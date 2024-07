La reconocida abogada francesa especializada en Derechos Humanos Sophie Thonon, quien logró la primera condena a prisión perpetua a Alfredo Astiz años atrás por la desaparición y tortura de las monjas francesas de la iglesias de la Santa Cruz, Leonie Duquet y Alice Domon, condenó la visita de diputados libertarios al genocida y aseguró que el gobierno de Francia debería expresar un repudio contundente.



El repudio llegó después de que, esta misma semana, junto a Jean-Pierre Lhande, de la Asociación de Franceses Desaparecidos en la Argentina, firmaron una carta en la que denuncian "la intención de liberar" a Astiz, "responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina".



“Es una visita muy chocante. Son diputados, ni siquiera es una delegación mixta con diversos partidos representados, tomaron la iniciativa de ir a visitar a un número selectivo de detenidos. Van a ver genocidas muy conocidos en Argentina. Dos que están condenados por su participación en la desaparición de las dos monjas francesas. Eso llama mucho la atención. Hace surgir muchas preguntas”, resaltó Tonon.



En este punto, agregó que el factor más llamativo "es el hecho de que el Gobierno argentino no condenó semejante acción". "Milei dijo que no lo hubiera hecho. No es una condena”, afirmó.

No es casual. Para la abogada, la falta de repudio responde a un interés mayor: “Se puede imaginar que ahora varios otros diputados del partido del presidente van a tomar la misma iniciativa. Y van a ir visitando a los genocidas así nomás. Para abrir el camino a su liberación. Es eso lo que nos llama la atención”.

Por eso afirmó que “los organismos de derechos humanos acá están muy atentos a los recursos que se podrían presentar en la justicia Argentina”. Claro, aunque la agenda política allá está marcada, el ritmo de los Juegos Olímpicos y la visita de mandatarios de todo el mundo al país.

Aun así, afirmó: “Va a haber un encuentro entre los dos presidentes (Milei y Macron). Yo espero, porque hice llegar la carta a la presidencia, que hablen de ese tema. Y que Macron tenga una posición firme diciendo que de ninguna manera Astiz tiene que salir libre de la cárcel”.