentan: “Esto se llama demagogia punitiva. Hay una grave desconexión con la realidad. Creer que solo modificando una hoja va a transformar la realidad no solo es falso, sino que nos ofende”.

Para avanzar en esta dirección, el Gobierno apeló a un supuesto aumento en los delitos cometidos por menores. Ante esto, Slokar desmintió: “La estadística que produce la Corte Suprema indica que de la totalidad de los menores de edad en la Ciudad de Buenos Aires únicamente representan el 0,4 por ciento de los delitos”.

No termina ahí: “De todos los delitos cometidos por los menores de edad, la tasa de homicidio representa el 0,7 por ciento. Mientras tanto, los estudios que son serios de entidades que son representativas indican que los adolescentes privados de libertad forman parte del sector más vulnerado de la sociedad”.

“El 28 por ciento vivió en la calle y el 78 por ciento tuvo dificultades para asistir a la escuela. Entonces, cuando ves el desamparo, la deuda enorme que tiene el Estado con los niños, creo que estamos frente a un escenario espantoso”, finalizó.