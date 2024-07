El padre de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes, dijo que la causa parecería estar "en el punto cero" y pidió que el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, se haga presente en la localidad de 9 de Julio: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita".



"No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo”, dijo este lunes José Peña sobre la causa que investiga la desaparición de su hijo, que se encuentra nuevamente con secreto de sumario.

"Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo. Seguimos esperando", lamentó el hombre, angustiado porque tras la declaraciones de todos los detenidos la causa parecería estar “en el punto cero”.

Luego de reclamar por la falta de noticias sobre el pequeño, Peña pidió la presencia en Corrientes del gobernador Gustavo Valdés, quien en un principio había anunciado en su cuenta de X que la causa había dado "un gran paso" tras la versión del "accidente" instalada en la Justicia por Laudelina Peña, tuit que le costó numerosas críticas y que luego intentó justificar diciendo quetuit-respecto-al-ca"> "le ganó la ansiedad como padre".

"Me gustaría que el gobernador venga y nos diera una respuesta. No estamos contra ellos pero no se acercaron en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros. Lo vamos a recibir, y si nos da su apoyo, bienvenido sea", planteó Peña en diálogo con C5N.

Por último, pidió a los vecinos que no realicen marchas violentas: “Les pedimos que no hagan locuras porque va a ser peor. Tienen razón en enojarse, pero se tienen que contener porque si no va a ser un descontrol", concluyó.