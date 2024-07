A casi 40 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa continúa siendo una incógnita y las pistas son cada vez más difusas. Portando pancartas y encendiendo fogatas sobre la ruta que atraviesa el pueblo, los vecinos reclamaron que la jueza les dé explicaciones y exigen que se avance en la investigación para dar con el paradero del pequeño desaparecido desde el 13 de junio último.

En tanto, este fin de semana se realizaron nuevos rastrillajes en lo alrededores de la casa de Catalina Peña (último sitio donde se vio con vida a Loan) y la Policía Federal allanó la casa de Francisco Méndez, el expolicía que participó de la búsqueda del niño y tenía un vínculo cercano con el excomisario Walter Maciel. Asimismo, luego de la declaración del comisario Marciel, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo prorrogó el secreto de sumario por diez días más "a fin de realizar actos procesales urgentes". Para este lunes se espera un careo, dispuesto por la jueza, entre Laudelina, tía de Loan, y su esposo, Antonio Benítez, por las contradicciones en sus declaraciones.

"A Laudelina no le creo más nada, que se encargue la Justicia de ella", dijo este domingo José Peña, hermano de Loan. "Nadie dice nada certero sobre Loan, esperamos que alguien hable y aparezca pronto", afirmó. En una nota publicada el sábado en Página 12, Raúl Kollmann hizo un repaso por las hipótesis vigentes hasta este fin de semana y desarrolló sobre la falta de pruebas contundentes en el expediente sostener una acusación precisa y llegar a saber qué pasó con el niño correntino de 5 años desaparecido el 13 de junio pasado.

Nuevos rastrillajes

Este domingo, se realizaron nuevos rastrillajes en los campos aledaños a la casa de la abuela Catalina, en la localidad de 9 de Julio, sitio donde se realizó el almuerzo con el niño, previo a desplazarse a la zona del naranjal donde fue visto por última vez. La jueza federal de Goya Pozzer Penzo estuvo presente en el operativo llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA).

El operativo comenzó a las 13, cuando los policías delimitaron un sector de 7 kilómetros al rededor de la casa de Catalina. Al mismo tiempo, otros 60 efectivos se desplazaron a las orillas de la Laguna Collera, para rastrillar la zona en búsqueda de alguna señal de Loan.

En la jornada del domingo, la Justicia Federal dispuso cinco nuevos allanamientos. Uno de ellos fue en una edificación situada en el medio del campo, propiedad de Abundio Escobar, el ambulanciero marido de la directora del hospital de 9 de Julio, quien una semana después de la desaparición de Loan declaró ante la Justicia de Corrientes que la noche del 13 de junio escuchó tres gritos de un nene.

Allanamiento en la casa del expolicía

Los nuevos rastrillajes se ordenaron luego de que este sábado la Policía Federal efectuara un allanamiento en la casa del expolicía Méndez. El hombre, que había participado de la búsqueda de Loan, fue apresado esta semana luego de ser mencionado por Laudelina durante su declaración como informante del ex comisario Maciel.

Para el operativo se presentaron en el inmueble agentes de la PFA y perros entrenados, con el objetivo de encontrar algún rastro del niño desaparecido. El expolicía se convirtió en el octavo detenido de la causa y este lunes tendrá que dar su declaración a la justicia federal.



Careo de Laudelina

Para este lunes además se espera que se proceda con el careo dispuesto por la jueza Pozzer Penzo, entre los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, por las contradicciones en sus declaraciones.

El careo se llevaría a cabo en dos etapas. En una primera instancia se trataría de la desaparición del menor: el detenido sostuvo que el nene se perdió, mientras que Laudelina aseguró que "se lo llevaron". Y en un segundo momento, se enfocarían en la relación laboral que habría existido entre Benítez y María Pérez Caillava y Carlos Pérez. El tío de Loan asegura que ese vínculo no existió, mientras que la imputada afirma que sí.



Al mismo tiempo, en su presentación, la jueza aclaró que "no es obligatorio" que el matrimonio imputado por el delito de "sustracción y ocultamiento" se enfrente cara a cara, aunque dicha acción podría ser clave para aclarar las contradicciones en las declaraciones.

Secreto de sumario por 10 días más

En tanto, la jueza volvió a decretar el secreto de sumario por diez días más, es decir hasta el próximo 28 de julio, luego de la declaración de Walter Maciel y la detención de Francisco Amado Méndez. Pozzer Penzo decretó la medida, dispuesta en el artículo de 204 del Código Procesal Penal de la Nación, "a fin de practicar diversas diligencias procesales con carácter de urgente, cuya publicidad pondrían en peligro el éxito de la investigación".

Declaración de Maciel

Este viernes, durante la indagatoria que duró casi ocho horas, el excomisario Walter Maciel detalló su versión de lo sucedido el pasado 13 de junio, apuntó contra Laudelina y Benítez y denunció que fue torturado en el servicio penitenciario donde se encontraba detenido. El acusado aseguró que había sido arrestado injustamente: “Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras”, manifestó.

Durante su indagatoria, apuntó contra los tíos del niño al asegurar que tuvieron actitudes extrañas. El hombre sostuvo que Laudelina le mintió “desde el día uno” y remarcó que le pareció “extraño” el tiempo que demoraron en hacer la denuncia a la policía.

“La causa me superó”, admitió el jefe policial al relatar el momento en que encontraron la zapatilla de Loan en el interior del monte. En ese sentido señaló que Laudelina había llegado acompañada de otras dos o tres mujeres y que se habían metido en el barro para sacar el botín. “Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordeno que lo deje”, contó al mencionar que también tuvo que pedirles que dejaran de sacar fotos en la zona. Asimismo, se quejó porque era “el único funcionario que estaba en ese momento”, al indicar que el fiscal no se había presentado y debían transmitirle las novedades por teléfono.

En un momento de su declaración Maciel reconoció que tenía miedo de que lo mataran en la cárcel: “Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto”. “Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días”, insistió, pese a que no trascendieron los detalles del presunto ataque.

Habló el hermano de Loan

José Peña, hermano de Loan, volvió a realizar declaraciones públicas y este domingo aseguró que todavía no hay certezas de su paradero y sostuvo que "nadie dice nada certero sobre Loan", pero en la familia esperan que "alguien hable y aparezca pronto".

Consultado por el rol de su tía Laudelina Peña, José expresó que se trata de un tema sensible para la familia. "Imagínese a mi papá... yo estuve con ella seis, siete días, en ningún momento de dijo nada", resaltó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. Y enfatizó: "A Laudelina no le creo más nada, que se encargue la Justicia de ella".