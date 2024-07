El ex policía, Francisco Méndez, fue liberado este sábado por la mañana por "falta de mérito" según el dictamen de la juez Cristina Pozzer Penzo en medio de la investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. La jueza consideró que no había elementos para acusarlo de la supuesta sustracción del niño.

Méndez fue el último en ser aprehendido después de que Laudelina Peña, tía de la víctima, lo mencionara en su testimonio. Poco después de ser liberado, Méndez habló en público y se defendió: "yo no tengo nada, no escondí nada. Yo me fui con la verdad en la fiscalía primeramente en forma voluntaria, lo saben todos. No sé qué pasó, no me puedo explicar. No le deseo a nadie estar detenido en una cárcel federal. Pasé días de mierda, por cinco días no comí, no me bañaba. Con Maciel no tengo nada, que averigüen antes de hablar; abran los teléfonos".

Por qué lo acusaron

Francisco Méndez había sido señalado por Laudelina Peña como partícipe de la maniobra de plantar la pista falsa del botín de su sobrino en el barro. Pero la declaración del ex policía fue sólida. Pudo demostrar que el día de la desaparición de Loan estaba trabajando como peón y se sumó a la búsqueda a caballo hasta una zona muy tupida: "No pude pasar por ese lugar con mi caballo y entonces saqué mi machete para abrir una picada. Primero encontramos un barrito donde no había nada, después otro barrial más grande tenía pisadas: el lado izquierdo con calzado y el otro sin calzado. Donde estaba más hondo el barro se nota que se empantanó y más allá ya salieron las dos patitas (de un chico) peladas (sin calzado). Me dice Roque 'acá debe estar la zapatilla', pero yo le dije que el barro no se debía tocar, que había que preservar. Yo tenía mi teléfono y tenía agendado uno que decía ‘Comisaría 9 de julio’".

Entonces Méndez llamó a la comisaría y quien lo atendió le dijo “yo soy el jefe”. Le preguntó si era Maciel y la respuesta fue “sí". El comisario le dijo que no llamara a nadie más: "Tres veces me dijo eso y que venía al lugar. Unos minutos después me salen cuatro mujeres del monte gritando 'dónde está la zapatilla que encontraste'. Yo les dije 'acá nadie dijo eso, por qué pregunta'. Me dijeron 'vos encontraste la zapatilla de Loan y voy a buscar'. Les dije que no, que ya le comuniqué al comisario y que no podía buscar".

Cuando llegó al lugar Maciel con otros policías le preguntó a Méndez “dónde está la zapatilla” y luego dijo “che Méndez vamos a levantar la zapatilla”. Y Méndez respondió: “qué pasa acá Maciel, por qué me decís vamos a levantar la zapatilla si yo lo que te dije es que encontramos una huella, no te dije que había zapatilla… ahí están las huellitas, ya sacaste foto, yo me voy'”.

Maciel y Laudelina, comprometidos

Pero Maciel le dijo que espera para buscar “si es que no está la zapatilla". Méndez le dijo a la jueza: "Me arremangué y empecé a buscar. Laudelina, la hija, una señora de apellido Duarte y otra que no me acuerdo, dieron vueltas por el barro y no comenzaron a buscar por donde comenzaban las huellas, sino que se metió derecho al barro profundo. Laudelina hizo dos o tres hincadas con un palo y de ahí saca la zapatilla. Entonces la hija se sacó la alpargata y se metió en el barro, hizo un revuelo ahí. Maciel sacó la zapatilla y la dejó afuera, sacó fotos y de ahí se puso a llamar por teléfono".

Acerca de Laudelina Peña, Méndez declaró: "Miente cuando dice como que buscó en el barro, eso es mentira. Ella vino y buscó directamente dónde estaba. Esa mujer no tuvo ninguna duda que la zapatilla estaba ahí porque fue directo; para mi sabía perfectamente dónde estaba porque se fue derecho al barro profundo, no buscó desde donde comenzaba la huella, sino que entró directo. Macarena con ella".