Estadio repleto, trofeos por doquier, cambios de vestuario, exfiguras del club... El Real Madrid tiró la casa por la ventana este martes para la presentación del francés Kylian Mbappé, la nueva superestrella del campeón europeo.

"He dormido durante muchos años con el sueño de jugar en el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz", inició su discurso el nuevo número 9 merengue, quien sorprendió por su español -hizo toda su carrera en Francia- y, sobre todo, por un acento similar al argentino.

“No fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme", explicó más tarde, en conferencia de prensa, el delantero de 25 años sobre su facilidad para el castellano.



La presentación de Mbappé fue ante 80 mil espectadores, con lo que superó el récord que poseía Cristiano Ronaldo, cuando convocó 70 mil hinchas para su llegada al Real en 2009 desde Manchester United. También estuvo presente su compatriota Zinedine Zidane, ídolo merengue como jugador y entrenador.



Mbappé llega al campeón de Europa desde el París Saint-Germain y con el pase en su poder, aunque esto no significa que la cosa le haya salido barata a Florentino Pérez, el presidente del Real, célebre por sus fichajes estelares. Se estima que el club le pagó al francés entre 120 y 130 millones de euros para sumarlo a sus filas hasta 2029, en tanto que cobrará un salario de 20 millones en mano por año, convirtiéndose en el mejor pago del plantel.

“Estaba seguro de que iba a llegar mi momento. Tenía muchas ofertas, pero el Real Madrid era mi única opción si salía de París. En mi cabeza fue claro, era el Real Madrid. Después, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero esto lo tuve claro”, agregó sobre su transferencia.

En cuanto a su todavía inconclusa búsqueda de la Champions League, título que no pudo conseguir con el PSG (perdió la final 2020 ante Bayern Múnich, Mbappé consideró que "no hay mejor sitio que el Real Madrid para ganar títulos". Y razón no le falta: el Real suma 15 Orejonas, muy por delante del segundo club más ganador de Europa, el Milan, que tiene siete.

Uno de los grandes misterios de la llegada del francés al equipo del sabio Carlo Ancelotti será ver cómo lo utiliza el italiano, que dispone de cracks ofensivos de la talla de Vinicius, Bellingham, Rodrygo o Valverde. “Voy a jugar dónde quiera el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, como he hecho en París, Francia y el Mónaco. Lo mejor es estar bien físicamente, pero el lugar es un detalle; para mí, no es un debate. Me da igual dónde jugar, quiero jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid”, confesó al respecto.



Por último, le dedicó unas palabras a los niños que sueñan con ser profesionales: "Veo a mi familia tan feliz, a mi mamá llorando, es un día increíble. Desde niño tuve el sueño de jugar aquí y esto significa mucho para mí. Fui como ustedes, tenía un sueño y hoy o realizo. Con pasión y sueños pueden realizar todo lo que quieran".