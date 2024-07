Vance pide la dimisión de Biden

El candidato republicano a la vicepresidencia. J. D. Vance, sumó a los mensajes que señalan que si Biden no está en condiciones de presentarse a la reelección, tampoco debería seguir ejerciendo el cargo. "Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo Presidente? No presentarse a la reelección sería una clara admisión de que el presidente Trump tenía razón todo el tiempo acerca de que Biden no está mentalmente en condiciones de servir como Comandante en Jefe. No hay término medio", expresó Vance en su cuenta de X.

Más allá de estas declaraciones, el presidente de los Estados Unidos no ha alegado ningún problema médico ni de incapacidad para renunciar a presentarse a la reelección. Fueron los mensajes que le transmitieron los líderes del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, y la anterior presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, los que le llevaron a abrir la puerta a reconsiderar su candidatura, pero no estrictamente por un problema de salud sino por las malas perspectivas electorales para él y para los demócratas.

Otros congresistas se sumaron a la lista de los que pedían su retirada e incluso trascendió que el expresidente Barack Obama también tenía serias dudas sobre las posibilidades electorales de Biden, aunque este se cuidó muy mucho de decir nada públicamente y nunca pidió abiertamente la retirada de Biden.