DOMINGO 28

MÚSICA

Nicolás Guerschberg Trío El grupo presenta obras propias y versiones de compositores de diversas épocas y estilos. Esta formación recrea de manera personal el sonido de uno de los formatos más emblemáticos del género. Con una mirada particular y ecléctica, lleva más de dos décadas de actividad ininterrumpida. Son Nicolás Guerschberg en piano y composición, Mariano Sivori, en contrabajo y Daniel “Pipi” Piazzolla en batería. Guerschberg es pianista, compositor y arreglador. Ha dado obras para piano, instrumentos solistas, conjuntos de cámara, sinfónicos y variadas formaciones instrumentales de tango, jazz, música de cámara y orquestal.

A las 19, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

CINE

Béla Tarr Como cierre del ciclo de Luminton dedicado al gran director húngaro, hoy se proyectan dos de sus películas: La condena (1988) y El caballo de Turín (2011). Se trata de una gran chance para conocer la obra de este director y guionista, dueño de un estilo visual único, que se caracteriza por tomas largas y de atmósfera sombría. Sus películas a menudo presentan secuencias con pocos cortes, lo que permite a Tarr generar una inmersión en la psicología de personajes que se encuentran en la búsqueda de significado en un mundo complejo.

A las 18.30 y 21, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

TEATRO

El cine de Aluminé Este es un espectáculo que homenajea al clásico Volver al futuro y hace repensar acerca del rol de la cultura y el arte en nuestro país. En el cine del pueblo de Aluminé, sus películas siempre llegan hasta la mitad y son completadas por un elenco estable. El nuevo intendente quiere actualizar las costumbres del pueblo, sus tradiciones y, en consecuencia, al cine de Aluminé. La visita del intendente a la función de Volver al futuro pondrá en tensión al elenco estable, quienes miran con escepticismo las promesas del progreso. ¿Qué harán los actores? ¿Qué pasa cuando el arte y la vida corren peligro en pos de una supuesta mejora?

A las 18, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $8000.

Triciclas Dentro de la programación infantil del Recoleta, se presenta el grupo integrado por Nadia Puértolas (cantante y percusionista), Luján Castro (guitarrista, cantante y aerofonista) y Ana Esmok (actriz): dos músicas y una actriz de amplia trayectoria en la educación inicial, la música y las artes escénicas. Presentan Grandes éxitos, un viaje a través de las canciones más populares de sus dos espectáculos, atravesando diferentes escenas y climas en los que el humor, la música, la poesía y el encuentro con el público hacen de la experiencia un momento inolvidable para disfrutar en familia.

A las 16, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Tango En el marco del ciclo Tango es patrimonio puede recorrerse esta muestra que presenta 27 reproducciones de carátulas de partituras de los tangos más entrañables, algunas de ellas recreadas por Nicolás De Brun. Curada por Hugo Maradei y Gonzalo Cadenas, esta particular exposición pone el foco en el carácter universal que la música rioplatense fue adquiriendo a través de los años y de su recorrido.

De miércoles a domingo, de 14 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 29

CINE

Viva la VIHda Se lleva adelante la 14° edición del Festival Cine Versátil poniendo foco en las experiencias de personas LGBT+ que viven con VIH. El lema que lleva el nombre del evento toma las palabras del activista brasilero Herbert Daniel. Es un grito por la vida que hace frente al más violento y estigmatizante modo de muerte: la discriminación. Se presentan trece cortometrajes en la selección oficial y un mediometraje invitado. La sección Vivir está integrada por tres títulos que abordan experiencias de personas gais que viven con VIH. Acmé y Losing the Light son dos documentales que presentan el arte como medio expresivo y de vida.

Disponible a través de wahustreaming.com. Gratis.

ARTE

Nos bien todo cae Esta muestra curada por el espacio tucumano Consultorio incluye obras de Sofía Casadey Bollati, Agustín González Goytía, Geli González, Nando Migueles, Alejandra Mizrahi, Gaspar Nuñez y Ana Won, entre otros. Consultorio es un espacio independiente para el arte actual en San Miguel de Tucumán. Desde 2022 organizan exposiciones con un enfoque en arte contemporáneo. Son Diego Gelatti, Rocío Rivadeneyra y Javier Rodríguez. Hasta el 7 de septiembre.

