TEATRO

Un barco llamado Loperman

Una oda al humor en todas sus formas, una exploración de los orígenes de la comedia y un destello de los chistes más actuales de la cultura argentina. Se trata de una obra se lanza a una búsqueda de las raíces de la comedia hasta llegar a una mirada actual; incorporando elementos como videos, memes y virales de internet. Un viaje cómico que abarca desde el stand-up más agudo hasta un análisis profundo de los engranajes del humor nacional. Charo López, actriz y humorista con una vasta experiencia en la escena de la improvisación y la actuación, se une a Adrián Lakerman, guionista y creador del podcast Comedia. Su química en el escenario es palpable, y su capacidad para llevar al público en un viaje de risas está a la vista. Con diseño en video de Manu Calmet y producción de Ezequiel Paredes y Sofi Perizzolo.

Sábado a las 22, en el Teatro Astros, Av Corrientes 746. Entrada: $12000.

Pelomuerta

Una fantasía musical delirante que cuenta la historia de dos mujeres, Cloto y Laque, y de su lucha feroz contra la decadencia, la muerte y la soledad. Todo sucede en una peluquería, santuario de belleza y confesionario femenino. Peinados, pelucas y tinturas serán las armas en una pelea contra el tiempo en la que solo cabe perder. Madres, padres, amantes, momias y hasta la virgen Maria desfilarán con mucho humor en esta obra con dramaturgia y dirección de Paula Ransenberg. La música original y dirección musical es de Facundo Borgia, la iluminación de Adrián Grimosi, escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez y Agustín Yoshimoto, y vestuario de Cinthia Guerra y Paula Ransenberg. Con Dolores Ocampo, Iride Mockert, Laura Silva, Andrés Passeri y Federico Llambí.

Martes a las 20, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $10000.

MÚSICA

Sé que sabes bien

A tres años de la aparición de su demoradísimo debut como solista, Fernando “Pájaro” Rickard acaba de publicar en las redes un EP: tres temas que, en realidad, presenta como el primer tercio de su próximo disco, el sucesor del abolerado Irracional, que también completaba nueve temas, al igual que lo que se anticipa para este nuevo opus en la carrera del músico que, según dijo alguna vez, supo armar su Martinica en Villa Elisa. De sangre irlandesa, mixada con lo romántico de los boleros y sazonada con las mieles del alcohol, el Pájaro hizo su camino en las barras de los bares, y en los fogones de pueblo. Su leyenda cuenta que llegó a tocar con Keith Richads en la barra que se armó los camarines del primer River de los Stones, lideró bandas platenses como 40 Escalones y Pájaros, con la que llegó a editar dos discos y un EP antes de su separación. Este nuevo EP se completa con dos temas: el arrebatado “Desidia” y el más rocker “Locas de amor”.

Wake The Dead

Primer simple del nuevo disco de Chuck Prophet, el legendario guitarrista del grupo Green On Red, que ya lleva una larga carrera solista, sólidamente apoyada en el rock de guitarras que es su marca de fábrica y responsable de discos memorables como The Age of Miracles (2004), Let Freedom Ring (2009) y Temple Beautiful (2012). Pero para este nuevo disco, el primero desde The Land That Time Forgot (2020), Prophet se inspiró en los grupos de cumbia que vio en los clubes de San Francisco luego de la pandemia, mientras atravesaba un tratamiento contra el cáncer. Así fue como comenzó a tocar con el grupo ¿Qiensave?, de la localidad californiana de Salinas, y el resultado son once nuevos temas cuya salida está anunciada para el mes de octubre.

ONLINE

El oso

La temporada dos bajó el telón durante la noche de inauguración del nuevo restaurante de Carmy (Jeremy Allen White) y sus amigos, con el protagonista encerrado en una de las heladeras industriales del local. Disney+ estrena la tercera tanda de episodios de la celebrada serie dramático-gastronómica, que retoma esa climática velada para continuar ahondando en los conflictos profesionales y personales de los personajes más importantes. Como es la costumbre en la saga creada por Christopher Storer hay capítulos que se despliegan en tiempo presente y otros que, por el contrario, describen el pasado de algunos de los responsables de la cocina. Por caso, se ven reflejados varios de los “traumas de origen” de Carmy durante sus noches como chef en las fondas más exclusivas, e incluso una de las entregas está dedicada por completo a reflejar la vida de Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) antes de su ingreso en The Beef y, desde luego, de participar en varios cursos para mejorar sus técnicas culinarias.

