El gobierno de Javier Milei mantiene a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su cargo con la misma decisión que promete no devaluar y con la misma que ella insiste en no entregarle alimentos a los comedores populares. Sin embargo, a su alrededor, todo sigue desmoronándose. En las últimas horas, Pettovello perdió otro jefe de Gabinete, en este caso, se trata de Lucas Fernández Aparicio, un hombre del PRO que había llegado con recomendación del ex presidente Mauricio Macri.

El escándalo de las 5 mil toneladas de alimentos acumuladas en galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social generó las renuncias más resonantes, como fue el caso de exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, quien funcionó como chivo expiatorio de la decisión política de La Libertad Avanza de no entregar alimentos a los comedores; por esos días también renunció otro jefe de gabinete de Pettovello, Fernando Szereszevsky.

Szereszevsky, amigo personal de la ministra y también representante de los Ratones Paranoicos --excusa que utilizó para salir de la función pública--, fue el que más duró en el cargo. Ya que los otros dos nombres en ese puesto no llegaron siquiera a hacer oficializados en el Boletín Oficial. El primer caso fue el de otro hombre del PRO, Fabián Perechodnik, un funcionario que pasó de su juventud radical a la gestión con Daniel Scioli, saltó al PRO para ser secretario durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y luego legislador provincial cercano al larretismo. Su pasó por el Ministerio de Capital Humano duró, apenas, días.

El caso de Aparicio es el tercero en renunciar a la conducción del gabinete del megaministerio que absorbió las funciones de Desarrollo Social, Educación, Trabajo, Cultura y Género. Un megacartera que suma deudas como la falta de entrega de medicamentos oncológicos y el desfinanciamiento de la universidad pública. Todo en manos de Pettovello, licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y ex productora televisiva.

El nombre de Aparicio -ex funcionario del Ministerio de Trabajo bajo la gestión PRO de Jorge Triaca- apareció luego de una reunión privada que Pettovello mantuvo con Macri. La reunión, como contó PáginaI12, ocurrió con el permiso del presidente Javier Milei. En ese encuentro, la ministra contó al ex presidente sus pesares respecto de cómo le cuesta manejar el ministerio "en un ambiente tan hostil". Macri intentó mostrarse comprensivo y dio luz verde para sumar funcionarios PRO al gobierno liberal-libertario, aunque ahora intente despegarse. Además del renunciado Aparicio, en esos días se sumó Yanina Nano Lembo en reemplazo de De la Torre.

Cuando el ex ministro de Niñez, Adolescencia y Familia dejó su cargo, el 30 de mayo pasado, arrastró a un tendal de funcionarios que le respondían. En el área responsable de la falta de entrega de alimentos dejaron sus cargos Ana Marmora, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Políticas Familiares (ex senaf), una funcionaria del riñón de De la Torre, pro vida y oriunda de San Miguel, como su exjefe.

También Lucia Raskovsky, quien estaba al frente de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y llegaba como exsecretaria de Infancia y Familia de San Miguel. Como Aparicio y Perechodnik tampoco habían llegado a ser designadas oficialmente. Antes que ellas habían dejado el cargo Héctor Calvente, ex Subsecretario de Políticas Sociales y Esteban Bosch, ex director de "Emergencia", quienes tenían bajo su órbita los galpones donde se acumularon los alimentos sin entregar.

De la Torre también generó renuncias en el área de Educación que dependen del secretario Carlos Torrendell. Dejaron su cargo la subsecretaria de Innovación Educativa, María Pla Alba, y la directora de Educación Secundaria, María de los Ángeles Reig. También lo hizo el jefe de Gabinete de Educación José Richards, que había llegado a la función tras cumplir funcionar en el municipio de San Miguel.

Antes de esas renuncias arrastradas por la caída de De la Torre, ya se habían registrado otras como las de Maximiliano Keczeli, que se desempeñó en un puesto de confianza para Pettovello como la Secretaria de Coordinación Legal y Administrativa. Mucho antes del escándalo de los comedores también se alejó de la gestión de La Libertad Avanza Pablo Rodrigué, en desacuerdo con la política de reparto de alimentos, anticipando las denuncias de los galpones.

La lista de deserciones a la conducción de Pettovello siguen, a pesar de que el vocero presidencial y todo el Gabinete aseguren que la ministra "es una número uno".