De lunes a viernes, de 10 a 19 y sábado de 12 a 18, en CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

No tan distintos Muestra de Gustavo Ríos, Gabriela Heras, James Peck, Adrián Unger y Teodelina Detry, entre otros. Dice el texto de sala: “Un delirio de óleos y acrílicos, colores y símbolos, tejidos y pinceladas. Animales de profundo negro, nacidos en los confines de la tierra, amenazan descarados mientras otro se pierde en un polvo oscuro. Personajes pop y rostros desconocidos acompañan, vuelan figuras blancas entre la arboleda. Casi como un alivio pasajero, al fondo del camino el atardecer de rojo led aparece enfrascado en el cristal. Sobrevolando el caleidoscopio, un ave lo abarca todo, lo resume todo”.

Lunes a viernes, de 14:30 y 19, en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

TEATRO

Más que lo imprevisto Bordeando el Río, en Diosleguarde, se encuentra la fábrica de sombreros de la familia Sosa. Antonio Sosa, en comitiva para sanear las aguas del Río Paraná, se desvía por un atajo para cumplir un legado que su padre le dejó antes de fallecer: reactivar la fábrica. El Abuelo, su abuelo, fue el responsable de una maldición gitana que habita allí. Sara quiere recuperar el Oro que perdió su familia la noche que se casaba. Toma el lugar y tiene cautivas a Sta. Catalina y sus devotas. Antonio se enfrenta a un enorme conflicto: sus ideales para sanear las aguas del Paraná o cumplir con el mandato familiar. Actores: Tomás Claudio, Maia Lancioni, Laura Otermin, Darío Serantes. Dirección: Gabriela Romeo.

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $8000.

MÚSICA

Masterclass Grosso John Mc Grosso brindará una clase magistral y ofrecerá un concierto junto al Cuarteto Delta. El músico es primer violín del aclamado Arianna String Quartet, además de profesor de violín en la University de Missouri. Antes de unirse al Cuarteto de Cuerdas Arianna, fue miembro de la Orquesta Sinfónica de St. Louis, con la que actuó en Estados Unidos, Europa y Japón.

Desde las 9.30, en UNA, Av. Córdoba 2445. Gratis.

MARTES 30

CINE

Fumar provoca tos Como parte del ciclo Hora cero, se proyecta la nueva película de Quentin Dupieux. El cineasta, músico y DJ francés recrea el espíritu del surrealismo en pleno siglo XXI con una mezcla de vanguardismo de culto y excelente olfato, a la vez, para el gusto popular. Tras una batalla feroz contra una tortuga malvada, un equipo de cinco justicieros, conocido por el nombre de La Fuerza del Tabaco, reciben órdenes de retirarse para reforzar la cohesión del grupo que está empezando a degradarse. La retirada del grupo transcurre correctamente hasta que Lézardin, Emperador del Mal, decide destruir el planeta Tierra.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Dueto Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro ponen en escena su propia amistad con una nobleza, una sensibilidad y una honradez poco frecuentes. Amigos entrañables desde que Ferro protagonizó para Cozarinsky su pelicula Ronda nocturna, estuvieron muy distanciados luego del estreno de la obra teatral Squash, un “biodrama” que dejó heridas en ambos. Estructurado en once pequeños capítulos de duración desigual, cada uno de ellos centrado en un hilo delgado a partir del cual el film va tejiendo su trama, se diría que Dueto es un film sobre la fragilidad.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Matías Martino El pianista argentino, que se ha desarrollado cerca de Chango Spasiuk y Pedro Aznar, se vuelve a presentar en vivo. Empujado por sus padres, Martino tocó órganos eléctricos hogareños, y aprendió el inabarcable repertorio “clásico” pero rápidamente renunció a los pergaminos del concertista. Se lució en los escenarios folklóricos cordobeses, en los que formó un grupo con sus hermanas gemelas. Luego llegaron Hilda Herrera, la interpretación de la música folklórica de Horacio Salgán junto a Juan Pablo Navarro y Tiki Cantero en un trío como herramienta expresiva, acompañar a Cecilia Todd en sus presentaciones en Argentina y trabajar un tiempo junto a Jairo, una voz que siempre estuvo presente en el hogar familiar.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $6500.