La doble

La producción televisiva china es gigantesca, pero poco y nada de ese universo suele llegar a las pantallas locales. Netflix da un primer paso con el lanzamiento de esta serie basada en una novela del escritor Qian Shan Cha Ke, especialista en dramas históricos y cortesanos. Como el título lo anticipa, aquí las dobles identidades están a la orden del día. “Cuando la traición deja a su familia en la ruina, una mujer asume una identidad falsa y, con ayuda de sus aliados políticos, lucha por la justicia”, afirma la breve sinopsis oficial de la plataforma. Quien sufre y promete venganza es Xue Fang Fei, la hija de un magistrado cuyo clan es víctima de un complot para dejarlos sin poder ni dinero.

CINE

De noche con el diablo

El último grito de la moda del cine australiano tiene las formas del terror y una particularidad narrativa: más allá de algunos flashbacks y una secuencia onírica, la acción transcurre por completo durante la transmisión de un típico late night show de los años 70. Utilizando el viejo truco del “metraje encontrado”, los hermanos Cameron y Colin Cairnes parten del supuesto hallazgo de las cintas de video originales de una emisión maldita. Se trata del especial de Halloween de “Night Owls”, show conducido por un tal Jack Delroy (David Dastmalchian) que anda de capa caída y necesita un golpe de rating para sobrevivir. Por el piso pasan un médium y un especialista en desenmascarar chantas, pero el centro de la noche está ocupado por un niña que parece poseída por un demonio milenario. De a poco, como es de esperar, la emisión se desmadra hasta límites insospechados, en una película que trabaja la tensión y la posibilidad de lo fantástico hasta que la sangre empieza a chorrear por la pantalla.

Quizás es cierto lo que dicen de nosotras

La así llamada Secta de Colliguay, en Chile, ya fue objeto de un documental disponible en Netflix, Antares de la Luz: la secta del fin del mundo, pero el largometraje de ficción de las realizadoras Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra prefiere dejar de lado los elementos más morbosos que ocuparon a la prensa para narrar un relato de corte intimista. En esencia, el film narra el regreso de la hija mayor de una eminente psicóloga luego de un período de ausencia, con una pequeña niña tomada de su mano. Poco tarda el relato en revelar que la joven pasó una temporada dentro de la secta, haciendo foco en las esquirlas del trauma y la posible sanación. Puede verse en el cine Gaumont y en Prime Video.

TV

Time

Creada por el veterano guionista británico Jimmy McGovern, el papá del legendario policial detectivesco Cracker, la miniserie protagonizada por Stephen Graham y Sean Bean sigue en simultáneo las vidas de un presidiario y un guardia recién llegado a la cárcel donde el primero está encerrado. Mark (Bean) es un docente alcohólico que termina matando a un ciclista luego de una noche de alto consumo etílico; Eric (Graham) es un guardia de carrera sin una sola mancha en el legajo que debe enfrentarse a un dilema ético cuando su propio hijo es condenado a pasar un tiempo en otra prisión. Producida por la BBC, para su autor la serie, de apenas tres capítulos, “tiene algo para decir acerca del sistema penal imperante en el Reino Unido, y no es algo bueno. Creo que necesita ser revisado y, en lugar de encerrar durante largos períodos a los presos en diminutas celdas, debería haber muchas más actividades en las prisiones británicas: educación, entrenamiento y trabajos”.

Sábados a las 23, por TNT Series.

Maestros de la pasta

Más allá de las diferencias de denominación entre Italia y Argentina, donde los mostacholes se cruzan con los penne y los espaguetis con los tallarines, en este nuevo programa de El Gourmet la chef Julieta Oriolo sale de viaje para visitar cuatro ciudades emblemáticas, dos en nuestro país y otras dos en Italia. El concepto es presentar un recorrido en el que se revelen los saberes y secretos originales de cada lugar, compartiendo las culturas y tradiciones de cada país. La propuesta local incluye la fábricas de pastas artesanales platense El Monumento y sus famosos ravioles, los moñitos de colores de Almacén de Fideos y los sorrentinos de La Genovesa.

De lunes a jueves a las 20.30, por El Gourmet.