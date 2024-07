"El Dipy", el cantante de cumbia, militante antikirchnerista y ex candidato a intendente del partido bonaerense de La Matanza por La Libertad Avanza, se prepara para ser designado dentro de la Secretaría de Cultura y cobrar un sueldo estatal de alrededor de un millón y medio de pesos.

Según trascendió esta semana, David Adrían Martínez, como se llama realmente, se sumaría al equipo de Leonardo Cifelli, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El anuncio oficial se realizaría antes del fin de semana.

El cantante se cumbia El Dipy se convertirá en funcionario público para promover actividades de artistas emergentes. (Imagen: Instagram @eldipypapaok)

Aunque el cargo que ocuparía el cumbiero cercano al presidente Javier Milei no fue esclarecido, se estima que trabajará como coordinador de un nuevo proyecto cultural de fomento de artistas emergentes con una perspectiva de inclusión social en diferentes puntos del país.

En tanto, "El Dipy" realizará sus funciones bajo el paraguas de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti.

Quién es El Dipy

Más conocido por su perfil de la farándula y la música que por su trayectoria política, "El Dipy" se volvió una figura clave para Javier Milei en el último año. Meses atrás, el DJ era invitado con frecuencia a los programas de TV opositores al gobierno de Alberto Fernández, donde recibía el trato de un analista político o un consultor económico. Si bien siempre se proclama un "anticasta" y "antipolítica", sus dardos más venenosos estuvieron dirigidos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pero, ¿cómo escaló de forma tan veloz en la política sin conocimientos en esa disciplina ni trayectoria?

Si bien David Adrían Martínez nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, se mudó al partido bonaerense de La Matanza cuando era muy chico. Sus padres lo criaron en la localidad de Rafael Castillo. Según relató en varias ocasiones, su vida estuvo atravesada por momentos difíciles a raíz de la pobreza. Llegaron a la provincia bonaerense “con una mano atrás y otra adelante” y tuvieron una vida “de prestado y en la calle”, rememora en entrevistas. La historia de superación de sus padres es para él motivo de máxima admiración.

En épocas donde secaban la yerba al sol, su padre consiguió trabajo en una fábrica de faros de auto en San Justo y, una vez que aprendió el oficio, logró que también ingresara su esposa. "El Dipy" —apodo que le puso su tío cuando era chico— trabajó desde los doce años y eso lo alejó de los estudios. Terminó la primaria y comenzó a realizar changas, que le dieron sus primeros ingresos, y así, se le abrieron las puertas a sus primeras salidas nocturnas.



Las matinées o clubes bailables del oeste y sur del conurbano bonaerense se convirtieron en su nueva escuela. En Galaxy, una matineé de San Justo típica de principios de los '90, o en Moon, boliche ubicado Ramos Mejía, se dedicaba a observar a los DJ's. Cuando empezó a pasar música por cuenta propia en diversas fiestas de la zona, conoció a Sergio Galván, apodado "Fideo", cantante, compositor, tecladista y uno de los pioneros más reconocidos de la cumbia villera y la movida tropical.

Fideo le propuso formar parte de la banda de cumbia El Empuje, con quien la pegó. Radios, estéreos y casetteras reproducían, allá por 2006, una y otra vez gloriosos hits del momento que fueron agrupados en el disco debut, Cumbia Cha Cha. Un año más tarde, el material “Estamos Más Allá De Mi Rosquete” se convirtió en disco de oro y platino. Las giras de todos los fines de semana fueron moneda corriente y desembocaron en el programa de televisión Pasión de Sábado, la "Primera División" de las bandas de cumbia.

Tras el último material discográfico de la banda lanzado en 2008, cuando la fama y la popularidad los abrazaba, El Dipy y Fideo separaron sus carreras para convertirse en solistas.

En 2017, con tres discos como solista y numerosas canciones, el artista se animó al Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli. Para 2020, el cantante también incursionó en el automovilismo, algo que ya había ocurrido de manera fugaz en 2015. Corrió en la categoría Top Race Junior, donde incluso alcanzó un podio, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Paralelamente, la música siguió siendo su principal actividad. Tras firmar contrato con el sello discográfico MOJO, sacó temas que tuvieron un importante alcance como "Jaguay" y "Par-Tusa", canción que sonó hasta en el vestuario del Paris Saint Germain, mientras los franceses celebraban el pase a la final de la Champions League de aquel año.

Luego de asistir muchas veces a los programas de Viviana Canosa y Jonatan Viale, "El Dipy" comenzó a trabajar en Radio Rivadia y compartió estudio con Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.



A nivel político, aseguró que estaba “descreído” con todos los partidos desde 1983. “Cuando están en la oposición tienen toda la solución y cuando están en el gobierno, ninguna”, criticó. Sin embargo, desde hace varios meses que venía reuniéndose con el autoproclamado “anticasta”.



Antes, durante la cuarentena de 2020 por la pandemia del coronavirus, Martínez expresó en sus redes sociales su total bronca y desprecio a las políticas de prevención y sanidad de Alberto Fernández. En X (antes Twitter) dejó frases que, paradójicamente, hoy resultan contradictorias. "Voy y a dejar algo en claro porque se ve que no entienden qué pienso: por las cosas que escribo aca, varios políticos me escriben para ver si quiero formar parte de su partido. Primera y última vez que hablo d esto: LA GENTE HONESTA NO SE METE EN LA POLÍTICA. ¿Ta claro? Besis" (sic). Y siguió: "Vuelvo a poner esto porque parece que no entendieron. No me manden más msj. No quiero formar parte de ningún partido político. Creo en mí. No creo en los políticos. Para mí son todos chorros. El que se fue, el que esta y los que van a venir. ¿Listo? Ok. Dejen de joder ya".

Primera foto de "El Dipy" con Javier Milei, en mayo de 2023. (Imagen: X/@eldipyok)

Meses después, un Javier Milei candidato a presidente señalaba en una entrevista televisiva: "Yo soy amigo de El Dipy", y añadía: "Tenemos además una fuerte interacción además en términos de lecturas y estamos muy avanzados en las negociaciones porque creemos que sería un gran intendente para La Matanza. Falta ponerle el moño".

"Es un gran ser humano, somos amigos, y creemos que puede ir y dar un batacazo en ese bastión peronista, que les ponga en jaque la provincia y la elección", consideraba el referente de los ultraderechistas. Sin embargo, "El Dipy" quedó en el segundo lugar tras obtener el 23% de los votos, muy por detrás del actual intendente Fernando Espinoza, que sacó 45%.