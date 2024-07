El tenista escocés Andy Murray confirmó este martes que se retirará después de los Juegos Olímpicos de París, tras afirmar que será su "último torneo de tenis". El bicampeón del tenis olímpico en individuales en 2012 y 2016 dio a conocer su decisión a través de su cuenta de Instagram.

"Llegué a París para mi último torneo de tenis. Las semanas que pasé jugando para Gran Bretaña fueron, con mucho, las más memorables de mi carrera, y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez", escribió el exnúmero uno del mundo en sus redes sociales.



En los comentarios, el tenista argentino Juan Martín Del Potro apoyó su decisión al escribirle "Sir Andy" y el emoji de una medalla de oro. También lo saludó Tomás Etcheverry, quien lo llamó "Leyenda".

El escocés, que juega desde 2019 con un implante en su cadera, disputó su último Wimbledon a principios de julio, en dobles, junto a su hermano Jamie. Sin embargo, el tres veces ganador de Gran Slam se tuvo que retirar apenas empezado su partido por dolores en la pierna y la espalda.

"Si me hubiera sentido así antes del partido no hubiese jugado. Hubiera preferido no salir a la cancha, pero no lo sabía hasta que salí a jugar", se había lamentado por entonces.



El cuarto miembro del "Big 4" conformado por Federer, Nadal y Djokovic debió abandonar su partido contra el australiano Jordan Thompson tras apenas cinco juegos --perdió cuatro-- en un choque correspondiente a octavos de final.

Andry Murray sintió dolor en la pierna y en la espalda mientras jugaba en Wimbledon (magen: EFE)

"Sentí un dolor en mi pierna derecha. No tenía coordinación. No me podía mover. Ayer estaba feliz con la victoria, pero mi espalda fue un problema durante un tiempo. Sentí dolor en los últimos días. Pude jugar con ello, pero en el calentamiento estaba muy incómodo, subí las escaleras antes del partido y no tenía la fuerza normal en la pierna derecha. En las dos primeras bolas que pegué en el calentamiento, mi pierna derecha no estaba funcionando", explicó Murray a comienzos de este mes en una conferencia de prensa.