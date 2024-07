Es indiscutible el poder y la influencia que tienen Hollywood y la industria del entretenimiento estadounidense, sobre todo en su propia coyuntura política. Es así que actores y músicos salieron a celebrar la renuncia de Joe Biden como candidato por los demócratas y a respaldar eufóricamente a Kamala Harris como la "elegida" para enfrentar a Donald Trump en los comicios de noviembre próximo.

"Apoyo de todo corazón a Joe Biden y su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color", escribió la actriz Jamie Lee Curtis, quien se encuentra actualmente filmando Un Viernes de Locos, junto a Lindsay Lohan.

Imagen: captura de pantalla

Así como la mencionada productora, la galardonada Barbra Streisand consideró que el pueblo estadounidense debería estar "agradecido" por el trabajo de Biden en defensa de la democracia.

“Joe Biden pasará a la historia como un hombre que alcanzó logros significativos en su mandato de cuatro años. Deberíamos estar agradecidos por su defensa de nuestra democracia”, publicó en X.

Imagen: captura de pantalla

También las actrices Yvette Nicole Brown (Community) o Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) pidieron el voto por Harris en sus redes sociales tras la renuncia del presidente de EE.UU. a la reelección.

Cher: "Es hora de pasar la babuta"

Además de ser una de las artistas más legendarias, Cher también es conocida por su gran actividad en redes sociales y por sus fuertes opiniones políticas, sobre todo a favor de los derechos humanos y en contra de las ideas de ultraderecha.

Minutos antes de la renuncia de la candidatura del actual mandatario, la ganadora del GRAMMY y el Oscar dijo que, pese a amar a Biden desde que lo conoció en 2008 y haber hecho campaña en favor de su candidatura, "es hora de pasar la batuta".

Imagen: captura de pantalla

Tras enterarse de la retirada del ahora excandidato, instó al Partido Demócrata a "pensar fuera de los estándares. Ganar es todo".

Por su lado, el actor Mark Ruffalo (Hulk, Pobres Criaturas) hizo un llamado a la acción: "Es hora de emprender el camino. No a Trump/Vance. No a la toma de control de nuestra nación por parte de la religión cristiana de derecha", escribió en sus redes sociales.

Mark Hamill, quien encarnó a Luke Skywalker en la saga de Star Wars agradeció a Biden "el historial de logros que ningún presidente ha igualado" y agregó que ahora está en manos de los estadounidenses patriotas "elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado".

Imagen: captura de pantalla

El ganador de un Oscar y hermano de Billie Eilish, Finneas, publicó una foto de su familia junto a Biden y escribió: "Veo a una persona que antepone a la gente a sí misma y a su orgullo hoy, y por eso tengo un enorme respeto".



George Clooney había pedido de Biden se baje

A través de una columna de opinión en The New York Times, George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, había pedido que Joe Biden se haga a un lado en la carrera presidencial en Estados Unidos.

"Amo a Joe Biden. Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo", escribió Clooney.



El actor aseguró que el Biden de la recaudación de fondos "no era el mismo" que el Biden de 2010 ni "incluso de 2020". "Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", dijo el interprete.



Imagen: captura de pantalla

Además, había hecho especial hincapié en las terribles apariciones del presidente en la que se olvidaba de sus funcionarios y tenía lapsus donde confundía términos. Ni hablar de su paupérrima performance en el debate organizado por la CNN.

"¿Es justo señalar estas cosas? Tiene que serlo. Se trata de la edad. Nada más. Pero tampoco de nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además de eso, no ganaremos la Cámara de Representantes y vamos a perder el Senado. Esta no es solo mi opinión; es la opinión de cada senador, miembro del Congreso y gobernador con el que he hablado en privado. Cada uno de ellos, independientemente de lo que digan públicamente", se explayó preocupado Clooney.

Seguí leyendo