ARTE

Francisca Rey Presenta Tu mirada pude entumercerme, su primera muestra individual. Señala Héctor Maranesi en el texto que acompaña a la muestra: “Su discreto ejercicio del humor, a veces macabro, abre en cada imagen un camino de ingreso y una vez ahí, somos parte de un juego que no estaba previsto. La paradoja es internarse en lo incierto sin esperar más que salir de allí con algo para crear. Esto es apenas el prólogo: Cuando Francisca crea, avanza sobre su propia huella. Revisa sus marcas. Sabe que hay mucho detrás, algo que aún no ha encarnado y espera”.

De martes a viernes de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

María Simon Nacida en Tucumán, vivió treinta años en Europa y en nuestro país su obra, sutil y potente, fue olvidada. Marina Pellegrini y Lauren Bate, directoras de la galería Vasari, recuperan el legado de Simon presentando Juego de cajas, una muestra que incluye la restauración de varias piezas, tarea que demandó más dos años.

De lunes a viernes de 11 a 19, en Vasari, Esmeralda 1357. Gratis.

MIÉRCOLES 31

ETCÉTERA

Saborido + Rep El ilustrador Miguel Rep dibuja mientras Pedro Saborido habla de cómo los Beatles, Borges y casi todas las cosas se relacionan con el peronismo. Una noche de charla y dibujos. Con su perspicaz sentido del humor, Saborido viene a conversar temáticas de la actualidad con Rep. Sobre el encuentro el guionista explica: “La gente va a buscar síntesis: no vas a escuchar algo nuevo, vas a encontrar algo que sabes pero todavía no se ordenó en forma de palabras. Como un pasamanos, algo de dónde agarrarte. Es como terminar de cerrar a Quino, y conocerlo un poco más, pero también volverlo a abrir, como nos pasa a nosotros”.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $12000.

Sergio Olguín El escritor conversará con Gaby Comte sobre la escritura de su nuevo libro, Los últimos días de Julio Verne. ¿Cómo es escribir una novela policial de corte histórico? ¿Cuánto de realidad y de imaginación tienen? La creación de personajes y la utilización de la biografía para construir una ficción.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Mariana Sandez La editorial Impedimenta invita a la presentación del nuevo libro de Mariana Sandez, La vida en miniatura, quien se encuentra de visita en la Argentina. La autora conversará con Mariana Travacio y habrá un número musical a cargo de Mariano Gilmore and Belle.

A las 18, en Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899. Gratis.

Sandra Santana Invitada a la Residencia de Escritores Malba, la poeta y ensayista española será entrevistada el lunes 29 por Gerardo Jorge (a las 19). Hoy brindará una clase magistral en relación a sus temas de investigación, los límites de la escritura desde el punto de vista plástico y conceptual, bajo el título: El movimiento que desplaza las líneas: anotaciones al margen de la obra de Mirtha Dermisache.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis, con inscripción previa.

MÚSICA

Fábulas y fantasías Se presenta el concierto para la niñez, con la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Bajo la dirección de Agustín Tocalini, presenta el concierto Fábulas y fantasías. Con puesta en escena de Carlos Trunsky y narración a cargo de Iván García, interpretarán el cuento musical Pedro y el lobo, de Prokófiev, y la suite Estancia, de Ginastera.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Espejos de México Cinco artistas contemporáneos ofrecen una experiencia espacial y sensorial única. Julieta Aranda presenta una videoinstalación que gravita en torno al complejo vínculo entre humanidad, tierra y tecnología; Damián Ortega reflexiona sobre la deconstrucción de los objetos y procesos industriales a través de una obra icónica; Rafael Lozano-Hemmer invita a la participación con una instalación centrada en voz y luz; y Abraham Cruzvillegas expone obras performativas que desmontan objetos y procesos cotidianos con astucia y humor, mientras Francis Alys nos recuerda aquella acción multitudinaria que realizó en las afueras de Lima, Perú.

Miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $600.

