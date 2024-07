Rodrigo De Paul, uno de los motores emocionales de la Selección Argentina bicampeona de América y campeona del mundo, hizo referencia a la situación planteada por los estribillos racistas y homofóbicos que cantaron algunos de sus compañeros tras haber ganado la final ante Colombia. "Creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”, señaló el volante en su primera entrevista periodística tras haber ganado la Copa.

También se expresó sobre el tema Raúl Fernández, el padre de Enzo y el futbolista que quedó mas expuesto por la situación. En defensa de su hijo, señaló: "Yo sé lo que es mi hijo. ¡Él no es eso! Es difícil que un europeo entienda nuestro folklore del fútbol. Grabó ese vivo en un momento inoportuno. Ni cuenta se dio de lo que cantaba”.

"En 2014, cuando Alemania nos ganó, imitaban cómo caminaban los gauchos y nos trataban de ignorantes. En 2018, Francia cargaba a Messi por su estatura. Nunca salimos a decir que nos discriminaban”, agregó el padre del jugador del Chelsea, que iniciará un "sumario interno" ante la molestia que manifestaron los jugadores franceses de raza negra, que integran el plantel por el vivo de Instagram que se viralizó por todo el mundo.



Por su parte, De Paul aclaró que "uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo no le guste. Creo que hay lugares". Al mediocampista de Atlético Madrid todo el fenómeno que se ha dado le pareció "rarísimo, es como hacer un poco leña del árbol caído. Si vos tenés relación... Es gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario, dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Escuchá, me parece que nos podemos sentir afectados por esto, por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente’, y se corta ahí el tema. No hacer tanto show", opinó De Paul.



"Nosotros no desprestigiamos a los demás. Leo (Messi) nos dijo después de la final que nadie cargue, porque él entiende la situación. Ahora están con el tema de Enzo y toda esa gilada, y no se habla de lo realmente importante que fue la Copa América", puntualizó con molestia el volante derecho de la Selección.



En otro tramo de la entrevista, De Paul reveló que haber visto llorando a Lionel Messi luego de que saliera lesionado en el segundo tiempo de la final ante Colombia obró como un fuerte estímulo para ir a buscar el triunfo. “Cuando salió Leo (...) lo enfocaron en la pantalla cuando estaba llorando y eso lo vimos en la cancha. En general, en la pantalla marcan el tiempo, es atípico que muestren eso. Se generó un griterío total por esa imagen y nosotros la vimos. Ahí dijimos ‘es por él’. Quedaba poco, uno estaba cansado. Ya el plan de partido queda un poco en segundo plano. Siento que fue por él ahí”, señaló De Paul.

Además, se remontó al plus que genera por si sola la presencia como líder del supercrack rosarino. “Fue todo por él. No lo impone, pero transmite algo muy sano, de mucha paz, es imposible no quererlo. Y, cuando lo conocés, todavía más. Hoy es un amigo. Fue la persona de mi círculo que siempre daba en la tecla con sus consejos u opiniones. Pasó a ser una figura, una persona muy importante por esto", cerró diciendo De Paul.