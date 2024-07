Kylian Mbappé fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid, ante un estadio Santiago Bernabéu repleto que celebró la llegada de la estrella francesa. Ahora, los hinchas madrileños y los amantes del fútbol se preguntan cuándo será el primer partido que dispute con la camiseta del Merengue.



"Ha sido una temporada muy larga, con siete competiciones. Y viene una temporada muy larga también. Hemos hablado esta mañana con el preparador físico y con las personas que me rodean. Vamos a seguir el programa establecido para prepararme de la mejor manera y conseguir grandes títulos aquí", confesó Mbappé en conferencia de prensa sobre su puesta a punto en el club español.

Y agregó: "Ellos me van a dar más información los próximos días y, cuando tenga los resultados, me iré de vacaciones y cuando vuelva me dirán cómo prepararme para ayudar al equipo lo más rápido posible".

Además, se mostró ilusionado de viajar a la gira de Estados Unidos a fines de julio, aunque reconoció que la decisión no depende de él. "Vamos a verlo con el entrenador y con el club. Si el club quiere que vaya, iré", anticipó.

El delantero galo jugará las próximas cinco temporadas en el Real Madrid, donde intentará conseguir uno de los pocos logros que le faltan como futbolista: la Champions League.

Mbappé, con la indumentaria merengue. Imagen: AFP.

¿Cuándo juega Mbappé su primer partido como jugador del Real Madrid?

En la rueda de prensa de su presentación, Mbappé sostuvo que espera poder jugar la Supercopa de Europa, en el choque que disputarán el próximo 14 de agosto a las 16.00 horas en Varsovia entre el ganador de la Champions League (Real Madrid) y el de la Europa League (Atalanta).

"Es un título y ganarlo en el primer partido puede ser una cosa única. Tengo ganas de jugar, pero es una pregunta para el míster", haciendo alusión al entrenador Carlo Ancelotti. De esta manera, el flamante refuerzo podría ganar el primer trofeo en su debut con la camiseta merengue.

Días después, el francés podrá estrenarse en LaLiga de España. El partido por la primera fecha del torneo local será como visitante ante Mallorca, en el Estadio Son Moix, el 18 de agosto a las 16.30.

