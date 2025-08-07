La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires definió no impugnar las candidaturas de los intendentes que se presentan como candidatos en listas de aspirantes a la Legislatura o a los concejos deliberantes en carácter de testimoniales, pero sí pidió a la Legislatura que regule la situación, alertando de una “desprotección” a los votantes por la falta de una normativa clara.

A través de una resolución en respuesta a una demanda presentada por la abogada Silvina Martínez, la Junta definió no hacer lugar al reclamo, pero por mayoría pidió acciones al Poder Legislativo.

A lo largo de la resolución a la que tuvo acceso Buenos Aires/12 en la que se dieron el voto la titular del organismo, Hilda Kogan; su vice Ana María Bourimborde y el vocal Eduardo Delbés, se afirmó que la falta de normativa en relación a las testimoniales “desprotege al votante”, al tiempo que “genera una debilidad en el proceso electoral”. En tanto, los vocales Gustavo De Santis y Federico Thea coincidieron con la resuelto en la cuestión de fondo, pero se abstuvieron de requerir la actuación de la Legislatura.

Como señaló este medio, hay 21 intendentes de todos los espacios políticos que buscan saltar de sus sillones en las municipalidades al Legislativo. Se trata de una estrategia doble que busca cuidar el desempeño electoral en el pago chico y, a la vez, plebiscitar sus gestiones.

En Fuerza Patria hay 15 jefes comunales que serán candidatos el próximo 7 de septiembre, algunos de ellos figuran en las listas para pelear por bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores, otros a los concejos locales. En el espacio de centro e interpartidario Somos Buenos Aires se anotaron cuatro alcaldes y en La Libertad Avanza, otros dos.

En el voto de mayoría, la Junta señala que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”, pero como no es ilegal, no puede ser observado por ello. La titular de la Suprema Corte, por caso, marcó en la resolución que es la Constitución Nacional la que consagra el principio que prevé que “...ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Por eso, los letrados ratificaron el deber de hacer primar el “principio de participación” del derecho electoral considerando que no hay ningún elemento que le permita a la Junta hacer lugar a las impugnaciones planteadas.

Más allá de eso, en el documento encuadran la situación como un “daño a la integridad del sistema por omisión legislativa” y sacó a flote que ya desde el año 2009 había exhortado sobre “la necesidad” de una intervención de los poderes del Estado y se quejaron al marcar que “luego de 15 años, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación”.

Por eso, los miembros del organismo manifestaron su “preocupación” por lo que calificaron como una “clara deficiencia legislativa” que deviene “en una desprotección al elector de la Provincia”.

Ante eso, la Junta hasta ofreció poner a disposición de la Legislatura a sus equipos técnicos para dar asistencia y llegar así a una regulación que evite la existencia de las denominadas candidaturas testimoniales.

La resolución llegó poco después de que el mismo organismo oficializara las listas de candidatos a senadores por las secciones Primera, Cuarta, Quinta, Séptima y de diputados por las secciones Capital, Segunda, Tercera, Sexta de Fuerza Patria, en las que hay varios jefes comunales.

El dato que destaca es que la Junta también dio el visto bueno a la candidatura del actual jefe de bloque peronista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, quien había recurrido a la Justicia para argumentar su posibilidad de reelección, dando cuenta de que no alcanza a cumplir con lo que fija la ley para considerar que lleva dos mandatos, dado que su etapa actual la atraviesa como suplente.

“Considerando que el postulante no alcanzó los dos años de suplencia, durante el período 2017-2021, tal y como se desprende de las constancias del expediente y lo recoge la oficialización que se decide, por aplicación de la norma, ningún impedimento registra el nombrado para integrar la lista de candidatos en el lugar y para la sección electoral consignada”, justificó el vocal De Santis.