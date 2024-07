Jack Quaid, uno de los protagonistas de The Boys, hizo una sorprendente -y refrescante- revelación sobre su carrera. A lo largo de los años, muchas estrellas se han opuesto a la sugerencia de que han alcanzado el éxito en Hollywood por tener padres famosos: Tom Hanks, cuyo hijo Colin es actor, argumentó que "no importa cómo nos apellidemos" a la hora de conseguir papeles, mientras que Emma Roberts, hija de Eric Roberts -quien tiene una hermana famosa de la que no se le permite hablar-, afirmó que ha perdido papeles debido a su conocida familia.

Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, afirmó recientemente que consiguió su papel en Había una vez... en Hollywood, de Quentin Tarantino, "por razones nepotistas". Ahora, Quaid, que interpreta a Hughie Campbell en la serie de Prime Video protagonizada por superhéroes corruptos, dijo que está "inclinado a estar de acuerdo" con la sugerencia de que es un "nepo baby".



Quaid, hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, declaró a The Daily Beast: "Soy una persona inmensamente privilegiada, pude conseguir un representante muy rápido, y eso es más de la mitad de la batalla. Sabía que la puerta estaba abierta para mí en muchos aspectos que no lo están para muchos actores". El actor afirma que "he intentado trabajar todo lo que he podido para demostrar que merezco cruzar esa puerta".

El año pasado Meg Ryan, la estrella de Cuando Harry encontró a Sally, defendió a su hijo en la revista Glamour: "Eso de 'nepo baby' desprecia tanto su ética de trabajo, sus dones y lo sensible que es a la idea de su privilegio". Aunque Quaid elogió a su madre por sus palabras, dijo que no estaba de acuerdo con ella en que la afirmación de "nepo baby" "socava" su talento. Dijo: "Lo primero que pensé fue que estaba siendo una madre. Está siendo una madre cariñosa. Pero no creo que intente decir que no soy un nepo baby. Creo que lo que quiere decir es que, en su opinión, eso menoscaba mi talento".



"No creo que eso menoscabe mi talento. Sé que trabajo duro y que he escuchado la palabra 'no' mucho más de lo que escuché 'sí'. Pero también sé que es increíblemente difícil abrirse camino en esta industria, y a mí me resultó más fácil que a la mayoría. Ambas cosas pueden ser ciertas. Así que no, no creo que intentara decir que no soy una persona privilegiada. Ella lo sabe. Debe saberlo. Creo que estaba siendo una madre".

Quaid debutó en la superproducción de 2012 Los juegos del hambre y, en los últimos años, ha aparecido en Oppenheimer y la más reciente película de Scream. También protagonizó 40 episodios de Star Trek: Lower Decks. Pero fue su papel de Hughie en The Boys el que le hizo ganarse un gran número de fans. En la serie, su personaje forma parte de un equipo de civiles que intentan acabar con superhéroes cada vez más trastornados, liderados por el Homelander de Antony Starr.