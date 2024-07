La jueza Cristina Pozzer Penzo está rehaciendo toda la investigación sobre la desaparición de Loan. No sólo convocó a buzos de la Prefectura para revisar las lagunas cercanas a la casa de la abuela, sino que volvieron a rastrillar toda la zona. Es un reconocimiento de que en el expediente casi no hay elementos para saber verdaderamente qué pasó con el niño. Incluso está la versión de que la magistrada baraja hacer otra vez la Cámara Gesell con los chicos que fueron al naranjal con Loan, para revisar el relato desde el principio. En una durísima resolución firmada por la jueza este martes, afirma que ella se ocupará sólo y exclusivamente de la desaparición del menor, no de las acusaciones contra policías, abogados, senadores o el gobernador. Eso se lo derivó a los fiscales federales. Y lo mismo pasará con la denuncia que hizo, de oficio, el fiscal Guillermo Marijuan. El funcionario apuntó al gobernador, un senador, ministros correntinos, policías correntinos. El juez Sebastián Casanello, tras un dictamen de la fiscal Paloma Ochoa, dijo que ya hay denuncias similares en Corrientes y, por lo tanto, corresponde que se investigue allá, no en Comodoro Py. Y Pozzer Penzo se lo delegará a los fiscales, porque no tiene que ver con el centro: lo que ocurrió con Loan.

No distraerse de lo principal

En la resolución que firmó Pozzer Penzo, la magistrada se exhibe molesta porque deja entrever que le suman denuncias contra policías, abogados, políticos y ella señala que está concentrada en Loan y los ocho detenidos. Es más, la jueza va a tener que definir a quién deja preso y a quien libera y, sobre todo, en base a qué evidencias. Por ahora no tiene elementos suficientes.

En el mismo texto, Pozzer Penzo recuerda que ella asumió la investigación el 15 de julio --hace nueve días-- porque antes todo estaba en mano de los fiscales de Corrientes y de los fiscales federales. Eso explicaría --aunque no del todo-- que nunca haya ido personalmente a ver la escena de los hechos: la casa de la abuela, el naranjal y el entorno. El domingo, por primera vez, se desplazó a El Algarrobal, y también estuvo el fiscal Mariano De Guzmán. Sonó a muy tardío.

La impresión es que no hay ninguna pista concluyente que explique lo que pasó con Loan. Por lo tanto, la jueza ordenó que se buscara en las lagunas cercanas, lo que plantea algunas de las hipótesis centrales. Que el chico se perdió y se cayó; que uno de los adultos haya abusado del menor y lo haya arrojado a una laguna; que alguna otra cosa haya ocurrido y el final fue el mismo, una laguna. Por lo tanto, Pozzer Penzo recurrió a los más especializados: los buzos tácticos de la Prefectura. Al mismo tiempo, se reiniciaron algunos de los rastrillajes.

Un dato asombroso es que este miércoles por la mañana circuló la versión de que la jueza quiere rehacer la Cámara Gesell con los niños que estuvieron con Loan en el naranjal. Desde el punto de vista técnico, eso está contraindicado, porque como señaló el criminalista Raúl Torre, los chicos estuvieron ya un mes entero viendo televisión, hablando con sus padres y, además, perdieron espontaneidad con la técnica misma de la Cámara Gesell. Habrá que ver qué decide Pozzer Penzo.

Lo que parece claro es que está volviendo casi a cero y que piensa que las claves están cerca, que los que participaron no tienen el perfil de una trama compleja, sino más bien elemental. Por eso busca en las inmediaciones. Al menos de entrada.

Un comisario declarando

La atención de este miércoles estaba puesta en la ampliación de la declaración del comisario Walter Maciel, asistido por su abogado Miguel Angel Pierri. Se decía que Maciel iba a pedir ser arrepentido, imputado colaborador. Según los rumores, la magistrada no aceptó esa pretensión.

Aún así, para un juez siempre es importante lo que tiene para decir el comisario de la zona y que, además, fue el que intervino esa tarde noche de la desaparición de Loan. Según los trascendidos, respecto del niño, insistió en dos aspectos:

*Que la clave puede estar en el matrimonio de Antonio Benítez y Laudelina Peña, porque esta última habría plantado el botín de Loan al día siguiente. Maciel sostuvo que ella fue a la mañana, dejó el botín y cerca del mediodía, simuló encontrarlo. Maciel dijo que hay testigos de la maniobra. Una hermana de Benítez lo acusó de abusador o de que pudo haber vendido a Loan. En su contra aparece que se lo vio, después de la desaparición de Loan, sin camisa y agitado.

*Maciel tampoco descartó el atropellamiento porque dijo que en una cámara de seguridad de la zona se ve el paso, a considerable velocidad, de una camioneta que sería de Jorge Bertón, hijo de María Victoria Caillava, por lo que podría suponerse que allí llevaba a Loan después del supuesto accidente.

Por lo que dicen quienes estuvieron presentes, Pozzer Penzo tomó nota y chequeará las versiones.

El rechazo de Comodoro Py

Como se sabe, el fiscal Marijuan intervino de oficio y hasta pidió la detención del senador correntino Diego Pellegrini, muy allegado al gobernador gobernador Gustavo Valdés. Marijuan también apuntó al mandatario provincial, al abogado José Codazzi, al ex ministro de Seguridad, al actual titular de esa cartera y a jefes policiales. En su escrito, propone como testigo a Fernando Burlando, a su socio Fabián Améndola y al titular de La Alameda, Gustavo Vera.

El juez Casanello pidió la opinión de la fiscal Ochoa y ésta sostuvo que en Corrientes se tramita ya una denuncia de La Alameda, que encabeza Vera, por lo que habría que remitir el expediente a esa provincia. El magistrado estuvo de acuerdo y resolvió que, por conexidad, la denuncia de Marijuan se envíe al juzgado federal de Goya. En verdad, si no hubiera habido denuncia de La Alameda, también correspondía que actúe la justicia de Corrientes, no la de Comodoro Py. Ni siquiera hay funcionarios nacionales denunciados.

Todo el tema de los funcionarios entra justamente en lo que manifestó Pozzer Penzo: que no la distraigan de lo central que es encontrar o saber qué ocurrió con Loan. Por lo tanto, estas denuncias serán instruidas por los fiscales y ella seguirá con la cuestión principal.

Ocho presos, pocos días

La jueza ahora tiene por delante un enorme problema: ya le tomó declaración indagatoria a los ochos detenidos y en unos diez días debe resolver qué hace. Desde ya que Benítez y Laudelina son los que encabezan el ranking de sospechas, pero no hay una prueba definitiva contra ellos. Los policías de Corrientes siguen pensando que Caillava y Pérez tienen que ver, siguiendo el rastro que marcaron los perros. Y, por ahora, no aparece ningún elemento que haga pensar que a Loan se lo llevaron a otro país o que lo entregaron para pedofilia.

Lo indudable es que no hay una pista categórica, firme, y menos todavía pruebas para sustentar las detenciones. Habrá que ver si alguien aporta algún dato o que aparezca una prueba en los rastrillajes, el laboratorio o en la telefonía. El tiempo pasa y por ahora no hay nada que marque un rumbo definitivo.