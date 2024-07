“Adentro se está decidiendo si Ramos es culpable o no y afuera nos estamos preguntando ¿Dónde está Tehuel?”. Esta frase mide la temperatura del día de los alegatos, en donde la fiscalía pidió la condena a prisión perpetua del acusado Luis Alberto Ramos por asesinar a Tehuel de la Torre, un chico trans de 21 años que salió de su casa a una entrevista de trabajo y aún sigue desaparecido. El veredicto será el viernes 30 de agosto.



Desde temprano la organizaciones sociales y activistas LGTBIQ convocaron a acompañar esta última jornada frente al Tribunal Oral Criminal (TOC) N2 de La Plata, en el que Luis Alberto Ramos está acusado de “homicidio calificado por odio a la identidad de género”. Por su parte, Oscar Alberto Montes, el otro acusado, está a la espera del juicio por jurados que aún no tiene fecha.

Este viernes, la fiscalía encabezada por Juan Pablo Caniggi y Martín Chiorazzi, pidió prisión perpetua y solicitó medidas de reparación integral y comunitaria para personas trans, es decir, que el Estado provincial declare emergencia social en violencia por prejuicio de personas travestis y trans. Además la medida implica que se cree un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTI+ desaparecidas, con enfoque de diversidad sexual y de géneros.

El hecho y los indicios

Adentro se pide una condena y afuera se repite la pregunta ¿Dónde está Tehuel?. En esta tensión constante se espera el veredicto de un juicio que sucede tres años después de que Tehuel saliera de su casa en San Vicente rumbo a Alejandro Korn y nunca más volviera a ver a su madre, Norma Nahuelcurá --estuvo presente las dos semanas del juicio-- ni a Ricardo de la Torre, su padre, quien no participó de este proceso judicial porque sostiene que su hijo es víctima de una red de trata.

Flavia Centurión y Cristian Gonzalez, abogadxs de la madre de Tehuel que es parte de la querella, piden -al igual que la fiscalía- una condena de prisión perpetua para quien consideran tienen un perfil violento y misógino. Por eso intentan comprobar la hipótesis de que a Tehuel lo mataron por odio a la identidad de género. Sumaron también el pedido a los tres poderes del Estado provincial para que cumpla en su totalidad la Ley N° 14783/2015, conocida como “Ley Diana Sacayán”, que garantiza un cupo laboral en el empleo público para travestis y trans. “Si Tehuel hubiese tenido un trabajo formal no se hubiera expuesto a los lobos”, dijeron.

Por su parte, la defensa de Ramos, Natalia Argenti, pidió la absolución argumentando que “no hay indicadores absolutos de culpabilidad, no hay cuerpo, no hay arma homicida; la investigación no fue buena, por el contrario, fue muy mala” dijo.

El juicio

El Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata está integrado por la presidencia de Claudio Bernard y acompañado por Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo. Durante estas dos semanas pasaron por el Tribunal de la Plata testigos y peritos que declararon en la línea de investigación principal que tiene algunos puntos claves:

*Fue corroborado por un perito genético que la sangre que había en el departamento de Ramos era de Tehuel.

*Veronica Alarcón, la hermana de Tehuel, declaró que lo vió por última vez el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, entre las 19 y las 19.15. “Lo vi caminando y le pregunté: ‘¿qué andás haciendo por acá?’ Me dijo: ‘Voy a lo de un amigo Luiggi, que me llamó para hacer un trabajo de mozo'». Luiggi es el sobrenombre de Ramos.

*Jorge Agustín Marissi y Horacio Walter Martino, de la Unidad de Análisis e Investigación Judicial de Procuración, presentaron un informe a partir de las pericias telefónicas en los teléfonos de Ramos y Montes reconstruyendo las últimas horas que Tehuel fue visto con vida: a las 20:42 hs del 11 de marzo hay una imagen donde están los tres juntos: Tehuel, Ramos y Montes.

*El psicólogo Daniel Alejandro Osorio, psicólogo, director y creador de la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimología (D.A.C.C.Vi.), Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, presentó un perfil psicológico de Ramos. El informe dice que Ramos es una persona “violenta, agresiva” con “rasgos psicopáticos muy marcados”.

La pregunta ¿Dónde está Tehuel?

El Festival que se organizó para acompañar la jornada del viernes tuvo música, ballroom y una ollita travesti a colaboración. La pregunta ¿dónde está Tehuel? está escrita en carteles, en las paredes y en la olla: “En la sentencia queda omitida esa respuesta” dicen integrantes del Frente Docente Disidente que estuvieron desde temprano con una idea recurrente que se compartió en la rancheada: “Para muchxs de quienes estamos acá, hacer justicia por Tehuel es encontrarlo con vida. Estar en las calles visibiliza otras voces que no llegan al juzgado, las declaraciones fueron en su mayoría de personas cis y heterosexuales que muchas veces nombraban a Tehuel en femenino, esto da la pauta de lo insuficiente que es el accionar de la justicia”, explican.

“¿Qué cuerpos importa que sean encontrados y cuáles no?” se pregunta Pol, militante que estuvo en varias de las jornadas en la vereda. Muchxs de quienes estuvieron acompañando mientras sucedían las audiencias, conversaban, tomaban mate y ponían ideas en común en relación a que sería hacer justicia.

“También hubo algo de baile, entre el ballroom y la música, que sin dudas es un mimo al alma para seguir haciendo/tejiendo fuerza colectiva” dijo Luki del Frente Docente Disidente al final de la jornada.