JUEVES 1

MÚSICA

Fransia La artista argentina regresa a los escenarios porteños para presentar su tercer trabajo discográfico, Vida real. Una noche imperdible donde Fransia se presentará con su banda para celebrar su gran año. Vida real es un disco confesional donde cada canción tiene su construcción de sentido, con un hilo invisible que las conecta entre sí: la dificultad para estar en la vida real. La música conserva la fantasía nostálgica, bailable y pop de los discos anteriores pero con letras que narran una transición personal. Entonces, el gran paso está en la pluma de la artista que canta y dice primero con el sonido de su voz.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $8000.

David Tagger Adelantando su segundo álbum como solista, el músico se presenta acompañado por su banda, y estará estrenando el primer corte que ya está sonando de este futuro disco, el tema “Pienso en los demás”, donde aparece como invitado Ciaro Spinetta, nieto de Luis Alberto. El sucesor de su debut Historias (2023) contará además con colaboraciones de León Gieco, Nito Mestre, Lula Bertoldi, Miss Boliviay Maggie Cullen, entre otros.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $6000.

TEATRO

Juego del tiempo Se estrena la obra de Margarita Bali y Gerardo Litvak. En su presentación el espectáculo dice: “Cada artista mantiene una relación particular con su historia artística. Si en los archivos de las obras se narra el recorrido histórico, es desde ahí también donde se pueden inscribir otros pasados, inventar nuevos presentes e imaginar posibles futuros. Tomamos la idea del cuerpo como archivo. En esta creación trabajamos con la artista en escena, poniendo en diálogo a la bailarina, coreógrafa y artista visual con su patrimonio artístico”.

A las 18, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

ARTE

Lo malo bello Se encuentra inaugurada una muestra que abraza la contradicción y la hace estallar en mil pedazos que flotan translúcidos sobre un sueldo de lava y pinotea, a cargo de Celina Caporossi.

De jueves a sábados de 15 a 19, en Micro Galería, Loyola 514. Gratis.

La palabra indígena Esta muestra propone un recorrido a través de libros y voces de autores y autoras indígenas, desde el Inca Garcilaso hasta nuestros días, con textos de Liliana Ancalao, Marcelo Quispe y Lucía Toconas, entre muchos otros y otras. La constitución literaria de las indianidades ha estado poblada de querellas. La primera gira en torno de la pregunta que todo texto suscita en el lector: “¿quién habla?”. Pues en su historia escrita los pueblos originarios han sido motivo de captura textual por no indígenas que forjaron la ideología, no pocas veces impregnada de racismo, con que se conformó una imagen sesgada que los volvía objetos y no sujetos hablantes. Sin embargo, la voz propia, ya no apropiada, de los hombres y mujeres que pueblan el suelo americano desde los comienzos, fue abriéndose paso proclamando el derecho soberano a decir su palabra.

En la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

VIERNES 2

MÚSICA

Ceretti El artista y diseñador argentino presenta Todos los hombres son iguales, su disco debut. Editado por el propio sello independiente que gestiona junto a su socio Matt Montero, el álbum dispone de todo el terreno de un pop juguetón, con una voluntad hacia lo narrativo. Allí hay marcas de María Daniela y su Sonido Lasser y el eco de Guille Milkyway (cantante de La Casa Azul). Ceretti necesita evadir y resuelve con mariconería, aparta sutilezas y exagera, contagia, acelerado y sin temor al desparpajo: sabe que en un momento se acaba y hay que volver a concentrar. Aroma a musical, colores de película y hambre de aventuras.

A las 23, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $5000.

Guardianes de la Llama Vuelve el festival de rock con un trío de bandas. Fantasmagoria, la banda comandada por Gori, cuenta sobre la identidad del grupo: “el rock se trata de hacer algo nuevo. La más fácil hubiera sido armar algo parecido a mi anterior banda. Nadie se esperaba lo de la acústica. Me gusta tomar caminos difíciles que a la larga son disfrutables”. Por su parte, los Bestia Bebé optan por una idea contraria a la productividad general, lo absurdo para el arte que todo tenga un fin concreto o mercantil, el grupo destruye la esta idea actual en una sola canción, enarbolando los amigos, el deseo y el momento presente. Completan la noche Atrás Hay Truenos.

A las 23, en Lucille, Gorriti 5520. Entrada: desde $10000.

Sexteto Fantasma La agrupación que integra la nueva camada del tango local presenta su cuarto disco, La inevitable tentación de ir a contramano. Los acompañan Julián Kartun, Santiago Martínez y Juan Barone de El Kuelgue, Paula Maffia, “Cucuza” Castiello y Natalia Martínez.

A las 20.30, en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875. Entrada: $12000.

ETCÉTERA

María Gainza Presenta su nuevo libro, Un puñado de flechas. Después de los celebrados El nervio óptico (2014) y La luz negra (2018), se trata de un volumen de textos cortos, a medio camino entre el ensayo y la narración, donde se entrecruzan el arte, la literatura y

la vida.

A las 18.30 en Verne Libros, Juan Ramírez de Velasco 1427, Gratis.

TEATRO

Los gestos bárbaros Puede verse la obra dirigida por Cristian Drut, con actuaciones de Valentina Bassi, Francisco Bertín, Matilde Campilongo, Laura Novoa e Ignacio Rodríguez De Anca. Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Todo va a ser un proceso, dijo el médico. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será el motor para que ella pueda volver o quedarse.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Fájense El dramaturgo y director Maxi Rofrano, luego del éxito de Vil Metal, presenta su nueva obra, una adaptación teatral de un cuento de Abelardo Castillo sobre el mundo del boxeo. En el tramo final de su pobre carrera pugilística, Jacinto “El Negro” Ortega recibe la propuesta de pelear en el Luna Park. Su rival es la joven promesa del boxeo argentino, Carlitos Peralta.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $10000.

MÚSICA

SÁBADO 3

TEATRO

Amarte es un trabajo sucio Llega por primera vez a la Argentina la obra del dramaturgo español Iñigo Guardamino (foto), con Felipe Martínez Villamil, Brenda Raso y Ro Kreimer, entre otros. El espectáculo retrata de modo irónico al mundo contemporáneo donde la problemática laboral alcanza a los jóvenes ingresantes en un mercado de trabajo deshumanizado. En este caso, el delivery. Nos presenta la historia de David, un abogado que, tras varios intentos en áreas laborales acordes con su formación, acepta un trabajo de repartidor en la empresa Hermess. Adicionan este panorama, relaciones familiares lábiles y un vínculo amoroso poco tradicional.

A las 20, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $10000.

El fondo de la escena Federico Olivera presenta su tercer trabajo, donde aborda el problema de la identidad y el relato familiar, indagando las imposiciones estigmatizantes que pueden eclipsar las aspiraciones personales. Con Fernanda Bercovich, Fiorella Cominetti, Lautaro Murua, Catalina Piotti y Santiago Zapata.

A las 19, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $8000.

CINE

El escuerzo Se estrena la ópera prima del guionista y director cordobés Augusto Sinay. La película ganó Mejor Película de Terror en el Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum (México) y está inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones. Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición.

A las 19, en Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $5000.

MÚSICA

Dietrich El proyecto fundado por Hakinen y Frisco se instaló en el under porteño como un secreto a voces, particularmente, por sus shows en vivo, configurando una suerte de ritual que tenía lugar en cada una de sus presentaciones. Luego de una disolución silenciosa en 2015, volvieron a los escenarios en 2023, este es su tercer show de regreso. Su sonido logró mantener la lógica de la música electrónica de pasajes largos y loopeados, transiciones lentas y un tratamiento sonoro delicado.

A las 20, en Niceto Club, Vega 5510. Entrada: $18000.

ETCÉTERA

El ángulo muerto La puesta de Lucía Giannoni es un experimento performático sobre la intimidad y la observación, una danza devenida en instalación y una película en vivo. Un cubo blanco ubicado en el centro de la sala es el objeto de observación. En él la imagen de un cuerpo íntimo y plural. El espectador está invitado a circular alrededor para decidir desde dónde mirar, y armar su propio relato. Un cuerpo estallado en la insistencia de ser mirado. La contradicción como una cascada. La tenacidad irracional. Un manifiesto vivo sobre lo múltiple y no hegemónico.

