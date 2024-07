El 10 de julio fue la última vez que vieron a Mariana Pistone, una joven de 14 años oriunda de Dragones, Salta. Mariana, que vive con su abuela por decisión judicial, pidió permiso para visitar a una amiga y no regresó a su casa. Recientemente, la familia recibió un mensaje enviado desde el celular de la adolescente en el que pedía que no la buscaran. "Yo no quiero volver", decía el mensaje.

Pasaron ocho días desde la desaparición de Mariana Pistone, cuya última ubicación conocida fue Dragones, una pequeña localidad de poco más de 1,700 habitantes. Desde el día de su desaparición, la justicia inició investigaciones para encontrarla, pero hasta la fecha, los resultados fueron infructuosos. Ante este panorama, se activó la alerta amarilla de Interpol, a pedido de las autoridades provinciales.



El mensaje de Mariana

La madre de Mariana reveló que recibió un mensaje de su hija. El corto texto decía: "Mamá, no me busqués, yo no quiero volver". Ahora, la investigación se centra en la posibilidad de que la adolescente esté en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia, posiblemente acompañada de un joven.

El mensaje, enviado desde su propio teléfono, es clave para la Fiscalía a cargo de Gabriela Souto, quien busca determinar si fue Mariana quien lo escribió o si alguien más está utilizando su dispositivo para desviar la búsqueda.

Un historial de huidas

La familia de Mariana reveló que esta no es la primera vez que la adolescente se escapa de su hogar. Beatriz Pistone, tía de Mariana, contó a Radio Nacional que esta es la cuarta vez que la joven se ausenta sin previo aviso. En ocasiones anteriores, Mariana había sido localizada y devuelta a la custodia de su abuela.

Beatriz también destacó que Mariana había estado bajo el cuidado de la Secretaría de Niñez de Salta, pero nunca recibió el apoyo psicológico y psiquiátrico necesario. En este sentido, detalló que la situación de la abuela, una mujer mayor con varias enfermedades, complicaba aún más la posibilidad de brindar un entorno estable para la adolescente.

Investigación en marcha

Desde la denuncia de su desaparición, la Fiscalía desplegó diversos recursos para encontrar a Mariana. La Brigada de Investigaciones estuvo inicialmente a cargo del caso, pero ahora también participa la División de Trata de Personas de la Policía. Además, se activó una alerta amarilla de Interpol debido a la sospecha de que Mariana podría haber cruzado la frontera hacia Bolivia.

La fiscal Souto informó que el teléfono de Mariana fue rastreado hasta una zona fronteriza, pero el dispositivo está actualmente inactivo. También mencionó que la joven podría estar acompañada por un joven de la localidad de Pichanal, con quien supuestamente mantenía una relación.

La familia de Mariana, al igual que las de otros desaparecidos, instó a la comunidad y a las autoridades a no cesar en la búsqueda. Cualquier información sobre el paradero de Mariana o de otros jóvenes desaparecidos debe ser reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la dependencia policial más cercana.



El caso de Mariana se suma a la desaparición de Loan Peña, un niño de 5 años que lleva 35 días desaparecido en Corrientes. Las desapariciones de personas en el país, no son casos aislados.

En las últimas semanas, además de Mariana y Loan, se reportaron las desapariciones de Iris Bibiana del Milagro Tarifa, de 30 años, y Trinidad Abigail, de 15 años. La falta de respuestas y la lentitud en los procesos de búsqueda generaron una creciente preocupación entre las familias afectadas y la sociedad en general ante la falta de respuestas por parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia.



