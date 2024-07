El regreso de la Creamfields Argentina es un hecho. A 9 años de la última edición en nuestro país y luego de varios rumores, uno de los eventos de música electrónica más emblemáticos del mundo vuelve a Buenos Aires este 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad. La preventa de entradas --exclusiva para clientes de un banco en particular-- empieza este viernes 26 de julio en la web de Entrada Uno, mientras que para comprar tickets en la venta general habrá que esperar hasta el lunes 29 de julio.

La cuenta oficial del evento anunció este jueves que desde las 10 de la mañana del viernes 26 de julio los clientes del banco Galicia van a poder comprar sus pases para asistir al evento. En tanto, el público general va a tener que esperar hasta las 12 del mediodía del lunes 29 de julio para conseguir sus entradas. Todavía no se conoce el valor que van a tener los tickets.

Imagen: @creamfieldsAr.

"Happiness is back! Confirmado", fue el mensaje que eligió la productora Fenix Entertainment Group para anunciar el regreso del festival la semana pasada. Los organizadores prometieron un evento con un "nuevo formato", ya que contará con dos días de festival y en horario vespertino.

La última Creamfields que se realizó en nuestro país tuvo lugar en noviembre de 2015, en Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Richie Hawtin, Sven Väth, Solomun, Paul Oakenfold,The Martinez Brothers, Art Department, Hot Since 82, Pan-Pot, Popof, Matador, Krewella, Marcel Dettman, Patrick Topping, Ilario Alicante, Bassjackers, Mano Le Tough y Christian Burkhardt, fueron algunos de los DJS que integraron el line up.

Creamfields Argentina 2024: f echas y horarios confirmados

El evento va a contar con un novedoso formato de dos días de festival --sábado 16 y domingo 17 de noviembre--, previo al feriado del lunes 18 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

Imagen: @creamfieldsAr.

Además, el horario de las jornadas de música no será de noche ni de madrugada como en las ediciones anteriores, sino que se realizará de 13 a 0 horas, según confirmaron los organizadores en el breve comunicado.

El festival también estará presente en Brasil (una sola fecha, el viernes 15 de noviembre), mientras que Chile compartirá la doble jornada con Argentina (el sábado 16 y domingo 17).



Seguí leyendo: