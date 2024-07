Desde hoy viernes 19 hasta el domingo 21 se llevará a cabo en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta (San Martín 2555), la primera Feria de Artesanías de Invierno, evento que apunta a mostrar lo mejor de las artesanías salteñas. En esta ocasión los municipios invitados serán del norte de la provincia: Aguaray, Embarcación y Santa Victoria Este, y las comunidades originarias de los pueblos Chané, Guaraní, Wichí y Qom (toba).

“La idea de la feria de artesanías de invierno surge de un concepto que hace tiempo tenemos en el sector cultural, que debemos procurar que el turismo derrame un poco más en la cultura local y en sus diferentes manifestaciones, en esa gran diversidad cultural que tiene Salta”, remarcó el subsecretario de Gestión Cultural, Miguel Dallacaminá.

En esta Subsecretaría resaltan que es una actividad surgida del propio intercambio con diversos directores y directoras de cultura al analizar el panorama de la artesanía en Salta, sobre todo en el norte provincial. Allí se plantearon problemáticas y potencialidades de la disciplina, entendiendo la comercialización como una necesidad acuciante sobre todo en localidades que no poseen gran afluencia turística.

Desde la diversidad planteada se intenta que el derrame de la actividad turística “no sea solamente para ciertos sectores tradicionales o más folclóricos, sino que sea para distintos ámbitos de la cultura. Y en eso veíamos una oportunidad en la temporada de invierno, que viene mucha gente a Salta", para que "artesanos del norte, donde por ahí el turismo no tiene tanta llegada, puedan venir a exhibir y vender sus artesanías y a su vez contar sus experiencias, sus saberes, transmitir eso en el Mercado Artesanal. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de venir al Mercado, que es un polo para toda la provincia, no solo para la capital”, agregó Dallacaminá.

En tanto, el responsable del Área de Desarrollo Artesanal, Mario Luna, subrayó que esta Feria, "con la participación de maestros artesanos de comunidades del norte de la provincia, integra parte del plan estratégico desarrollado por la Subsecretaría de Gestión Cultural de la provincia a través del área de Desarrollo Artesanal, abordando en este evento los ejes de comercialización, capacitación, reconocimiento de la diversidad cultural de la provincia y articulación con otras organismos gubernamentales provinciales y nacionales”.

“Consideramos de vital importancia que maestros artesanos expongan y vendan sus artesanías en esta temporada invernal ya que es el momento del año de mayor visita de turistas nacionales y extranjeros. Al tiempo que con esta acción, nos encaminamos en cumplir el plan estratégico para el área de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la provincia”, insistió Luna.

Además de la exposición y venta de los productos artesanales, el Museo Antropológico de la provincia acercará máscaras chané de más de 100 años de antigüedad, que convivirán con las hechuras actuales mostrando la vitalidad de una cultura que se encuentra latente en localidades del norte provincial.



Las disciplinas artesanales que se expondrán en el Mercado Artesanal tienen un profundo anclaje con el entorno donde son producidas. Es por eso que se realizará un conversatorio, hoy a las 18, sobre el tema “Comunidades originarias, recursos ambientales y artesanías”, del cual participarán Mariana Chananpa, por la Secretaría de Ambiente; Cristina Serapio, por Antropología de la UNSa y artesanos y artesanas del norte provincial.



Por otro lado, para destacar la labor de las maestras y maestros artesanos, que poseen una tradición ancestral heredada familiarmente a través de generaciones, los productores trabajarán in situ con sus materias primas: chaguar y madera, entre otras.

Pensando en las infancias, durante los tres días se desarrollarán actividades para este grupo, en el horario de 15.30 a 17, a cargo de La Granjuela Viajera, una propuesta lúdica en consonancia con el ambiente y su interacción con el ser humano que lo habita.



La Feria de Artesanías de Invierno tendrá las puertas abiertas de 10 a 20 horas, mismo horario de funcionamiento del Mercado Artesanal de Salta, el cual continuará con sus actividades normales potenciándose así una propuesta con la otra.