Entre tantos mensajes condenatorios contra Enzo Fernández por la filtración del video en el marco de los festejos por la obtención de la Copa América, en el que se lo ve a él y algunos jugadores de la selección argentina entonar cánticos racistas hacia los futbolistas franceses, este jueves tomaron la palabra dos referentes de la Scaloneta para respaldar al volante del Chelsea: Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.



De Paul pidió a los jugadores del Chelsea "no hacer tanto show"

El "Motorcito" del equipo argentino fue más contundente en sus declaraciones para ponerse del lado de Enzo. "Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después puedo entender a la gente que haya sufrido el racismo y no le guste", comenzó diciendo el mediocampista del Atlético de Madrid.

"Después creo que hay lugares, porque si una persona o algún compañero (del Chelsea) se siente ofendido, como sucedió, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Creo que hay un poco de malicia o querer poner a Enzo en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver. Es hacer leña del árbol caído", remarcó De Paul en su férrea defensa por las actitudes que tuvieron algunos futbolistas del club inglés de cuestionarlo o, incluso, de dejarlo de seguir en Instagram.



El volante siguió con su crítica hacia los jugadores del Chelsea al decir que "hacer eso me parece al pedo. Lo llamás y le decís 'no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?', y se corta ahí el tema, no hacer tanto show".

Mac Allister: "Lo conocemos a Enzo y nunca lo haría con mala intención"

El volante del Liverpool también respaldó a Fernández, aunque de una forma más mesurada que De Paul, al afirmar que "sabemos que nunca lo haría con mala intención".

"Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y hace, sobre todo en Europa, que este tema es mucho más sensible que acá. En Argentina no somos un país racista, no estamos acostumbrados a hablar tanto de racismo y para ellos es un tópico muy importante", comentó Mac Allister.



Para darle un fin al asunto, Alexis sostuvo que "me parece que no hay mucho más para decir". "Lo más importante es que Enzo ya pidió disculpas y explicó lo que pasó, eso hay que valorarlo. Lo conocemos y sabemos que nunca lo haría con mala intención, sino que es más un cántico que quedó pegado, que es más en tono de burla que otra cosa", sentenció el ex Boca y Argentinos Juniors.

Seguí leyendo: